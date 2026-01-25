¡ÚÉÍÅÄ¹ä»Ë¡¡²æ¤¬Æ»24¡Û¡Ö¥¦¥Ã¥¦¥Ã¥¦¥Ã¡×²¦¼Ô¤¬¤¦¤á¤¯¡¡¾¡Éé¤Ë½Ð¤Æ¥Ü¥Ç¥£¡¼Ãæ¿´¤Ë¹¶¤á¤Æ
¡¡¡ü¥´¥ó¥°
¡¡ºÇ½é¤ËÂÇ¤Ã¤¿º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¡¢¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤Î¶»¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¸ú¤¤¤¿¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶»¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¤Ï°ã¤¦ÄË¤µ¤Ç¡¢Â©¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¹¤°¤Ë¥í¡¼¥×¤ËµÍ¤á¤ÆÏ¢ÂÇ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¦¥Ã¥¦¥Ã¥¦¥Ã¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡üº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼
¡¡¤¿¤À¡¢¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤ÆÄ¹¤¤µ÷Î¥¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤¬¡¢¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÄê³°¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ì¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë»þ¤Ë¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ïµ°Æ»¤â³ÑÅÙ¤â°ã¤¦¤«¤é¡¢¤è¤±¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¡ü³«»Ï30ÉÃ
¡¡º¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¿©¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢¥í¡¼¥×¤Î³°¤ËÆ¬¤¬½Ð¤¿¡£¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤ÏÃæ´Öµ÷Î¥¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬È´·²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤º¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÄê¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡ü´ÝÂÀ¤óËÀ
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥×¤ËµÍ¤á¤ë¤È¡¢ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Ë¥ª¥ì¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤âÅö¤¿¤ë¡£¡Ö¥¦¥Ã¥¦¥Ã¥¦¥Ã¡×¡£¸ú¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ï´ÝÂÀ¤óËÀ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¹¤¯¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡¢3¡¢4¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡¡ü40¡Á52ÉÃ
¡¡¥ª¥ì¤ÏÆ§¤ß¹þ¤ßÊý¤òÈùÌ¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ½ÐÆþ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢40ÉÃ¤Ë±¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÅö¤Æ¤¿¡£¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤¬¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ëº¸¼ê¤ò¤Ä¤¯¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏÎ®¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¸ú¤¤¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¤Ç¤â46ÉÃ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¡£Ç¾Å·¤Þ¤Ç¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ú¤¤ã¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¥ª¥ì¤ÏÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¤¤«¤é¡£52ÉÃ¡¢¥ª¥ì¤Ï¥í¡¼¥×¤ËµÍ¤á¤Æ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò½¸Ãæ¡£¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤âº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡ü1Ê¬36ÉÃ¤ÎÅ¾µ¡
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢Æ§¤ß¹þ¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¡¢±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÅö¤Æ¤¿¡£ÀÜ¶áÀï¡£1Ê¬36ÉÃ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥í¡¼¥×¤ËµÍ¤á¤¿¤È¤¤Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥ª¥ì¤Ï¤Þ¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¥í¡¼¥×¤«¤éÆ¬¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤·¡¢º£¡¢¾¡Éé¤È¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë·è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢Áê¼ê¤â¾¡Éé¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ì¤â3¡¢4¥é¥¦¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢½é²ó¾¡Éé¡£Áê¼ê¤â¥¥Ä¤¤¤Ï¤º¤À¤È¡£
¡¡¡ü1Ê¬55ÉÃ¡Á2Ê¬26ÉÃ
¡¡¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¥ª¥ì¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤ò¥í¡¼¥×¤«¤éÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÙ¤«¤¯Â¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¹¶¤á¤¿¡£Áê¼ê¤Î¶»¤ËÆ¬¤òÉÕ¤±¤ÆÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤ë¤°¤é¤¤Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£Æ¬¤òÉÕ¤±¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÎÂÎ¤òµ¯¤³¤·¡¢Á°¤Ë²¡¤»¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á°¤«¤¬¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢º¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥ª¥ì¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤¬¡Ö¥¦¥Ã¥¦¥Ã¥¦¥Ã¡×¡£¤Ç¤â¡¢ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Á¤âËÜÅö¤Ë¡¢°ÒÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÉÍÅÄ¡¡¹ä»Ë¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¤Î65ºÐ¡£²Æì¿å»º¹â¤Ç¹â¹»ÁíÂÎ²¦¼Ô¡£Äë·ý¥¸¥à¤«¤é¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢84Ç¯12·î¤ËÆüËÜ¡¢85Ç¯7·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£86Ç¯7·î¤Ë¥ì¥Í¡¦¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò¾×·âÅª¤Ê½é²óKO¤ÇÇË¤ê¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï24Àï21¾¡19KO2ÇÔ1Ìµ¸ú»î¹ç¡£¸½ºß¤ÏÄë·ý¥¸¥àÂåÉ½¡£