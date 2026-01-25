『EIGHT-JAM』プロが選ぶ『年間マイベスト10』ダンス編を発表 前回上位・Snow ManやBE:FIRSTらが再び登場
5人組グループ・SUPER EIGHTが出演する、25日放送のテレビ朝日系『EIGHT-JAM』（毎週日曜 後11：15）では、年始恒例企画『年間マイベスト10』のダンス編を届ける。TAKAHIRO、s**t kingz、yurinasiaが実演付きで“2025年の最強ダンス10”を発表する。
【番組カット】トークを繰り広げる村上信五＆いしわたり淳治ら
昨年初めて放送され、好評を博したダンス編。今回も選者を務めるのは、そうそうたるダンスのプロ3組。昨年は櫻坂46をはじめ中島健人のソロライブでも演出・振付を手掛けた振付師・ダンサーのTAKAHIRO、ダンサーとしては異例となる2度目の日本武道館公演を成功させた世界的パフォーマンスチーム＝s**t kingz、そしてVaundyのダンサーとして『NHK紅白歌合戦』にも出場した振付師・ダンサーのyurinasiaが参加する。
近年、驚くべき進化と多様化を遂げているダンス界隈。その勢いは年々増すばかり。2025年に生まれたダンスについて、選者たちも「プロの目から見ても“ウソだろ!?”というレベルまでいってる」（TAKAHIRO）、「いろんなコンテンツでダンスがあふれてるので、選ぶのがむちゃくちゃ大変でした」（shoji／s**t kingz）と、舌を巻くほどだ。
そんな中、真剣に選び抜いた各々のベスト10には、えげつないほどハイレベル＆挑戦的なダンスが目白押し。TAKAHIROも「ハートに刺さる作品」と感服した“「己」を武器に真っ向勝負で圧倒する究極ダンス”や、s**t kingzが「新たな天才」と絶賛する“Z世代アーティストのクセになるダンス”、yurinasiaに「こんな踊りされたら、私はもう踊れない…」とまで言わしめた“天を撃ち抜く異次元ダンス”など、ちまたでも大きな話題を呼んだパフォーマンスが次々とランクインする。
また、本企画ならでは――選者の垣根を越えて、複数ランクインを果たすダンスも出現。さらに、Snow ManやBE:FIRSTら前回の上位勢が、2025年も飽くなきダンス魂で選者たちを魅了。今回またしてもベスト10にランクインし…。ダンス界の未来を担う逸材も続々と台頭する『プロが選ぶ年間マイベスト10〜ダンス編〜』。はたして、今回はどんなダンスが何位に選ばれるのか。
SUPER EIGHTや支配人の古田新太、ゲストの高橋茂雄（サバンナ）＆堀田茜もどよめく、とんでもない衝撃と興奮に満ちたプロ目線ならではの独自ランキング結果に注目だ。
