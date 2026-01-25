·ëº§¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿É×¤ÎËÜÀ­¤È¤Ï¡©


¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à

¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Ã¤Ú¤Î¤æ¤ëÌ¡²è¥Ö¥í¥°¡×¤äInstagram(@yuppe2)¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÎÁÄÊì¡¦¥­¥è¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ²½¤â¤µ¤ìÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£

·ëº§Á°¤Ï°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤ÈÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿Ê¿µÈ


¼þ°Ï¤«¤é¤â½ËÊ¡¤µ¤ì·ëº§¤·¤¿¤¬¡Ä


·ëº§¸å¤ËÉ×¤Ï¡ÖÃËÂº½÷ÈÜ¡×¤¬·ã¤·¤¤¿Í¤ÈÈ½ÌÀ¡ª


¢£ÍÜÊì¤Î¤¤¤¸¤á¡¢¤½¤·¤ÆÉ×¤ÎÉ¿ÊÑ

ËÜºî¤Ï¡¢Éã¤Î»à¤Ë¤è¤êÍÄ¤¯¤·¤ÆÍÜ½÷¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢ÍÜÊì¤«¤é¤Ò¤É¤¤¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¥­¥è¤µ¤ó¤Î¼ÂÏÃ¤À¡£Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥­¥è¤µ¤ó¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¸«¹ç¤¤¤ò¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¤¹¤ë¡£¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤«¤éÂ´¶È¤Ç¤­¤¿¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢·ëº§¸å¤ËÉ×¡¦Ê¿µÈ¤¬É¿ÊÑ(¤Ò¤ç¤¦¤Ø¤ó)¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¥­¥è¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ð¥Á¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¡¢·ëº§¸å¤ÎÀ¸³è¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê¿µÈ¤Ï·ëº§Á°¡¢¸«¹ç¤¤¤òÃÇ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸«¹ç¤¤¤òÃÇ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë³°ÌÌ¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤´¶á½ê¤äÍ§¿Í¤«¤é¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Â¹¤Î»ä¤â¡¢¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡ØÍ¥¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î°õ¾Ý¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¤´Ö¤Ë¸«¤»¤ë´é¤È²ÈÄí¤Ç¤Î´é¤Ë¤«¤Ê¤ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×

¢£¡ÖÃË¤¬°Î¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î»þÂå

Ì¡²èÆâ¤Ë¤Ï¡¢Ê¿µÈ¤ÎÃËÂº½÷ÈÜ¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ­½Ò¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¡Ø½÷¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ½¾¤¦¡Ù¡ØÃË¤Ë¸ýÅú¤¨¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ØÃË¤¬°Î¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½÷À­¤À¤±¤ÎÉØ¿ÍÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤¿¤È¤­¤Ï¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¸½Âå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤À¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÊ¿µÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤¤ÎÃæÁ´ÂÎ¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ò¥­¥è¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤­È´¤¤¤Æ¤­¤¿¤Î¤À¡£

¼ÂÊì¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢ÁÔÀä¤Ê²ÈÄíÆâ¤¤¤¸¤á¤ËÂÑ¤¨¡¢·ëº§À¸³è¤Ç¤â¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤¿¥­¥è¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤â¾ï¤ËÁ°¸þ¤­¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÀ¸¤­Êý¤Ë¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£

¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡ØÌµÇ½¥¯¥º¾å»Ê¤Ø¤ÎµÕ½± 32ºÐ¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¿¦¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤ËºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ë¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¸¤­¤ë¡ª¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤­¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£

¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤æ¤Ã¤Ú(@yuppe2)

