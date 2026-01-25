中国に待ち受ける経済鈍化、若者の絶望、社会不安定化の暗い未来「この体制では、もう人口激減に歯止めがかからない」

18世紀以来の人口減少

中国国家統計局の発表によると、2025年、中国の新生児人数は792万人だったといわれている。これは1949年中華人民共和国成立以来の低水準である。一方、死亡者数は1131万人であり、差し引いて総人口は339万人減少した計算になる。ウィスコンシン大学の人口学者易富賢教授によると、新生児人数が700万人代に陥ったのは1700年代以来であり、合計特殊出生率は0.97しかなく、日本よりも低い水準である。

長い間、中国経済は人口ボーナスに支えられてきた。1978年、中国共産党は鎖国政策に終止符を打ち、改革・開放へ大きく舵を切った。その後、中国経済は徐々に離陸していった。その奇策の一つは外国資本による中国への直接投資を誘致して、中国国内にある際限なく供給される廉価な労働力と組み合わせる開発モデルだった。その結果、中国は世界の工場となっていった。2010年ころ、中国の一人当たりGDPは3000ドル超えて、徐々に世界の市場にもなった。これは俗に中国の奇跡ともいわれていた。

2018年、イギリスのシンクタンクは中国のドル建て名目GDPが早ければ、2028年にもアメリカに追いつくだろうとの試算を発表した。おそらくこの試算結果は当時のトランプ政権1.0を刺激したに違いない。トランプ政権1.0は中国からの脅威を抑止するために、中国のハイテク企業のZTEやファーウェイなどに対して厳しい制裁措置を講じたと同時に、制裁関税を発動した。

トランプ政権の経済制裁に対して、習近平政権はやられたらやり返すと報復措置を講じて反撃した。実は、習近平政権の報復措置はまったくの誤算だった。なぜならば、トランプ政権の経済制裁を恐れて、多国籍企業は中国にあるサプライチェーンを中国以外の国や地域へ分散しはじめたのである。それ以来、外国企業による対中直接投資よりも、中国を離れる外国企業のほうが多くなった。

コロナ、中小企業倒産、若者の失業

それに、中国経済にとって深刻な転換点となったのは2020〜22年の3年間のコロナ禍だった。新型コロナウイルス感染症に対処するために、習近平政権は硬直的なロックダウン（都市封鎖）を実施した。一人でも陽性反応者が見つかれば、その地域全体がロックダウンされるやり方だった。しかも、街中の飲食店やスーパーなどほぼすべてが閉店させられた。中国政府は発表していないが、当時、中国SNSに投稿された試算によると、コロナ禍の3年間、少なくとも400万社以上の中小零細企業が倒産したといわれている。

世界すべての国で共通することだが、中小企業はもっとも雇用機会を創出するセクターである。400万社以上の中小零細企業が倒産してしまい、その後、雇用が悪化することが簡単に予想される。しかし、習近平政権執行部はゼロコロナ政策のロックダウンを解除すれば、中国経済はV字型回復するだろうとみていた。結果的に中小零細企業を救済する政策はまったく講じられなかった。

2023年、習近平政権はゼロコロナ政策の解除を宣言した。しかし、経済は回復する力が弱く、若者（16〜24歳）失業率は急上昇した。雇用の悪化について国家統計局は若者失業率の定義を変えて、その値を小さくみせることにした。

近代社会の政策立案は正しい統計に基づいて正しい政策を講じることである。そもそも経済と社会の実状を反映する統計が恣意的に改ざんされているなかで、正しい政策は講じられない。今となって、実際の若者失業率が何パーセントか、誰もわからない。なぜ統計局が恣意的に統計を改ざんするのだろうか。目的は経済状況を粉飾して、政府への求心力を高めようとしていると思われる。しかし、これは言語道断の話である。

現状において高校卒業生はもとより、大学および大学院の卒業生も簡単に仕事が見つからない状況になっている。なぜならば、コロナ禍のときに倒産した中小零細企業の多くは復活していないからである。3年前に、北京大学の研究チームの調査によると、若者失業率は統計局が公表している20％前後ではなくて、46％に上るといわれている。少なくとも中小都市や農村から大都市へ出稼ぎに来ている若者が失業しても、現在の若者失業率に含まれていない。これ以上、実際の若者失業率を追究できないが、状況は公式統計が示すものより遥かに深刻である。

これだけ就職できない若者がいることを考えれば、結婚したくても、結婚できない若者がたくさんいることが簡単に予想できる。むろん、中国の人口減少は目下の景気低迷によるだけではない。本源的な原因はやはり40年間にわたって実施された一人っ子政策にある。

亡国の「一人っ子政策」

毛沢東時代（1949〜76年）の中国において経済が低迷し、深刻な食糧不足に見舞われた。改革・開放が始まってから、臂平をはじめとする長老たちは若者の就職難と食糧難を心配して、当時の科学者の助言を受けて、一人っ子政策を実施した。1980年代の中国を振り返れば、確かに確かに人口が多くて、若者の就職難は社会問題になっていた。しかし、食糧難は人口が多いからではなくて、毛沢東が進めた人民公社の後遺症によるところが大きい。1980年に入ってから、人民公社が徐々に解体され、家庭単位の生産請負責任制が導入された。それを受け、農業生産は順調に増加した。

しかし、専制政治の特徴はある政策がいったん決まると、たとえその政策が間違っていてもなかなか修正されない。当時、中国のある宇宙物理学者は臂平などの長老に「もし一人っ子政策を実施しなければ、人口爆発が起きる」と進言したといわれている。専制政治において政策がトップダウンで決まるが、末端に降りていくと、その政策の実施は行き過ぎがちになる。当時、農村では、二人目の赤ちゃんを出産した人に対して、家を取り壊すと脅されていた。現実的に超過出産した人に対して巨額の罰金を課すことがたくさん報告されている。

40年間にわたって一人っ子政策が実施された後遺症として、男女のバランスは大きく崩れてしまった。なぜならば、農家にとって子供は労働力であるため、女の子が生まれると、成人したら、嫁いでしまうから、男の子がほしい。農村では、女の子の赤ちゃんを人口流産することが多く、結果的に、今となって40歳以下の年齢層で女性よりも男性のほうが3000万人多くなった。これも人口減の一因になっている。

この先は社会不安

総括すれば、1980年代初期、臂平をはじめとする長老たちは、毛沢東時代の政策の失敗による就職難と食糧難が人口増加によるものと誤解して、一人っ子政策を決断した。単純計算すれば、一人っ子政策は同世代で人口を半減させる極端な政策である。これは目下の人口減をもたした直接な原因である。

1990年代以降、食料不足が解消し、食糧配給制度が廃止されたにもかかわらず、一人っ子政策が緩和されなかった。これは専制政治の硬直性というものである。コロナ禍を経て、中国経済は急減速するようになった。若者の就職難は再び中国の社会問題となっているが、習近平政権は人工知能（AI）や自動運転などのハイテク産業の育成に力を入れているが、中小企業の育成についてほとんど無関心である。コロナ禍後遺症と不動産不況長期化により、中国経済はデフレに陥っている。それに多国籍企業はサプライチェーンの最適化を加速させている。

これまで中国経済を支えてきた人口ボーナスはオーナス（負担）になっている。急速な人口減は高齢化問題の深刻化をもたらしかねない。なぜならば、中国では、社会保障制度は完全に整備されていない。とくに介護保険はまったく整備されておらず、農村において年金制度の整備も道半ばにある。結論的にいえば、人口減少は経済成長を妨げるだけでなく、社会不安を引き起こす可能性が高い。

