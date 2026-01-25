Â®Åú¤Ç¤¤¿¿Í¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Å·ºÍ¤À¤ï¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©¡ÚÅÔÆ»ÉÜ¸©¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¡Û
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁáÂ®¡¢Àµ²ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡
Q.¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©
¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢ËÜ½£ÃæÉô¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÉ¸¹â3,776 m¤ÎÉÙ»Î»³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Answer
Àµ²ò¤Ï¡ÖÀÅ²¬¸©¡×♡
ÀÅ²¬¸©¤Ë¤¢¤ëÉÙ»Î»³¤Ï³è²Ð»³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏ¼¤Ë¤ÏÉÙ»Î»³ËÜµÜÀõ´ÖÂç¼Ò¡¢Çò»å¤ÎÂì¡¢²»»ß¤á¤ÎÂì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¥Ï¥¤¥¥ó¥° ¥³¡¼¥¹¤ä¡¢¥Ó¡¼¥Á¡¢²¹Àô³¹¤Ê¤É¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£