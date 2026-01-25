Í»»ñ´·¹Ô¤ËÊÑ²½¡¢¡Ö»ö¶ÈÀÍ»»ñ¿ä¿ÊË¡¡×¤¬»Ü¹ÔÌÜÁ°¡Á ¶âÍ»Ä£¡¦Âç¾ë·ò»Ê»²»ö´± Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ¡Á
¡¡2026Ç¯5·î¡¢¡Ö»ö¶ÈÀÍ»»ñ¤Î¿ä¿ÊÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ê»ö¶ÈÀÍ»»ñ¿ä¿ÊË¡¡Ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ö´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î¼ÂÎÏ¤ä¾ÍèÀ¡¢Ìµ·Á»ñ»º¤ò´Þ¤à»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤¿Í»»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡´ë¶È¤Î¿·¤¿¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Âß¤·¼ê¡¦¼Ú¤ê¼êÁÐÊý¤ÇÄ¹Ç¯¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¿°Õ¼±¤ä¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡»ö¶ÈÀÍ»»ñ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÇØ·Ê¤äÁÛÄê¤µ¤ì¤ë²ÝÂê¤ò¡¢¶âÍ»Ä£Áí¹çÀ¯ºö¶É¤ÎÂç¾ë·ò»Ê»²»ö´±¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡1993Ç¯ÂçÂ¢¾Ê´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÆþ¶É
¡¡¶âÍ»Ä£¸¡ºº¶ÉÁíÌ³²Ý²ÝÄ¹Êäº´
¡¡ºâÌ³¾Ê´ØÅìºâÌ³¶ÉÍýºâÉô¶âÍ»´ÆÆÄÂè°ì²ÝÄ¹
¡¡¶âÍ»Ä£Áí¹çÀ¯ºö¶É¥ê¥¹¥¯Ê¬ÀÏÁí³ç²ÝÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2025Ç¯7·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¶âÍ»Ä£¡¦Âç¾ë·ò»Ê»²»ö´±
¡½»ö¶ÈÀÍ»»ñ¿ä¿ÊË¡¤Î°ÕµÁ¤Ï
¡¡½¾Íè¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ»»ñ´·¹Ô¤ÏÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ¤ä¸Ä¿ÍÊÝ¾Ú¡¢¸øÅªÊÝ¾Ú¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿Í»»ñ¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£»ö¶ÈÀÍ»»ñ¿ä¿ÊË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ø¤Î»ñ¶â¶¡µë¤¬¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡¢ÆÃ¤ËÂç¼ê¹Ô¤ÏÉÔÎÉºÄ¸¢ÈæÎ¨¤ò²¼¤²¡¢ÉÔÎÉºÄ¸¢ÌäÂê¤òÀµ¾ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¶âÍ»Ä£¤â¶âÍ»¸¡ºº¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºî¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î»ñ»ºººÄê¤¬Àµ³Î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ºâÌ³¤Î·òÁ´À¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤¤Æ¸¡ºº¡¦´ÆÆÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÉûºîÍÑ¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÂß¤¹¤³¤È¤Ëí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤âÄãÀ®Ä¹¤¬Â³¤¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤Ã¤ÆÄã¶âÍø¤Î»þÂå¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÄê¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤ê¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¸«¹ç¤¦¶âÍø¤ò¾è¤»¤ÆÂß¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòº£¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂ¸µ¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÌ¾ÌÜÀßÈ÷Åê»ñ³Û¤¬100Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÄãÀ®Ä¹»þÂå¤Ë¤Ï½Ð¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ¶â¥Ë¡¼¥º¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Â¾Êý¡¢»º¶È¹½Â¤¤âÊÑ²½¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤ÎÍ·Á»ñ»º¤ò»ý¤¿¤º¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë´ë¶È¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤¦¤·¤¿Àè¤Î»ñ¶â¼ûÍ×¤Ë¤â±þ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎË¡Î§¤Ï´ë¶È¤Î¾ÍèÀ¤Ë´ð¤Å¤¯Í»»ñ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í»»ñ´·¹Ô¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»Ãç²ðµ¡Ç½¤Î¹âÅÙ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¶âÍ»¤Î¤¢¤êÊý¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡¡Ãæ¾®¡¦ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤â¡¢ÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã´ÊÝ¡¦ÊÝ¾Ú¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Í»»ñ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î·ÐºÑ´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Åö¶É¸þ¤±¤Î¼ÂÀÓºî¤ê¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â»ö¶È¼Ô¤Î¾Íè¤ò¸«¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤ÆÂß¤¹´·¹Ô¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤³¤ÎË¡Î§¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë¤½¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡Ö´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¡×¤È½¾Íè¤ÎÃ´ÊÝ¸¢¤ÇÂç¤¤¯°ã¤¦ÅÀ¤Ï
¡¡¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¼Ú¤ê¼ê¤ÈÂß¤·¼ê¤Î´Ö¤Ç¡¢¶ÛÌ©¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁÐÊý¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤Î¤â¤È¤Ç»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤ÆÍ»»ñ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤ËË¡Åª¤Êº¬µò¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¡×À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Í»»ñ´·¹Ô¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ë¶È¡Ê¼Ú¤ê¼ê¡ËÂ¦¤Ï¤Þ¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»ö¶È·×²è¤òºîÀ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£»ö¶È·×²è¤¬ºÇ½é¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬Ã£¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¶ÈÌ³¡¢¾¦Çä¤¬º£¸å¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤É¤¦·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ö¶È·×²è¤Ï¡¢²áÅÙ¤ËÀºåÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬Íý²ò¤·¡¢´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¡ÊÂß¤·¼ê¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤¬»ö¶È·×²è¤Ç¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢Åö½é¸«¹þ¤ó¤À¸ú²Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶ËÏÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤ÎÃ´ÊÝ¤ò¼è¤Ã¤¿Í»»ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ö¶È¼Ô¤Î¶È¶·¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾Êý¡¢´ë¶È¤Îµ»½Ñ¡¢Áí»ñ»º¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤Æ¡¢¾ÍèÀ¤ò¸«¹þ¤ó¤ÇÂß¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·×²è¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«·ÑÂ³Åª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼Ú¤ê¼ê¤ÈÂß¤·¼ê¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¶ÛÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´Ø·¸À¤Î°Ý»ý¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡½¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤äµ»½ÑÎÏ¤Î¤¢¤ë´ë¶È°Ê³°¤Ç¤â³èÍÑ¤Ï²ÄÇ½¤«
¡¡¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤á¤ëÀè¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ¶â¶¡µë¤Î¼êÃÊ¤Î¤Û¤«¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÎ¹´Û¤äÀ½Â¤¶È¤Ç¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÇÎ©ÇÉ¤Ê¸ÜµÒÌÖ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ê¤É¡¢¤½¤³¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤ÆÍ»»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ä¡¢»ö¶ÈºÆÀ¸¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë»ñ¶â¤ÎÍ»»ñÅù¤Ë¤â»È¤¦Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¡¢»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë»±¤ò¤µ¤·¡¢ÅÚº½¹ß¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»±¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¡×À©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¿®Íê´Ø·¸¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚº½¹ß¤ê¤Î±«¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÊÍ»»ñÀè¤ò¡Ë¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤µ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ºÆü¡¹¡¢Å·µ¤¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¡¢±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¨¤ì¤Ê¤¤½ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏËÜÅö¤ËÍ½ÁÛ³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¡¢ÅÚº½¹ß¤ê¤ÎÃæ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï»±¤ò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¡¢¾ï¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¡£»ö¶ÈºÆÀ¸¤Î¶ÉÌÌ¤Ë¤â¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½Âß¤·¼ê¤Î¼çÂÎ¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤«
¡¡Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç»ñ¶â¤ò½Ð¤¹ºÝ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤òÀ©ÅÙÅª¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤À¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ä¡¢Âç¤¤Ê»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤¹¤ëºÝ¤ËÊ£¿ô¤Ç»È¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¡¢À®Ä¹ÅÓ¾å¤Î¾®µ¬ÌÏ¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÍ»»ñ¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢´Ø¤ï¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£»ö¶È¤Î¾ÍèÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸Åö»ö¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÄÉ²Ã»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ö¶È¾ùÅÏ¤Ø»ê¤ë¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬²ðºß¤¹¤ë¤È¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤â¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎºÄ¸¢¼Ô¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ú¤ê¼ê¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë·Á¤¬¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¡ÖÌÜÍø¤ÎÏ¡×¸þ¾å¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À
¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÆâÉô¤Ç¿Íºà°éÀ®¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÃßÀÑ¤Ê¤É¤ä¤ë¤Ù¤»ö¤ÏÂ¿¤¤¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤âÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÇ®¿´¤Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç²ÝÂê¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¶²¤é¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ö¶È¼Ô¤Î¾ÍèÀ¤ò¸«¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤ÆÍ»»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÌÜÍø¤ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶âÍ»Ä£¤È¤·¤Æ¤â»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ò½¸¤á¤Æ¡¢Äê´üÅª¤ÊÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÃÎ·Ã¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤ËÇ®¿´¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢¶âÍ»µ¡´ØÂ¦¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤ä¼ÂÌ³Åª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤Ë¶âÍ»Ä£¤ÏÃæ¾®¡¦ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¤Î´ÆÆÄ»Ø¿Ë¤ò²þÀµ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÄê´üÅª¤Ê¿Í»ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£ÉÔ¾Í»ö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ê¿Í»ö°ÛÆ°¤ÏÉ¬Í×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÀìÌçÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤ÊÀ³²¤â¤¢¤ë¡£ÉÔ¾Í»ö¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿¦Ì³¤òÃ±°ì¿ÍÊª¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷Åù¡¢ÊÌ¤ÎÊýË¡¤ÇÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¡£¿Í»ö°ÛÆ°¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸À¶¯²½¤äÍ»»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÃßÀÑ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤âË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ»Ø¿Ë¤ò²þÀµ¤·¡¢Äê´üÅª¤Ê¿Í»ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï¶È¼ïÊÌ»Ù±ç¤ÎÃå´ãÅÀ¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¶È¼ïÊÌ¤ÎÆÃÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê»ö¶È¼Ô»Ù±ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤òÀ°Íý¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÌÜÍø¤ÎÏ¤Ê¤ê¡¢Í»»ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î¡¢Â¦ÌÌ»Ù±ç¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¼«¿È¤Î°Õ¼±²þ³×¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈ¿¥¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¾ÍèÀ¤¢¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤¿»ñ¶â¶¡µë¤¬¡¢²æ¡¹¤¬¤ä¤ë¤Ù¤»ÈÌ¿¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÜÍø¤ÎÏ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï°é¤¿¤º¡¢³è¤«¤¹¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¡£
¡¡5·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´¶âÍ»µ¡´Ø¤¬°ìÀÆ¤Ë»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»Ü¹ÔÅö½é¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ï¤º¤«¤Ê·ï¿ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿¿¤Ë¼Ú¤ê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤À©ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£²¾¤ËÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤äÃ´Åö¼Ô¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ºÇÔ¤ò¼¡¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡Ö´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¡×¤Ï¿®Â÷À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾¦¶ÈÅÐµÊí¤ËÅÐµ¤µ¤ì¤ë
¡¡´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ï¡¢¿®Â÷¤Î¥¹¥¡¼¥à¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¼ç¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¼Ô¤¬¡¢Ã´ÊÝ¸¢ÀßÄê·ÀÌó¡Ê¿®Â÷·ÀÌó¡ËÄù·ë»þ¤Ë¡¢´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¤ÎÀ©ÅÙ³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ú¤ê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦µÁÌ³¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ¤È°Û¤Ê¤ë»×ÁÛ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢½¾Íè¤ÎÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÊÝ¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤¿ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÇã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î»ö¶È³èÆ°¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ï½èÊ¬¤¬¼«Í³¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼Ú¤ê¼ê¤¬ÄÌ¾ï¤Î»ö¶È³èÆ°¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ëºâ»º½èÊ¬¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¼Ô¤Î»öÁ°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦Æ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Î¿·¤·¤¤Â¦ÌÌ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ê´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ë¾¦¶ÈÅÐµÊí¾å¤Ë¡¢¿·¤·¤¯´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¤Î¶èÊ¬¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢ÀßÄêÆü¤ÈÃ´ÊÝ¸¢¼Ô¤¬µºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÅÐµ¤ÎµºÜ¤¬´ë¶È¤ÎÀøºßÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÇ§¼±¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤È¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½´ûÂ¸¤Î¼ÚÆþ¶â¤«¤é»ö¶ÈÀÍ»»ñ¤Ø¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë·Ð±Ä¼ÔÊÝ¾Ú¤òµá¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÊÝ¾Ú¤¬³°¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð±Ä¼ÔÊÝ¾Ú¤¬¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£´ûÂ¸¤ÎÍ»»ñ¤ò»ö¶ÈÀÍ»»ñ¤Ë¼Ú¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸å·Ñ¼ÔÊÝ¾Ú¤ò³°¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£»ö¶È¾µ·Ñ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¡½ÍøÍÑ¼Ô¤È¤Ê¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ä´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
¡¡´ë¶È¡Ê¼Ú¤ê¼ê¡ËÂ¦¤Ë¤Ï¡¢Ã´ÊÝ¤È¤Ê¤ë»ñ»º¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤Ê¤É¤Î¶¯¤ß¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËá¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£»ö¶È·×²è¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¡ÊÂß¤·¼ê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÃßÀÑ¤äÂÎÀ©À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¼Ú¤ê¼ê¤È¤Î¶ÛÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¡¢´Ø·¸¹½ÃÛ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Â¹Ô·ï¿ô¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ñ»Ý¤Ë±è¤Ã¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¡£ÌÜÍø¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¶µ·±¤Ë²þÁ±¤òÂ³¤±¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£5·î¤ÎË¡»Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£À®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¸ÜµÒ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Äó¶¡¤Ç¤¤ë»ñ¶â¶¡µë¤Î¼êÃÊ¡¢ÁªÂò»è¤¬°ì¤ÄÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï«Æ¯¼Ô¡¦¼è°úÀè¤ÎÍø±×¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¤·¡¢ÃÏ°è¤äÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍ»»ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¡¢¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£
