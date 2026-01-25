¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¡ÈÀº¿À¤È»þ¤ÎÉô²°¡É¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¥É¥Ð¥¤°Ü½»¤Î¸µ·Ð±Ä¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Î¡È³ØÎò¥ì¡¼¥¹¡É¤ò¼Î¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¶µ°é¥á¥½¥Ã¥É¡×
ÉÙÍµÁØ¸þ¤±Åê»ñ²È¥Ó¥¶¤ËÆÃ²½¤·¤Æ100²¯±ß°Ê¾å¤Î¿½ÀÁ¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢20Ç¯¡¢2Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤ÎÊâ¤ß¤ò¾ÜºÙ¤ËÃÎ¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿Ãø¼Ô¤ÎÂç¿¹·ò»Ë»á¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤¿¡Ö¥·¥óÉÙÍµÁØ¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¡¢ÊÄºÉ´¶¤òÊú¤¯ÆüËÜ¿Í¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼ã¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ½ñ¤ÎÈ¯´©¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹·ò»Ë»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿Ê²½¤¹¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ¡Ù¡ÊÆü´©¸½Âå¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¶µ°é°Ü½»¼Ô¤¬Â¿¤¤¡Ö¥·¥óÉÙÍµÁØ¡×¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¿Æ¤¬ÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸µ¡¹¤Ï¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿µ¯¶È¡¢°Å¹æ»ñ»º¡¢Æ°²èÇÛ¿®¡¢¾ðÊó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç°ìÂå¤Ë¤·¤ÆµðËü¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÉÙÍµÁØ¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¡×¤òÌÜÅª¤Ë³¤³°°Ü½»¤¹¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ
¥·¥óÉÙÍµÁØ¤¬³¤³°°Ü½»¤ò¤¹¤ëÌÜÅª¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë³¤³°¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î5³ä¤«¤é6³ä¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î3³ä¼å¤Ïà·ÐºÑÅª¼«Î©¤ÈÁá´ü¥ê¥¿¥¤¥¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ëáFIRE¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÄêÇ¯¤Ê¤É¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¡¢¡Ö³¤³°¤ÇÍª¡¹¼«Å¬¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¡¢¤¢¤È¤Î2³ä¼å¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÀÇ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç³¤³°¤ØÆ¨Èò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë³¤³°°Ü½»¤ò¤¹¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤ò¾å¤²²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶³¤³°°Ü½»¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤¹¤´¤¤´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¤¤Þ¤Àº¬¶¯¤¤³ØÎòÊÐ½Å¡¢ÊÐº¹ÃÍ½Å»ë¡¢¼õ¸³¶¥Áè¤ÎÉ÷Ä¬¤ò¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤ËÃæ³Ø¼õ¸³Âç¼ê¤Î¿Ê³Ø½ÎSAPIX¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤Î¹â¤¤»äÎ©¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÆþ¤ê¡¢Âç³Ø¤Ï¤»¤á¤ÆGMARCH¡Ê³Ø½¬±¡¡¦ÌÀ¼£¡¦ÀÄ»³³Ø±¡¡¦Î©¶µ¡¦Ãæ±û¡¦Ë¡À¯¡Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÁá·Ä¡ÊÁá°ðÅÄ¡¦·ÄØæµÁ½Î¡Ë¡¢²ÄÇ½¤Ê¤éÅìµþ°ì²Ê¡ÊÅìÂç¡¦µþÂç¡¦°ì¶¶¡¦Åìµþ²Ê³ØÂç¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬¿§Ç»¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¤ÏÃÏ¸µ¸øÎ©»Ö¸þ¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¡Ö¹â¹»¼õ¸³¤Ç³Ø¶èÆâÊÐº¹ÃÍ¥È¥Ã¥×¤Î¸©Î©¹â¹»¤ËÆþ¤ê¡¢Âç³Ø¤ÏÃÏ¸µ¤Î¹ñÎ©¡¢²ÄÇ½¤Ê¤é²È¤«¤é¶á¤¤¤È¤³¤í¤ÎµìÄëÂç¤Ø¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¹¡£»ÖË¾¹»¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢Áá·Ä¤ò½Ð¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬ÅìÂç¤ò½Ð¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢F¥é¥ó¥¯Âç³ØÂ´¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ä¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤äÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ê¤É¤Î¿ÍÌ®¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤ÏÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¡»¡»ÂçÂ´¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç²¿¤«¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¡ÖÊÐº¹ÃÍ¡×°Ê³°¤ÎÊªº¹¤·¤Ç¿Ê³ØÀè¤ò·è¤á¤ë
¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢³ØÎò¤È´Ø·¸¤Ê¤¯µðËü¤ÎÉÙ¤òÆÀ¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¡Ø¤¤¤¤³Ø¹»¡Ù¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤¤À¸ÅÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë³Ø¹»¡¢¡ÊÈó¹Ô¤ËÁö¤ë¤Ê¤É¤Î¡Ë°¤¤À¸ÅÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ³Ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹»É÷¤Î³Ø¹»¤òÁª¤Ü¤¦¡×¡Ö»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë³Ø¹»À¸³è¤ò²á¤´¤»¤ë³Ø¹»¤¬¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Î¾ì¹ç¡¢ÍÌ¾¹»¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÐº¹ÃÍ¤Î¹âÄã¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¤¿¤À¤·¡¢À¸ÅÌ¿ô¤È¶µ»Õ¿ô¤ÎÈæÎ¨¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£³¤³°¤Î¿Í¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢Á°½Ò¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Î¹Í¤¨Êý¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç³Ø¹»Áª¤Ó¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿Æ¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ý¤Ä¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎÍÌ¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¤Ê´üÂÔ¤ò¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÀº¿À¤È»þ¤ÎÉô²°¡×¤òÍ¿¤¨¤ë
