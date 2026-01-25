SixTONESが先輩・生田斗真に下剋上!?生田率いる『パン恋』軍団がGOスト参戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月25日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）は、土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』から、生田斗真、仁村紗和、佐々木美玲が登場。

■ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』から生田斗真、仁村紗和、佐々木美玲が登場

大先輩・生田を前に、「お世話になってます」とSixTONESメンバーが姿勢を正すなか、生田とオフを一緒に過ごすこともある京本大我は「先週もふたりで新年会やりました」とマブダチアピール。新年会での大胆不敵な京本の言動に、メンバーは「は!?」「後輩だからな！」とイエローカードを出す。

そんなオープニングから和気あいあいの9人が、今回は意地とプライドを懸けたダジャレ対決でガチンコ勝負を繰り広げる。

■ダジャレ対決は史上最悪の展開に

ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」にみんなで挑戦。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズで、2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの激うまハンバーガーをゲットできる。なかには1問正解しただけで即勝ち抜けとなる一撃難問も。

しかし、最後まで残ったひとりにはご褒美はなし。進行役は松井ケムリ（令和ロマン）が務める。

まずはウォーミングアップがてら、お題「生田斗真」でダジャレ合戦。ナイスなダジャレを連発するSixTONESに、ゲストチームの仁村が「みーぱん（佐々木美玲）もダジャレ得意です！」と宣言。期待に応えたい佐々木は、自信満々に思いついたダジャレを生田本人に言わせようとするが、まさかのぶっ飛びダジャレにSixTONESは「これを先輩にはやらせられない！」と大慌て。

肩慣らしを済ませ、いざ本番。「カツオを持って婚活に参加!?」「医師が診察中にメイクを直しまくる!?」「出川哲朗が毎晩増え続ける!?」など、おもしろVTRのなかにいったいどんなダジャレが隠れているのか？ ゲームが始まるとSixTONESがゲストチームに考える隙を与えず、1問目からバンバン解答。先輩・生田も意地を見せようとボタンを押すが、言葉がこんがらがって支離滅裂に。後輩たちから「今の何がダジャレになってたんですか？」と容赦ないツッコミが入る。

悔しがる生田を差し置いて、イチ抜けを競う田中樹と京本がデッドヒート。さらに他のメンバーも次々正解していき、ドラマチームが誰も正解できない最悪の展開に。

追い詰められた生田は一撃難問でイチかバチかの大ばくちに打って出る。一方、仁村は混乱しすぎて思考停止に!? 佐々木はマイペースなぶっ飛びダジャレを連発する。はたして最後まで残ってしまうのはSixTONESか、それともドラマチームか？

なお問題VTRには、長州力、出川哲朗、春日俊彰（オードリー）、タイムマシーン3号、ジョイマン、モグライダー、ヤーレンズ、蛙亭、東京ホテイソンが登場。ダジャレ対決を盛り上げる。

■YOSHIKIがまさかの再降臨

YOSHIKIが参戦して大反響を呼んだ元日3時間SPの「サイズの晩餐」を、盛り上がりすぎて元日の放送に収まり切らなかった貴重な未公開シーンとともにプレイバック。YOSHIKIが人生初、おでん屋台を大満喫！ 出川哲朗の伝統芸“熱々おでん”で一悶着!? 大爆笑の未公開シーンが続々と登場する。

さらに、「サイズの晩餐」特別編も。収録できずにお蔵入りになっていた未挑戦のサイズ問題に、YOSHIKIがアメリカから緊急予想。日本の親子丼を20年以上食べていないというYOSHIKIは正解できるのか!?

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

01/25（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：生田斗真、仁村紗和、佐々木美玲

コーナー進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）、松井ケムリ（令和ロマン）

VTRゲスト：長州力、出川哲朗、春日俊彰（オードリー）、タイムマシーン3号、ジョイマン、モグライダー、ヤーレンズ、蛙亭、東京ホテイソン

