1966年の「週刊少年マガジン」が「ウルトラマンの誕生」をスクープできたワケ

地球の平和を守る宇宙人ヒーローの誕生

今から60年前の1966（昭和41）年、日本人なら誰でも知っているスーパーヒーローが登場しました。それはウルトラマン。ハヤタ隊員を始めとする科学特捜隊とともに地球に襲いかかる数々の怪獣と戦う、M78星雲の宇宙人です。

ウルトラマンシリーズは、1971（昭和46）年に誕生した『仮面ライダー』シリーズ、1975(昭和50)年の『秘密戦隊ゴレンジャー』から始まるスーパー戦隊シリーズに先駆けて、日本の子供たち（とりわけ男の子たち）が夢中になった特撮ヒーローです。

『ウルトラマン』を手掛けたのは『ゴジラ』で名高い特撮の神様・円谷英二が率いる円谷プロ（当時・円谷特技プロダクション）。ただし、ゴジラが東宝映画としてスクリーンに登場したのとは違い、ウルトラマンはテレビのブラウン管でデビューを果たします。1966年1月からTBSで放送された怪獣ドラマ『ウルトラQ』の大ヒットに続いて円谷プロが製作、7月から「空想特撮シリーズ」と銘打っての放送が開始となりました。

テレビ時代とともに生まれた「週刊少年マガジン」も

この時、少年たちの心を掴もうと画策していたのはテレビ局だけではありません。1959（昭和34)年に創刊した「週刊少年マガジン」もまた、試行錯誤を繰り返していました。少年マガジンが創刊した昭和34年は、明仁皇太子（現在の上皇）と美智子さまが結婚した年で、お茶の間でご成婚パレードを見ようとテレビ受像機が一気に普及したことでも知られています。いわば少年マガジンはテレビ時代と共に生まれてきたといっても過言ではありませんでした。

初代編集長・牧野武朗は1959年の1月半ば、野間省一社長に呼ばれて「子供たちの生活がテレビの影響もあって週間のテンポになってきた。だから子供むけの雑誌も週刊誌を出さなければいけないんじゃないか。すぐにメンバーを集めて早急に考えてくれ」ともちかけられたといいます。

私を含めた最初のメンバー5人が社長室に呼ばれたのは1月31日の土曜日でした。社長から、(月刊誌の)4分の１のテンポでやらなきゃいけないんだから、1ヵ月以内に本を出せるような体制で考えてくれと厳命されまして、2月2日の月曜日には、社員総会が開かれて、そこで「週刊現代」と「週刊少年マガジン」の創刊を社長が全社員に発表したわけです。当時の手帳を見るとその日の午後からもう編集会議が始まってまして、その翌日あたりには連載の依頼に歩いていました。とにかく土曜も日曜もなく連載依頼に歩いている記録が残っています。当時、日本で初めての児童週刊誌を出すのは小学館か講談社か、と言われていまして、あちらに負けてはならぬ、と方々で言われましたね。（「週刊少年マガジン」第2代編集長・井岡秀次／講談社70年史資料より）

いまでは日本有数の大部数雑誌となっている「週刊少年マガジン」と「週刊少年サンデー」は、創刊作業から猛烈なデットヒートを繰り広げ、結局、この年3月17日、同時に二誌とも店頭に並んだのです（現在、発行部数No1の「週刊少年ジャンプ」創刊はそれから10年後）。

「週刊少年マガジン」創刊にまつわるお話はまた稿を改めますが、ともあれ小学館と講談社は、誕生間もない特撮ヒーローの世界でも猛烈な競争を行いました。

ウルトラマン誕生を“スクープ”した少年マガジン

TBSで『ウルトラマン』が放送開始となる1週間前の1966年7月10日「ウルトラマン誕生」という特別番組が放送されました。前日7月9日に杉並公会堂で開催された「ウルトラマン前夜祭 ウルトラマン誕生」というイベントを収録したいわば番宣番組でしたが、視聴率は34%を記録します。そして7月10日号のマガジンには、「ウルトラマン決戦画報」というイラストグラビアがいち早く掲載されました。また同号から、若き日の楳図かずお氏による漫画「ウルトラマン」が連載となるのです。ことウルトラマンに関しては、マガジンはサンデーに一歩先んじた形になります。

