·ËÀîÍ¿Í¤ÈÀ±ÌîÎ¦Ìé34°Ì¡¢¥Þ¥¥í¥¤27°Ì¡¡¾Þ¶âÁí³Û14²¯±ß¤Î¥É¥Ð¥¤Àï¤ÏºÇ½ªÆü¤Ø
¡ã¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥É¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥¶¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡3ÆüÌÜ¡þ24Æü¡þ¥¨¥ß¥ì¡¼¥ÄGC¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¡þ7439¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¾Þ¶âÁí³Û900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó14²¯±ß¡Ë¤ò¤«¤±¤¿¥É¥Ð¥¤Âç²ñ¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡Ì¼Ì¿¿¡Í¿¶¤êÂµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¥é¥ó¥¥ó¥°
49°Ì¥¿¥¤¤«¤é½Ð¤¿·ËÀîÍ¿Í¤¬¡Ö70¡×¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¡¢60°Ì¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿À±ÌîÎ¦Ìé¤â¡Ö69¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦34°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËLIV¥´¥ë¥Õ¤¬¼çÀï¾ì¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤ËÆ±¤¸LIV¥´¥ë¥Õ¤Î¥À¥Ó¥É¡¦¥×¥¤¥°¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦27°Ì¥¿¥¤¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ì¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦42°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥É¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥¶¡¼¥ÈC¡¡3ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¡ÚLIVE¡ÛÆüËÜÀª4¿Í¤¬½Ð¾ì¡¡ÊÆÃË»ÒÂè2Àï¤Î¥¹¥³¥¢Â®Êó
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬2500Ëü±ßÄ¶¤ò³ÍÆÀ¡¡ÊÆ³«ËëÀï¤ÇÆüËÜÀª¤Ï¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤À¡©
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬·ëº§È¯É½¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡ÈÅ¯³Ø¡É
¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ë½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ä¡Ä¡¡°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤½÷»Ò¥×¥í¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ì¼Ì¿¿¡Í¿¶¤êÂµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¥é¥ó¥¥ó¥°
49°Ì¥¿¥¤¤«¤é½Ð¤¿·ËÀîÍ¿Í¤¬¡Ö70¡×¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¡¢60°Ì¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿À±ÌîÎ¦Ìé¤â¡Ö69¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦34°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËLIV¥´¥ë¥Õ¤¬¼çÀï¾ì¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤ËÆ±¤¸LIV¥´¥ë¥Õ¤Î¥À¥Ó¥É¡¦¥×¥¤¥°¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦27°Ì¥¿¥¤¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ì¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦42°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥É¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥¶¡¼¥ÈC¡¡3ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¡ÚLIVE¡ÛÆüËÜÀª4¿Í¤¬½Ð¾ì¡¡ÊÆÃË»ÒÂè2Àï¤Î¥¹¥³¥¢Â®Êó
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬2500Ëü±ßÄ¶¤ò³ÍÆÀ¡¡ÊÆ³«ËëÀï¤ÇÆüËÜÀª¤Ï¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤À¡©
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬·ëº§È¯É½¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡ÈÅ¯³Ø¡É
¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ë½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ä¡Ä¡¡°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤½÷»Ò¥×¥í¥é¥ó¥¥ó¥°