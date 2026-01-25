°ËÌîÈø·Å¡ÈÀ²Î®¡É¡õ¾¾ËÜÊæ¹á¡ÈºÚÈÁ¡ÉÁá¤¯¤â¤ªÊÛÅö·ÀÌó¤¬²ò¾Ã¤Î´íµ¡¡¡¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡ÙÂè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤ÈÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆü10¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÂè2ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¡Ä¾¾ËÜÊæ¹á¤È¸þ¤¹ç¤¦°ËÌîÈø·Å
¡¡¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡£¤½¤ó¤ÊºÚÈÁ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ªÃëµÙ¤ß50Ê¬´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆÍ¤¸¤ç±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤Ë¡£À²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Èà¤ÎÍ¥¤·¤µ¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤ËºÚÈÁ¤Ï¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¢£Âè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ºÚÈÁ¤Ë³«È¯Ãæ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤á¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÊý¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë¶Ð¤á¤ëÀ²Î®¤Ï¥¹¥é¥ó¥×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¤³¤È¤ä¸ß¤¤¤ÎÊú¤¨¤ë»ö¾ð¤âÃÎ¤é¤º¤Ë·Þ¤¨¤¿¡¢2²óÌÜ¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¿©ºà¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥Î¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ËºÚÈÁ¤ÎÊÛÅö¤òÌ£¤ï¤¦À²Î®¡£¹¥Êª¤Î¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó¤Ë´î¤Ö¤¬¡¢´°¿©¸å¤ÎºÎÅÀ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¿É¸ý¤Ç¤Þ¤¿¤âºÚÈÁ¤òËÝÏ®¡Ä¡£¶¥Áè¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿ºÚÈÁ¤Ï¡¢À²Î®¤ò¤®¤ã¤Õ¤ó¤È¸À¤ï¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«¿®ºî¤ÎÊÛÅö¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À²Î®¤ËÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÚÈÁ¤ËÊÛÅö·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÃëµÙ¤ß¤Ë¸ø±à¤ÇÂÔ¤ÄÀ²Î®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÚÈÁ¤ÏµÞ¤Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸ø±à¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ß¤¤¤ÎÏ¢ÍíÀè¤âÃÎ¤é¤º¡¢¤¹¤ì°ã¤¦2¿Í¤ÎÊÛÅö·ÀÌó¤Ë²ò¾Ã¤Î´íµ¡¡Ä¡Ê!?¡Ë
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¡Ä¾¾ËÜÊæ¹á¤È¸þ¤¹ç¤¦°ËÌîÈø·Å
¡¡¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡£¤½¤ó¤ÊºÚÈÁ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Âè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ºÚÈÁ¤Ë³«È¯Ãæ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤á¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÊý¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë¶Ð¤á¤ëÀ²Î®¤Ï¥¹¥é¥ó¥×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¤³¤È¤ä¸ß¤¤¤ÎÊú¤¨¤ë»ö¾ð¤âÃÎ¤é¤º¤Ë·Þ¤¨¤¿¡¢2²óÌÜ¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¿©ºà¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥Î¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ËºÚÈÁ¤ÎÊÛÅö¤òÌ£¤ï¤¦À²Î®¡£¹¥Êª¤Î¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó¤Ë´î¤Ö¤¬¡¢´°¿©¸å¤ÎºÎÅÀ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¿É¸ý¤Ç¤Þ¤¿¤âºÚÈÁ¤òËÝÏ®¡Ä¡£¶¥Áè¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿ºÚÈÁ¤Ï¡¢À²Î®¤ò¤®¤ã¤Õ¤ó¤È¸À¤ï¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«¿®ºî¤ÎÊÛÅö¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À²Î®¤ËÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÚÈÁ¤ËÊÛÅö·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÃëµÙ¤ß¤Ë¸ø±à¤ÇÂÔ¤ÄÀ²Î®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÚÈÁ¤ÏµÞ¤Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸ø±à¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ß¤¤¤ÎÏ¢ÍíÀè¤âÃÎ¤é¤º¡¢¤¹¤ì°ã¤¦2¿Í¤ÎÊÛÅö·ÀÌó¤Ë²ò¾Ã¤Î´íµ¡¡Ä¡Ê!?¡Ë