¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁáÂ®¡¢Àµ²ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡

Q.¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©

¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢ËÜ½£ÃæÉô¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÉ¸¹â3,776 m¤ÎÉÙ»Î»³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍ­Ì¾¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

 

Answer

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/tea-fields-oobuchi-sasaba-fuji-city-1403181152

Àµ²ò¤Ï¡ÖÀÅ²¬¸©¡×

ÀÅ²¬¸©¤Ë¤¢¤ëÉÙ»Î»³¤Ï³è²Ð»³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏ¼¤Ë¤ÏÉÙ»Î»³ËÜµÜÀõ´ÖÂç¼Ò¡¢Çò»å¤ÎÂì¡¢²»»ß¤á¤ÎÂì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Â¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¥Ï¥¤¥­¥ó¥° ¥³¡¼¥¹¤ä¡¢¥Ó¡¼¥Á¡¢²¹Àô³¹¤Ê¤É¤âÍ­Ì¾¤Ç¤¹¡£

Â¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é