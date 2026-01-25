SixTONES¡¢ÀèÇÚ¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿¤Ë²¼Ñî¾å¡¡¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡õº´¡¹ÌÚÈþÎè¤Î¡È¤Ö¤ÃÈô¤ÓÀ¸ÂÖ¡ÉÈ¯³Ð
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡¢º´¡¹ÌÚÈþÎè¤¬¡¢¤¤ç¤¦25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±¶É·Ï¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¡ª¥À¥¸¥ã¥ì¤Ë¶ìÀï¤¹¤ëÀ¸ÅÄÅÍ¿¿
¡¡ÂçÀèÇÚŽ¥À¸ÅÄ¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»ÑÀª¤òÀµ¤¹Ãæ¡¢À¸ÅÄ¤È¥ª¥Õ¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ëµþËÜ¤Ï¡ÖÀè½µ¤â2¿Í¤Ç¿·Ç¯²ñ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Þ¥Ö¥À¥Á¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¿·Ç¯²ñ¤Ç¤ÎÂçÃÀÉÔÅ¨¤ÊµþËÜ¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤Ï!?¡×¡Ö¸åÇÚ¤À¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¡È¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¡É¤ò½Ð¤¹¡£
¡¡VTR¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¸«È´¤¯Áá²¡¤·¥¯¥¤¥º¡Ö¥À¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¤ËÄ©Àï¡£2ÌäÀµ²ò¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤Î·ã¤¦¤Þ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï1ÌäÀµ²ò¤·¤¿¤À¤±¤ÇÂ¨¾¡¤ÁÈ´¤±¤È¤Ê¤ë°ì·âÆñÌä¤âÍÑ°Õ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿1¿Í¤À¤±¤´Ë«Èþ¤Ê¤·¤È¤Ê¤ë¡£¿Ê¹ÔÌò¤Ï¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÂê¡ÖÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡×¤Ç¥À¥¸¥ã¥ì¹çÀï¡£¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥À¥¸¥ã¥ì¤òÏ¢È¯¤¹¤ëSixTONES¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Î¿ÎÂ¼¤¬¡Ö¤ß¡¼¤Ñ¤ó¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤â¥À¥¸¥ã¥ìÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¤òÀ¸ÅÄËÜ¿Í¤Ë¸À¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ö¤ÃÈô¤Ó¥À¥¸¥ã¥ì¤Ë¡¢SixTONES¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÀèÇÚ¤Ë¤Ï¤ä¤é¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ª´·¤é¤·¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¤¤¤¶ËÜÈÖ¤Ø¡£¡Ö¥«¥Ä¥ª¤ò»ý¤Ã¤Æº§³è¤Ë»²²Ã!?¡×¡Ö°å»Õ¤¬¿Ç»¡Ãæ¤Ë¥á¥¤¥¯¤òÄ¾¤·¤Þ¤¯¤ë!?¡×¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬ËèÈÕÁý¤¨Â³¤±¤ë!?¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤â¤·¤íVTR¤ÎÃæ¤Ë°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥À¥¸¥ã¥ì¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥²¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¹Í¤¨¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤º¡¢SixTONES¤¬1ÌäÌÜ¤«¤é¥Ð¥ó¥Ð¥ó²òÅú¡£ÀèÇÚŽ¥À¸ÅÄ¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤Æ»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ë¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¡Öº£¤Î²¿¤¬¥À¥¸¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ö¡£
¡¡²ù¤·¤¬¤ëÀ¸ÅÄ¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ÁÈ´¤±¤ò¶¥¤¦ÅÄÃæ¤ÈµþËÜ¤¬¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼¡¡¹Àµ²ò¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¡¼¥à¤¬Ã¯¤âÀµ²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ºÇ°¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿À¸ÅÄ¤Ï°ì·âÆñÌä¤Ç¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤ÎÂç¤Ð¤¯¤Á¤Ë½Ð¤ë¡£¿ÎÂ¼¤Ïº®Íð¤·¤¹¤®¤Æ»×¹ÍÄä»ß¤Ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤Ö¤ÃÈô¤Ó¥À¥¸¥ã¥ì¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡£
¡¡ÌäÂêVTR¤Ë¤Ï¡¢Ä¹½£ÎÏ¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¢¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡¢³¿Äâ¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ªÁíÀª15¿Í¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¬¥À¥¸¥ã¥ìÂÐ·è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡YOSHIKI¤¬»²Àï¤·¤ÆÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¸µÆü3»þ´ÖSP¤Î¡Ö¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¸µÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¼ý¤Þ¤êÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿µ®½Å¤ÊÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£YOSHIKI¤¬¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ª¤Ç¤ó²°Âæ¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£½ÐÀî¤ÎÅÁÅý·Ý¡ÈÇ®¡¹¤ª¤Ç¤ó¡É¤Ç°ìÌåÃå¡£ÂçÇú¾Ð¤ÎÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤¬Â³¡¹¤ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ýÏ¿¤Ç¤¤º¤Ë¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¤Ä©Àï¤Î¥µ¥¤¥ºÌäÂê¤ËYOSHIKI¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¶ÛµÞÍ½ÁÛ¡£ÆüËÜ¤Î¿Æ»ÒÐ§¤ò20Ç¯°Ê¾å¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦YOSHIKI¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
