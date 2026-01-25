¡Ö·ã¥Õ¥Ã¥¯¥°¥ê¥Ã¥×¡×¤Ç°®¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©¶âÃ«Âó¼Â¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²òÀâ
º£Ç¯¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç¤ÎPGA¥Ä¥¢ー¡Ö¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥ïー¡¢Àµ³ÎÀ¡¢ºÆ¸½À¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡£
º£²ó¤Ï¶âÃ«Âó¼ÂÁª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡È·ã¥Õ¥Ã¥¯¡É¥°¥ê¥Ã¥×¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥¼¥í¥Õ¥§ー¥¹¥¿ー¥ó¥¹¥¤¥ó¥°
¤Þ¤ºÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥Õ¥Ã¥¯¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ø¤ò¤â¤·ÀµÌÌ¤ËÌá¤·¤¿¤é¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤¬ÃÏÌÌ¤ò¸þ¤¯¤Û¤ÉÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¡ÈÃæÏÂ¡É¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²¿¤é¤«¤ÎÆ°ºî¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¼ê¤äÏÓ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÂÎ¤Î²óÅ¾¤Ç¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥Ã¥¯¥°¥ê¥Ã¥×¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¯¥íー¥º¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¿¼¤¤¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ÃÏÌÌ¤ÈÊ¿¹Ô¤òÄÌ¤ê±Û¤·¡¢¤ä¤ä¿â¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¡£¥Õ¥Ã¥¯¥°¥ê¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ïº¸¼ê¼ó¤Ï¹ÃÂ¦¤ØÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ê¤ÎÊ¿Â¦¤Ø¤Î¡ÖÀÞ¤ê¤·¤í¡×¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¼È¾¿È¤Ï±¦Â¤ÇÂÎ½Å¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸Ô´ØÀá¤Î²ÄÆ°°è¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬´°Á´¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Í¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÚ¤êÊÖ¤·°Ê¹ß¡¢º¸Â¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Î±¦Â¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤¹¤°¤ËÆ§¤ß¹þ¤àÂ¤¬º¸Â¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÄ¾Á°¤Ç¤«¤Ê¤ê±¦¥Ò¥¸¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÏÓ¤Ï¾ö¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤Î¥Õ¥Ã¥¯¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê»¦¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¢¥¦¥Èµ°Æ»¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊÆþ¼Í³Ñ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»þ¤â¤ä¤Ï¤ê±¦¥Ò¥¸¤Ï¤«¤Ê¤ê¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶»¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊý¸þ¤Ø¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤ÎÆ°¤¤ò¤ª¤À¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¥íー¤Ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÏÓ¤È¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸þ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÏÓ¤Î»°³Ñ·Á¤¬¸«»ö¤Ë¥ー¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶»¤ä¸ª¹Ã¹ü¤Î²ÄÆ°°è¤¬¤È¤Æ¤â¹¤¤¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§ー¥¹¤Ï¥×¥ìー¥äー¤ÎÇØÃæÂ¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥§ー¥¹¤¬¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç¥ー¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥Ã¥¯¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÏÓ¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Î²óÅ¾¤¬Èó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢Êý¸þÀ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿À¥ï¥¶Point¡Û
Èà¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¡ÖÊý¸þÀ¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶»¤Î²ÄÆ°°è¤À¡£¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¥¢ー¥à¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÍ×¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¾ー¥ó¤Ç¤ÏÏÓ¤Î·Á¤¬»°³Ñ·Á¤ËÌá¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç¤½¤Î·Á¤ò°ìÀÚÊÑ¤¨¤º¤Ë¶»¤Î²óÅ¾¤Î¤ß¤Ç¿¶¤êÈ´¤«¤ì¤ë¡£¥Õ¥§ー¥¹¤¬¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Üー¥ë¤ËÍ¾·×¤Ê¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ó¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¶âÃ«Âó¼Â
¡ü¤«¤Ê¤äŽ¥¤¿¤¯¤ß¡¿1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£172cm¡¢75kg¡£¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¾Ìç¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¡£2024Ç¯¤Ï¹ñÆâ¥Ä¥¢ー¤Ç¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¡¢2025Ç¯¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢ー¤Ë»²Àï¡£¡Ö¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï4°Ì¥¿¥¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£SOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿½êÂ°¡£
¼Ì¿¿¡á¾®ÎÓ »Ê¡¢ÅÏÊÕµÁ¹§
»£±Æ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡á¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
¢¨Áª¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ä¥Çー¥¿¤Ï2025Ç¯11·î15Æü¸½ºß