¡ÖÆüËÜ¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×·è¾¡¤Ç£´¡Ý£°°µ¾¡¡ª¡ÈÊÌ³Ê¡É¤ÎÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë»´ÇÔ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃ¦Ë¹¡ª¡Ö¤³¤ì¤¬¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤È¤Îº¹¤À¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£±·î24Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡££´¡Ý£°¤Ç°µ¾¡¤ò¼ý¤á¡¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï³«»Ï12Ê¬¡¢¸ÅÃ«É¢²ð¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MFÂç´ØÍ§æÆ¤¬¿¶¤ê¸þ¤ÍÍ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£µ»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤«¤éÁá¡¹¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë20Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿MF¾®ÁÒ¹¬À®¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢59Ê¬¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò10ÈÖ¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬·è¤á¤Æ£³ÅÀÌÜ¡£76Ê¬¤Ë¤â¾®ÁÒ¤¬ºÆ¤Ó¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤ËÃ¦Ë¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÏ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤È¤Îº¹¤À¡×
¡Ö´°Á´¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¡×
¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¢¥¸¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×
¡Ö¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤Þ¤Àº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÂçº¹¤¬¤Ä¤¯¤È¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