この前年、少年マガジンは内田勝が第3代編集長に就任していました。内田氏は後年「僕は活字世代で、講談社に入るまで漫画なんて読んだことがなかった」と打ち明けているとおり、マガジンの記事ページを充実させていきます。それを担ったのが“怪獣博士”の異名を取った鬼才・大伴昌司氏でした。フリー編集者だった大伴氏は内田編集長の信任を得て、「秘境の死に神」「宇宙大探検画報」といったオカルトや空想をビジュアル化した記事とともに、「人間と戦争の記録 大空襲」「学童疎開」「劇画入門」「CM誕生」「さらばEXPO」といった現実世界のルポなども次々案出しました。そのキラーコンテンツのひとつが、テレビ番組『ウルトラマン』をテーマとした掘り下げ図解だったのです。

「ウルトラマン出現のひみつ」「怪獣大解剖」といったイラスト詳報だけでなく、怪獣製作担当者に密着した「ウルトラ工作室 きみも怪獣を作ろう！」（1967年3月12日号）や「円谷監督に50の質問！」（1967年2月2日号）といった舞台裏紹介も人気を博しました。大伴氏の記事の特徴は、読者を“子供扱い”しないことであり、円谷監督への質問項目でも「怪獣がこわすビルは、なんでできているのですか。」「怪獣が火をふくしくみは？」「怪獣映画は、一本つくるのにいくらぐらいかかりますか」などの鋭い疑問が並んでいます。対して「怪獣がこわすビルは石こうで作ります。型を作り、それに石こうを流しこんでかためるのですが、たまにはウェハースなどで作ることもあります」といった誠実な返答がちゃんと掲載されているのでした。こうして『ウルトラマン』は、番組と雑誌、夢と技術の両面で子供たちの想像力をかき立てたのです。

「テレビマガジン」は対小学館競争から生まれた

テレビの影響は、どんどん年少世代へと広がっていきます。

テレビと雑誌のドッキングというか、テレビものを載せると幼児誌でも非常に(部数が)伸びるという現象が昭和40年代から出てきたんです。そうしますと一誌ごとの競争じゃなくて、テレビ番組を取るためには、講談社対小学館の競争になる。小学館は学年誌をたくさん持っていますから、数では小学館のほうが圧倒的に優勢なわけです。講談社が番組を取れるとしたら、「少年マガジンに連載をしてくれ、そうすれば『たのしい幼稚園』他の幼児誌にも番組をあげようじゃないか」という話になり、必ず少年マガジンが絡んできた。一番多い時にはマガジンとしては、必ずしも入れたいものじゃないテレビもの作品まで含めて連載が3本も入ってしまうことがあった。12~13本の連載本数の中の3本というのは非常に大きい。これを払拭するために子供版のテレビガイド雑誌という発想の「テレビマガジン」が出てきたのです。（「週刊少年マガジン」第4代編集長・宮原照夫氏の回想／講談社70年史資料より）

講談社は戦前、「９大雑誌」を擁して雑誌王国と呼ばれましたが、実は創業者・野間清治の最後の大仕事と言われたのは「講談社の絵本」シリーズの創刊でした。絵本は終戦直後の講談社を支えた看板商品として重視され、1966年時点でも、『ウルトラQ』『ウルトラマン』ともに、まず「講談社のテレビ絵本」が発行されたのです。

しかし、子供たちの意識は社会と共に変化していました。大人達が「子供には絵本を与えておけばいいだろう」という思い込みがあったのに対し、彼らは、特撮ヒーローを絵でなく、テレビ画面と同じ実写＝写真で見ることを喜ぶようになったのです。

子供達の思いは、あるカメラマンの人生を変えることとなりました。後編【「伝説の特撮カメラマン」明かす、『ウルトラマン』『仮面ライダー』撮影現場で覚えた衝撃」】に続きます。

