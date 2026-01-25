佐藤勝利（timelesz）アニメーション映画初主演！「ずっとアニメーションの仕事がしたいと願っていました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

真戸香による小説『君と花火と約束と』（小学館『ガガガ文庫』刊）のアニメーション映画化が決定、7月17日に公開される。

■ヒロイン役は原菜乃華

本作は、日本三大花火大会のひとつで例年数十万人が訪れる『長岡まつり大花火大会』を舞台に、一枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリー。

主人公・夏目誠役を演じるのは、timeleszのメンバーで、本作がアニメーション映画初主演となる佐藤勝利。2025年は主演作の舞台『ブロードウェイ・バウンド』の他、ドラマ『アポロの歌』（MBS・TBS）で高石あかり（「高」は、はしごだかが正式表記）とW主演を務め、映画『教場 Reunion』に出演するなど、幅広いジャンルで目覚ましい活躍を見せている佐藤。

本作では、人と関わるのが苦手で自信が持てない男子高校生・誠を繊細な声の演技で表現している。

そして、主人公が恋をするヒロイン・葉山煌を演じるのは原菜乃華。新海誠監督作『すずめの戸締まり』でヒロイン・岩戸鈴芽役を務めた他、連続テレビ小説『あんぱん』ではヒロインの妹役、ドラマ『ちはやふるーめぐりー』では瑞沢高校かるた部のメンバー月浦凪役を演じるなど、話題作への出演が絶えない原。

本作では、才色兼備で学級委員長も務める人気者だが謎の絵をきっかけに運命に翻弄されていく煌の複雑な心情を丁寧に演じる。

■超ティザービジュアル＆超特報解禁

今回の情報解禁にあわせて解禁された超ティザービジュアルには、夜空に煌めく花火越しの誠と煌が印象的に描かれている。

花火を見上げ何かを訴えるように目一杯に手を伸ばす誠と、そんな誠に手を引かれながらも切ない表情を浮かべる煌の姿があり、美しい花火とともに、ふたりの心の揺らぎが繊細に切り取られたビジュアルとなっている。

さらに、佐藤と原が演じた誠と煌の声が初解禁となる超特報も公開された。

映像内では81年の時を超えて誠と煌を繋げる一枚の花火の絵や、ふたりの物語の始まりを予感させるシーンが切り取られており、今後の展開への期待がいっそう高まる映像となっている。

■映画情報

映画『君と花火と約束と』

2026年7月17日（金）公開

声の出演：佐藤勝利（timelesz） 原菜乃華

原作：真戸香『君と花火と約束と』（小学館『ガガガ文庫』刊）

監督：鈴木慧

脚本：森こうへい

キャラクターデザイン：渡辺裕二

キャラクター原案：あかもく

企画プロデュース：梅澤道彦

脚本原案：細谷まどか／michi

企画制作：シンエイ動画

アニメーション制作：SynergySP／アンサー・スタジオ

配給：松竹／シンエイ動画

宣伝協力：ショウゲート

後援：新潟県／長岡市／新潟県観光協会

(C)映画「君と花火と約束と」製作委員会