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤è¤ê¹»É÷¤ä´Ä¶¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¤¿³Ø¹»Áª¤Ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÊÐº¹ÃÍ¤Î¹â¤¤³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬ÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¹âÊÐº¹ÃÍ¤Î³Ø¹»¤ËÍ¥½¨¤Ê»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¼Ô¿ô¤¬¤³¤Î¾¯»Ò²½¤ÎÃæ¡¢2025Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃæ³Ø¼õ¸³³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ½Î¤È¤â¸À¤¨¤ëSAPIX¡ÊÃË½÷¸æ»°²È¥È¥Ã¥×¹»¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¹ç³Ê¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ë¡Ë¤Ï¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤«¤éÆþ½Î¤·¤Ê¤¤¤ÈËþ°÷¤ÇÅÓÃæÆþ½Î¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°é¤Ë´Ø¤·¤Æ¥É¥Ð¥¤¤Ë¶µ°é°Ü½»¤·¤¿30ÂåÁ°È¾¤Î¸µ²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡ÊM¡õA¤Ç²ñ¼ÒÇäµÑ¡Ë¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î¡ØÀº¿À¤È»þ¤ÎÉô²°¡Ù¤ò»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¤í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÀº¿À¤È»þ¤ÎÉô²°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡ÊÄ»»³ÌÀºî¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â¹¸ç¶õ¤¬¥»¥ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥Èµé¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¶õ´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÇÄã¸Â¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÉô²°¤Î¶õµ¤¤Ï³°¤Î4Ê¬¤Î1¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë10G¤Î½ÅÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¡¢µ¤²¹¤¬ºÇ¹â50ÅÙ¤«¤éºÇÄã¥Þ¥¤¥Ê¥¹40ÅÙ¤Þ¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¾ì½ê¤Ç1Ç¯²á¤´¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï1Æü¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÂ¹¸ç¶õ¤Ï½¤¹Ô¤ò¤·¤Æ¡¢Ëâ¿Í¥Ö¥¦¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê³¤³°¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Í§¤À¤Á¤äÀèÀ¸¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤È±ß³ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¤Ë½Å¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÊâ¤¯¤À¤±¤È¤¤¤¦¿Í¤¬»þ¡¹¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¥¸¥à¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µÁÌ³´¶¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°Åª¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Æ¤â¼«Æ°Åª¤Ë±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î¸À¸ìÀßÄê¤ò±Ñ¸ì¤Ë¤·¤ÆÍ·¤Ð¤»¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ë¤Ê¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¶Ø»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¥À¥á¡¢±£¤ì¤Æ¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¡Ø±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡£
¥Þ¥ó¥¬¤¬¹¥¤¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤Ð¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥³¥ß¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡á¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò±Ñ¸ì²»À¼¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡£¥¢¥á¥³¥ß¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤À¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç·¿½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤Þ¤»¤Æ¡¢¼«Á³¤È±Ñ¸ì¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥ÛÃæÆÇ¤òËÉ¤°
ÊÌ¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤Þ¤ê¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ²èÌÌ¤¬¾®¤µ¤¤¥¹¥Þ¥Û¤·¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¡£²èÌÌ¤¬¾®¤µ¤¤¤È¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»Ø¤Ç¤¦¤Þ¤¯Áàºî¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¤¢¤Þ¤ê¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤¬¡ÖÊªÍýÅª¤Ë¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¡×»ÅÁÈ¤ß¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ºî¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤Ã¤½¤êÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æþ¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¿ô¤ò¶¯À©Åª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÏºÇ¤â¥á¥â¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤µ¡¼ï¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡ÊiPhone¤Ê¤é64GB¡Ë¡£¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¤Ç³¤³°Ãóºß°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ³Ø¤Ç°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ2013Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢5Ç¯¸å¤Ë¿ô½½²¯±ß¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÄ«4»þ¤Ëµ¯¤¤Æ1»þ´Ö¼å¤ÎâÔÁÛ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤êÀº¿À¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤Ï´û¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¿´¤Î½¼¼Â¤ò¹¥¤ß¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÄÌÃÎ¤¬¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï°ìÆüÃæàÌë´Ö¥â¡¼¥Éá¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢ÄÌÃÎ¤¬²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢²èÌÌ¤â¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÇò¹õ¤ÎÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿¹ ·ò»Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¨¥ë¥ï¡¼¥ë¥É
ÂåÉ½¼èÄùÌò