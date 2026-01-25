天皇・雅子さま・愛子さまは、なぜ「強烈なバッシング」を受けたのか？ ひとつの「意外な見方」

平成の皇室が隠そうとしたこと--。

平成の中盤以降、明仁天皇・美智子皇后ご夫妻（当時）と、徳仁皇太子・雅子皇太子妃ご夫妻のあいだには、しばしば「衝突」「すれ違い」と言える状況があった。

それはどのような衝突だったのか。そして皇室の在り方とどう関わっているのか。

注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つ家族はなぜ衝突したのか』では、宮内庁担当記者を務めてきた著者が「二つの家族」の関係を軸に、平成から現在までを描き出している。

「失格」の烙印を押された皇太子

2019（平成31）年4月30日で平成が終わり、翌5月1日に徳仁（なるひと）皇太子が即位して令和となった。以来、徳仁天皇と雅子皇后、そして長女の愛子内親王が醸し出す、いかにも自然な人間像、そしてそれが形作る偽りのない家族像は、多くの国民の暖かい支持を受けていると言える。令和皇室の船出はきわめて順調だった。

しかし、そのほんの10年前を振り返ってみると、皇太子一家だったこの3人は大変な苦境の中にいて、今から思えばおよそ信じられないような辛酸をなめていた。そのことをわれわれは覚えているだろうか。当時のメディアや世間から、皇太子一家に与えられる非難は、ほとんど不条理と言ってもいいほどだったと思う。

徳仁皇太子はまるで天皇になる資格がないかのようにメディアに描かれ、皇太子の地位を返上すべきだという声まで上がっていた。雅子皇太子妃は公務をさぼってわが子を偏愛する母親であり、愛子内親王は学校にも通わない子どもとして扱われた。

雅子皇太子妃が愛子内親王に付き添って学校に行く姿が「異様な母子関係」と揶揄された。徳仁皇太子は、そうした家族の「わがまま」のすべてを許してかばっているように見られ、皇太子失格であると言われたのだ。

考えてみると、そうした非難の風潮の背景にはいつも、両親である明仁（あきひと）天皇夫妻との比較があったように思える。いわゆる「平成流」と言われた天皇と皇室の在り方は高い評価を得ていて、平成の末期においては、ほとんど誰も批判のしようがないほど巨大なものになっていた。

徳仁皇太子一家への非難は、両親が実践しているという「公に尽くして私を顧みない」平成流に反するものとみなされたがゆえに起きたものだった、と私は考えている。皇太子夫妻がおとしめられ、代わりに明仁天皇夫妻の美化が強まる作用が働いた。

「公」的なものの肥大化

しかし、「平成流」とは、本当にそれほど非の打ちどころのない、素晴らしいものだったのだろうか。「平成流」が実践した皇室改革の数々や「過去の戦争への真摯な向き合い方」、国民との接し方などが評価に値することを否定するつもりはないが、結論から言ってしまうと、その実態は、天皇と皇后がフィクションめいた「公」の姿を演出するあまり、天皇家の内部にわだかまる軋轢を、ないものとして封印するかのような矛盾に満ちていたと思っている。

「平成流」の帰結として、いかなる時も「公的な存在」である姿を演じて見せねばならず、より「個人」としての人間性に忠実であろうとする徳仁皇太子夫妻との衝突が避けられなかった。本書の第五章で詳しく述べるが、平成の中期に起きた皇太子による「人格否定発言」とは、そのような状況が限界に達したからこそ起きた出来事だったと思う。

