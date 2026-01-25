¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Â´¡È¤¿¤Ì¤´é¡É²»±©ÈþÆà¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÌÂ¤¤¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²»±©ÈþÆà¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£»×¤ï¤º¥É¥¥ê¤È¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÂ¤¤¤³¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡©È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿²»±©ÈþÆà
¡¡²»±©¤Ï¡ÖÌÂ¤¤¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÌÂ¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²»±©¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÂ¿ºÍ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡£¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø²»³Ú³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä¥¢¡¼¥È¤ÎÁÇÍÜ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥Ô¥¢¥Î¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÉý¹¤¤³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¦¤é¤·¤¤¡È¤¿¤Ì¤´é¡É¤ÈH¥«¥Ã¥×¤ÎÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉð´ï¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡ØFRIDAY¡Ù¤ä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡ØSPA!¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¡£¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡ÖÂ¸ºß¤¬·Ý½Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤È·Ý½ÑÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÂ¤¤¤³¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡©È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿²»±©ÈþÆà
¡¡²»±©¤Ï¡ÖÌÂ¤¤¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÌÂ¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²»±©¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÂ¿ºÍ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡£¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø²»³Ú³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä¥¢¡¼¥È¤ÎÁÇÍÜ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥Ô¥¢¥Î¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÉý¹¤¤³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¦¤é¤·¤¤¡È¤¿¤Ì¤´é¡É¤ÈH¥«¥Ã¥×¤ÎÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉð´ï¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡ØFRIDAY¡Ù¤ä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡ØSPA!¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¡£¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡ÖÂ¸ºß¤¬·Ý½Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤È·Ý½ÑÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£