£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦º´Æ£¾¡Íø¡Ö¤º¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¥¢¥Ë¥á±Ç²è½é¼ç±é¡¡ÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÄ©¤à
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Îº´Æ£¾¡Íø¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£··î£±£·Æü¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·¯¤È²Ö²Ð¤ÈÌóÂ«¤È¡×¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ï¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê£²£²¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶»¤ËÈë¤á¤¿»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¸¶ºî¤Ï¿¿¸Í¹á»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤Ç¡¢ÆüËÜ»°Âç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¿·³ã¡¦Ä¹²¬¤Þ¤Ä¤êÂç²Ö²ÐÂç²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£º´Æ£±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦²ÆÌÜÀ¿¤¬¡¢Æþ³Ø¼°¤Ç¸¶±é¤¸¤ëÍÕ»³ßê¤È½Ð²ñ¤¤¡¢£±Ëç¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê²Ö²Ð¤Î³¨¤ÎÈëÌ©¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ç°´ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Àº´Æ£¤Ï¡ÖÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤ÎËÍ¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À©ºî¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£