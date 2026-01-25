天皇・雅子さまご夫妻、秋篠宮家…皇室の人々が「強烈なバッシング」を受けるときの「共通点」

平成の皇室が隠そうとしたこと--。

平成の中盤以降、明仁天皇・美智子皇后ご夫妻（当時）と、徳仁皇太子・雅子皇太子妃ご夫妻のあいだには、しばしば「衝突」「すれ違い」と言える状況があった。

それはどのような衝突だったのか。それは皇室の在り方とどう関わっているのか。

注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つ家族はなぜ衝突したのか』では、宮内庁担当記者を務めてきた著者が「二つの家族」の関係を軸に、平成から現在までを描き出している。

「平成」と「令和」の歩みの違い

「平成流」の皇室改革は、最初の7年間でほぼすべてが出尽くしていた。

過剰警備が皇室と国民との距離を遠ざけるとの考えから、印象が柔らかな「ソフト警備」に変更された。大規模災害の被災地を慰問することは当たり前となり、天皇と皇后は避難所で「床に膝をつく存在」になった。中国訪問の際の「おことば」で、戦争の時代に「中国国民に対し多大の苦難を与えた」主体が日本であることを明確にする歴史認識を示した。

「戦後50年」（1995〈平成7〉年）の節目に際し、長崎、広島、沖縄、東京の各地で慰霊の祈りをささげた。第二次大戦の激戦地硫黄島で日米の戦没者を慰霊し、離島への「慰霊の旅」が始まった。これらがすべて、最初の7年で行われた。

令和も、改元から同じく7年が経ったが、その変化は緩やかであり、「令和流」などという言葉が定着しているとは言い難い。平成と令和とのこうした違いは、起きた社会事象の差だけでなく、二人の天皇が持つ個性の違いにも起因しているものだと思う。徳仁天皇が「きわめて慎重な性格」で、見た目の派手さを好まない、ということは、あちらこちらで聞く話だ。

令和の天皇夫妻を特徴づけるとみられていた国際交流も、新型コロナウイルス禍で大きな制限を受けた。令和の7年間での徳仁天皇夫妻の海外訪問は、2022（令和4）年の英国・エリザベス女王葬儀参列、2023（令和5）年のインドネシア、2024（令和6）年の英国、2025（令和7）年のモンゴルの計4回だけだ。

国賓を接遇した例としては、即位からひと月足らずの2019（令和元）年五月、米国のトランプ大統領夫妻を迎えたが、その後は長く滞った。2025（令和7）年になってようやくブラジルのルラ大統領夫妻を迎えることができた。

令和の「新しい姿」とは？

令和の天皇夫妻が今後どのような独自性を見せるのかは分からない。だが私は、どれだけ慎重な性格の徳仁天皇であっても、「平成流の踏襲」や「平成の上塗り」に終始することなく、新しい何かを発揮し、新しい天皇像を確立してもらいたいと強く願っている。

それは、平成の半分以上の長きにわたり、夫妻が多大な苦しみに耐え、自分らしさを発揮することがかなわない困難な状況に置かれていたことを知っているからだ。いつか来るであろう飛躍を夢見て耐えていた、周辺の人々がいたことも知っている。何よりも「時代に即した公務」「新しい公務」を模索したいと繰り返していた、あのころの自分自身の思いを遂げてほしい。

令和の新しい姿とは何かと考えるとき、私の脳裏にはふと、英国のウィリアム皇太子のことが浮かぶ。まだ皇太子になる前のウィリアム王子は、2015（平成27）年3月、東日本大震災の被災地・宮城県石巻市を訪れ、津波で子どもたちを失った四〇代の男性を見舞った。そこで王子はこう声を掛けたのだ。

「私もかつて、大事な母を亡くしました。これからつらいことがあったときに、今日のことを思い出します」。そして男性の肩をさすり、付け加えた。「あなたは、立派な父親です」。王子の「大事な母」とは、悲劇的な自動車事故で亡くなったダイアナ元皇太子妃のことだ。

この話を新聞で読んだ私が強い印象を受けたのは、何よりも王子が「自分自身」を語った上で相手を慰めたからだ。王子は個人の体験に立脚し、そこから相手の気持ちをおもんぱかって言葉を選んだ。子どもを救えなかったことで自分を責め続けたであろう男性に、「あなたは立派なお父さんです」と声を掛けた。きっとそのときの王子の胸には、自分自身が「立派な母」だったと信じるダイアナ元妃の存在があったのだろう。

この男性が、王子のふるまいに心打たれたのだとしたら、それは「英国の尊い王子さまの言葉だから」などということではなく、「母を失った経験を持つこの王子だから」だったのだと思う。誰が、何の立場でものを言っているのかがはっきりしている。

翻って日本の皇室を考えると、「個」を語ることがほとんどなく、むしろ語ることを戒められてきたのではないか。皇族が発する言葉は、「個」ではなく「公」であることを意識するあまり、いつも立脚点がぼやけているように見える。誰が何の立場で言っているのかがはっきりしない。

高貴ではありながら、高貴であること以外の何ものにも立脚しない、根拠を明示できない言葉ばかりではなかったか。声をかけられた相手は、話の内容や相手の体験、人間性とは関係なく、その一言が尊い存在から発せられたこと自体に感激し、感動している。

「私」への攻撃

「平成流」の皇室は、「尊い公」である姿を意図的に前面に打ち出したが、であるが故に、一種のフィクションを演出し続けることを強いられた。「公のフィクション」に逆行するような事態は、ことごとく非難の対象になった。平成中期に徳仁皇太子夫妻の「私的外出」が攻撃されたし、平成末期に秋篠宮一家が非難されたのも、眞子内親王の結婚や宮邸の増改築、悠仁親王の進学などが「私優先」で「公」に反するとみなされたからだ。

令和の今、徳仁天皇一家に寄せられる敬愛は深く、かつての不遇も過去のことになりつつある。一転してこれだけの人気を得るようになったのはなぜなのか。それは、一家三人が「私」と言うよりは、飾らない「個」の素顔を持っていて、にじみ出る「個の素顔」を、新鮮なものとして人々が感じ取っていることが一因ではないかと思っている。そのことに付随する現象として、「平成流」を客観視しようとする動きも、現実に起きつつあるように感じる。

私がこのように考えるに至ったのは、皇室を担当する共同通信社の記者として20年近くを過ごし、皇室を眺めてきた経験によるものだ。本書では、平成中期を中心とする私の体験や、その頃に得た証言をもとにし、改めて平成を客観視するとともに、令和に起こりつつある「平成を超えていく」変化の兆しを展望してみたいと思う。

キーワードとなるのは、「公」と「個」という考え方だ。おおざっぱに言えば「公の重視」が平成に、「個の尊重」が令和に該当する。ここで言う「個の尊重」というのは、皇室という世界において責められ続ける「私偏重」とはまったく意味合いが違う。それは、自分勝手なわがままを主張することではなく、人間として持っている個性や「生きてきた軌跡」を尊重し、それに根ざした偽りのない人間性を発揮することを指している。

即位を記念するパレードで、車上の雅子皇后が涙を光らせたことを、皇后としてふさわしくないとする声があった。雅子皇后は不遇だった皇太子妃時代、「私は国民に嫌われている」と悲しげな言葉を洩らすことがあったという。

パレードでの涙は、そうした辛い記憶があったからこそ、自分を祝福してくれる国民の真の姿を目にして、内側からあふれてくるものだったのだろう。そうやって人間としての「個」の気持ちに素直でいられる姿勢や人柄を、多くの人が支持している。それこそが、新しい皇室の姿だ。

