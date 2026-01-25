帝国データバンクによると、国内企業の女性社長の比率が8.6%になり、過去最高を更新しました。

まずは、全国の女性社長の比率を見ていきましょう。120万社を対象にしたアンケート調査によりますと、比率は年々右肩上がりで、去年は8.6%と過去最高となりましたが、全体の1割にも満たない状況です。

女性社長の比率 都道府県別でみると… 1位はどこ？

都道府県別のデータでは、1位が徳島県で、西日本が比較的上位に多い一方で、残念ながら愛知県は岐阜県と並んで最下位です。





岐阜県は16年連続の最下位、愛知県は約20年間も40位台を脱出したことがありません。

帝国データバンクの新井雄太さんは、愛知・岐阜はもともと男性社員の多い製造業や建設業が盛んな地域であることが要因ではないかと分析しています。

東海東京証券“初の女性社長”にインタビュー

そんな中、女性社長の出にくい愛知県で、東海東京証券で初の女性社長となった、北川尚子さんにインタビューしました。



北川さんは愛知県出身で、1990年にかつての丸万証券に入社しました。2015年に初の常務執行役員となり、2023年4月1日に社長に就任されました。女性のステップアップには何が必要なのか、直撃しました。

「正直なところ…私でいいのかと」

（若狭敬一アナウンサー）

「社長就任を打診されてどう思った？」



（東海東京証券 北川尚子社長）

「正直なところ…私でいいのかと。何を求めて私が社長に任じられたのかって思いました」

（若狭）

「何が評価された？」



（北川社長）

「私はプロパー社員ですので、色んな仕事を経験させていただきました。仕事はそう大きな失敗もなく、それなりの結果も出つつステップを踏んできた、というのはあるのではないかと思っています」

“ガラスの天井を突き破った実感はない”

（若狭）

「ガラスの天井を破った実感は？」



（北川社長）

「正直なところ、あまりないですね。ガラスの天井を打ち破ったということより、むしろ『やることをどうやっていこう』ということに意識がある」



（若狭）

「北川社長の人生観が出ているシーンですね。やってやったぞ、という感覚ではなく、頭の中はどうやって何をすべきかにフォーカスしていると」

「ジョブ型人事制度」を導入 男女間の賃金格差は縮小

（北川社長）

「女性だからという感覚もゼロではないですが、基本的には男性とそう変わらないんじゃないかと思っています。（東海東京証券は）2019年から『ジョブ型人事制度』に変わっていて、仕事の内容に対して給与が紐づく仕組みになっています。男女というより『その仕事ができる人』が就く形になったことで、男女間の賃金格差が縮小していきました」

女性が管理職に…「良い化学反応が起きるのでは」

（若狭アナ）

「今後の日本における女性のステップアップについては、どのように捉えていますか？」



（北川社長）

「歓迎すべきだともちろん思っています。前提として本人のパーソナルが整っていての話ではあるが、会議の中に女性が1人入るだけでも、全然違う見地で意見を言ったりする。組織において、女性が管理職に昇進・昇格することは、非常に良い化学反応が起きるんじゃないかと期待していますし、そうあるべきだと思う」

“ライフイベントにおける女性の負担を減らすべき”

（若狭アナ）

「女性社長の比率は、まだ10%未満という点については？」



（北川社長）

「女性社長の比率もそうですが、幹部女性社員の比率がなぜ伸びていないのかを考え、社会全体で体制を整えていく必要があると思います。これからの女性は子育てや介護など、ライフイベントの中でいろんなものを背負ってしまうと思うので、少しでも彼女たちの負担が減るような制度や仕組みを考える必要があるんじゃないかと」

「チャンスは何度も来ない、遠慮する必要はない」

（北川社長）

「人生にチャンスは何度も来ないと思うんですね。なので、自分にチャンスが巡ってきたなと思ったときには、しっかりと手に入れに行ったほうがいい。遠慮する必要はないかなと思っています。一歩踏み出すのに躊躇してしまう方は、半歩前に出すとか。自分でアクションを起こすことは、とても大事なことだと思います」

東海東京証券の女性社員にも聞いてみると「これから入ってくる特に若い女性社員の希望の星になる」と話していました。



大事なのは、個人の能力はもちろん、企業がそれを正当に評価する体制、社会全体の仕組み作りです。今後の女性の昇進というのは、増えていくのでしょうか。