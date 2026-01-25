²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¡ÖPloom¡×ÀìÍÑ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼£´¼ïÎàÅÐ¾ì¡£¥æ¡¼¥¶¡¼»²²Ã·¿¤Î¡ÖÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â³«ºÅ
Á´¹ñÈ¯Çä¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÏÅêÉ¼¤Ç·èÄê
JT(ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È¡Ë¤Ï1·î22Æü¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¡ÖPloom¡×¤ÎÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖEVO¡×¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼£´ÌÃÊÁ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Åìµþ¤ÎPloom Shop¶äºÂÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯É½²ñ¤ª¤è¤ÓÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÎ¸³²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖPloom¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖPloom AURA¡×¤Ï2025Ç¯7·î¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Çä¤ê¾å¤²¹¥Ä´¤À¡£ÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖEVO¡Ê¥¨¥Ü¡Ë¡×¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤¿¤¿¤Ð¤³ÍÕ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡¢10Ëü²ó°Ê¾å¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·Ð¤ÆÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥ß¥ó¥È¡×¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥«¥«¥ª¡¦¥ß¥ó¥È¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥µ¥¯¥é¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤Î4ÌÃÊÁ¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»îµÊ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥ß¥ó¥È¡×¤Ï¤Û¤É¤è¤¤¥á¥ó¥½¡¼¥ë´¶¤ÈÎä´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËºÇÅ¬¤À¡£¡Ö¥«¥«¥ª¡¦¥ß¥ó¥È¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Ï´Å¤¯¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤È¥«¥×¥»¥ë¤òÄÙ¤¹¤³¤È¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ù¥ê¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÀäÌ¯¤À¡£¤Þ¤¿¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î´Å¤ä¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë¥é¥¤¥à¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿»ÀÌ£¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥µ¥¯¥é¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤Ï¤É¤³¤È¤Ê¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¤¬¤é¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤Ð¤³¤ËÊÑ²½¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
£´ÌÃÊÁ¤Ï½ç¼¡È¯Çä¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¹ñÈ¯Çä¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£1·î22Æü¡Á2·î28Æü¤Î¤¢¤¤¤À¡¢Ploom Shop¡Ê¶äºÂ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡¦Å·¿À¡Ë¤ÇÀè¹Ô¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2·î3ÆüPloom¸ø¼°Instagram¤Ç¤âÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦¡£ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï3·î¾å½Ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Á´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤ë¡£
µÛ¤¤¤´¤¿¤¨¤ÈÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¡ÖPloom¡×¤Î¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖEVO¡×¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬°ìµóÅÐ¾ì¤·¡¢´ûÈ¯¤È¤¢¤ï¤»¤Æ11¼ïÎà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤òµÛ¤¤¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¸Î¡¦¿¹±ÊÂîÏº»á¡Ö¤¿¤Ð¤³ÁýÀÇ¤Ï¤¿¤À¤Î¡É·ù¤¬¤é¤»¡É¡×¡Ä·ÐºÑ¤ò¤«¤¸¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î²á¤Á¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
ÀÅ²¬,
À¸²Ö,
¿À»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
°ÖÎîº×,
³¤,
Ë¡Í×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÆÁÅç