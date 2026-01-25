¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ç¤â¡Ö»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¡×ÆñÄ°¼Ô¤¬½¢¿¦¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤È°ì¶Ú¤Î¸÷
¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÂþÃæ¡¢Âç³Ø¤Ë¤ÏÂç´ë¶È¤Îµá¿Í¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆñÄ°¤Î³ØÀ¸¤Ë¤Ï¤½¤ÎÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¿äÁ¦¤ÏÌµÍý¤À¡×¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡¢ÅØÎÏ¤Ç¤ÏÊ¤¤»¤Ê¤¤ÊÉ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¼«³è¤ÎÆ»¤òÄü¤á¤º¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤â¤¬¤Â³¤±¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¸«¤¤¤À¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Î¸÷¤È¤Ï¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Á´ÆñÄ°Íý»öÄ¹¤Î½ÉÃ«Ã¤É×ÊÔ¡¢Á´ÆñÄ°ÉûÍý»öÄ¹·ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î±§ÅÄÀîË§¹¾ÊÔ¡ØÆñÄ°¤òÀ¸¤¤ë¡¡²»¤«¤é³Ö¤Æ¤é¤ì¤Æ¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÆâØ¦»á¤Ë¤è¤ë¼¹É®¥Ñ¡¼¥È¤òÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÄ¾ÌÌ¤·¤¿
¡Ö½¢¿¦¡×¤È¤¤¤¦°ìÂçÆñ´Ø
¡¡»ä¤Ï1944Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¾®»³Âæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£½ÐÀ¸Ä¾¸å¡¢Ç®ÉÂ¤ËØí¤êÆñÄ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àï»þÃæ¤ÇËÉºÒ·±Îý¤äËÉ¶õ¹èËÙ¤ê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëËèÆü¡£»ä¤¬Ç®ÉÂ¤ËØí¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬¤Ê¼£ÎÅ¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢¼ª¤Î¾ã³²¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤¿¡£Íâ45Ç¯3·î¤Ë¤ÏB29¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤Î²¼Ä®¤Ï¾Æ¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Àï¶É¤Î°²½¤Ç¹ñÌ±³Ø¹»¤Î·±Æ³¤À¤Ã¤¿Éã¤ËÁÂ³«Ì¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢°ì²È¤Ï7·î¤ËÉãÊì¤Î¶¿Î¤¤Î¹Åç¤ËÁÂ³«¤·¤¿¡£Çú¿´ÃÏ¤«¤é7¥¥íÎ¥¤ì¤¿Â¼¤Ç¸¶Çú¤ÎÄ¾·â¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¹ß¤Ã¤¿¹õ¤¤±«¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å°ä¾É¤Ê¤Î¤«Ç¯Ãæ·ñÂÕ´¶¤¬¤·¡¢75ºÐ¤Ç¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÂç³ØÉÂ±¡¤Ø¤ÎÄÌ±¡¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¹¤³¤¨¤Î¾ã³²¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¾¿Æ¤È»Ð¡¢·»¤â¶µ°÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤Æ½çÄ´¤Ë³Ø¶È¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Âç³Ø¤ÏÃÏ¸µ¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£Àì¹¶¤Ï·ÐºÑ³Ø¤À¤Ã¤¿¡£Ä°ÎÏ¤¬ÁêÅö¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¶µ¼ø¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤¯Ê¹¤¼è¤ì¤º¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï³Ø¤Ö¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶ìÏ«¤·¤¿¡£
¡¡º£¤ÎÆñÄ°³ØÀ¸¤¬µý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥È¥Æ¥¤¥¯¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿¼ç¤ËÄ°³Ð¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¤¬¼ø¶ÈÆâÍÆ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ÎÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤ä¶µ¼¼¤Î¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊ¸»ú¤Ë½ñ¤µ¯¤³¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¾ðÊóÊÝ¾ã³èÆ°¡Ë¤Ê¤ÉÁ´¤¯Â¸ºß¤»¤º¡¢Í§¿Í¤Î¥Î¡¼¥È¤òÇÒ¼Ú¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç³Ø¿Þ½ñ´Û¤ËäÆ¤Ã¤ÆÀìÌç½ñ¤òÆÉ¤ß¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½êÄê¤ÎÃ±°Ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«½¤ÆÀ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÏÀÊ¸¤Ï¡Öµì¥½Ï¢¤ÎÍø½áÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç¹ç³Ê¤ÎÈ½Äê¤òÄº¤¤¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë