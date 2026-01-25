特集「キャッチ」です。20年前の1月、山口県のJR下関駅の駅舎が放火によって全焼する事件がありました。放火の罪で服役した男性は、現在94歳。出所後、北九州市で暮らしています。刑務所に戻りたいと放火を繰り返してきた過去。そんな男性を変えたのは、温かく迎え入れてくれた人たちの存在でした。

■福田九右衛門さん（94）

Q.ここでの生活は楽しいですか？

「はい。」

Q.何が一番楽しいですか？

「みんなと仲良くすること。」





北九州市八幡東区の福祉施設で暮らす、福田九右衛門さん（94）です。歩行器には、たくさんのぬいぐるみ。福田さんの宝物です。■施設職員「いっぱいになったね、ぬいぐるみ。みんながくれる？」■福田さん「うん。」福田さんは10年前、服役していた福岡刑務所を出所し、北九州市内で暮らし始めました。

20年前の2006年1月、北九州市に隣接する山口県下関市のJR下関駅は、炎に包まれました。



段ボールに火をつけ、駅舎を焼失させたとして逮捕・起訴されたのが福田さんでした。事件の8日前に刑務所を出たばかりでした。



■福田さん

「あの時は行く所がなかったからね。風が強かった。」

福田さんは事件の直前、北九州市小倉北区の福祉事務所を訪ね、生活保護の相談をしていました。しかし、当時は定まった住所がないことを理由に、申請書を渡されることすらありませんでした。



ふるさとの京都に帰りたいと申し出た福田さんに福祉事務所から渡されたのは、隣の下関市までの交通費だけでした。



こうしてたどり着いた下関市で、福田さんは放火に及んだのです。

当時の裁判では。



『行き場所がなく、刑務所に戻りたかった。』



現住建造物等放火の罪で懲役10年の判決を受けた福田さん。下関駅の事件を含めると前科11犯、50年以上を刑務所で過ごしてきました。



軽度の知的障害がありますが、親や兄弟とは縁が切れていたほか、福祉につながることもなく、刑務所にしか居場所がないと感じていました。

■NPO法人 抱樸（ほうぼく）・奥田知志 理事長

「もっと早く福祉的な、療育的な支援が受けられたとしたら、彼の人生は変わっていたかもしれない。」



事件後、福田さんに手を差し伸べたのは、北九州市で35年以上にわたり生活困窮者を支援してきた、NPO法人・抱樸の奥田知志理事長でした。



奥田さんは、福田さんが事件の直前にホームレス状態だったことを知り、逮捕直後から服役中まで面会や手紙でのやりとりを続けました。



■奥田理事長

「彼はコンタクトを求めているんですよ。」



これまで頼れる人がいなかった。福田さんからのはがきの端々には、そんな思いがつづられていました。

FBSは2016年、出所した福田さんと身元引受人となった奥田さんを取材していました。



刑務所を出たばかりであることから、当時は福田さんの顔は出さず、仮名で放送しました。



■福田九右衛門さん（当時84）

「つらかったのは、今まで誰も刑務所に迎えに来なかった。独りぼっちだった。それが一番つらかった。」



なぜ、放火を繰り返すようになったのか。福田さんの腹部には、その理由に関わるやけどの痕が残っています。



■奥田理事長

「小さい頃に、父親から火のついたまきで虐待されているんですね。それで、自分は火と親父を恨むようになったと。」



それでも、福田さんは独りでいるより父親といた時の方が幸せだったと話したといいます。

司法と福祉がもっと連携しなくては。



福田さんの事件がきっかけの一つとなり、2009年からは、高齢または障害のある受刑者が出所する際、福祉サービスにつなぐ拠点として「地域生活定着支援センター」が各都道府県に設けられました。



福田さんの事件が起きた2006年当時、社会福祉施設に住めるようになった出所者は28人でしたが、2024年は434人となっています。



しかし、奥田さんは受け入れ体制の整備だけでは不十分だと考えています。



■奥田理事長

「自分で悪いことをやったんでしょ、そんな人を助ける必要はないんじゃないですかという声はいまだに多いです。もう二度とそんなことをしなくても生きていけるように、みんなでやっていこうという社会側の意識を変えないと難しい。」

■施設職員

「きょうは何があるんかね。」

■福田九右衛門さん

「歌を歌う。」

■施設職員

「きょうも楽しい一日にしてください。」



奥田さんのNPO法人・抱樸が運営する福祉施設で暮らす福田さん。職員や入居者に支えられながら、穏やかな日々を過ごしています。



部屋には、90歳の卒寿を祝ってもらった時の写真がありました。薄紫色のちゃんちゃんこ姿で、笑みを浮かべています。



福田さんは、この日のことをうれしそうに振り返ります。



■福田さん

「100歳まで生きます。」

Q.今はさみしくないですか？

「さみしくない。」



福田さんが見つけた大切な居場所。そこにはもう、社会から孤立し刑務所に戻ろうと火をつけた、あの日の姿はありません。



■福田さん

「放火なんて二度としません。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月22日午後5時すぎ放送