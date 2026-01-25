¤¤ç¤¦³«ºÅ¡ØÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¾·ÂÔÁª¼ê6¿Í¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹25Æü¤Ë³«ºÅ¤Î¡ØÂè45²ó Âçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡ÊÀµ¸á¡Á¸å2¡§55¡Ë¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÂçºå»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¦¥©¥ë¥±¥Í¥·¥å¡¦¥¨¥Ç¥µÁª¼ê¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾ÅÄ¿ðÀ¸Áª¼ê¡Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ë¡¢¾å¿ù¿¿ÊæÁª¼ê¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡Ë¡¢À¾Â¼Èþ·îÁª¼ê¡ÊÅ·Ëþ²°¡Ë¡¢°Ëß·ºÚ¡¹²ÖÁª¼ê¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¡¢ÌðÅÄ¤ß¤¯¤ËÁª¼ê¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡Ä½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸·ë
¡¡¡ØÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¤Ç²áµî3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢¡È¤Ê¤Ë¤ï¤Î½÷²¦¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¾¾ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÄ´»Ò¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¯Áö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£»ä¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈºÇ½ª¾Ï¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤È¤·¤Æº£Âç²ñ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ãç´Ö¤È¾Ð¤¦¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÁö¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¡Ê2»þ´Ö20Ê¬¤òÀÚ¤ë¥¿¥¤¥à¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¾Ç¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÅÙ¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉüµ¢¤·¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿°Ëß·Áª¼ê¤Ï¡¢¡ÖËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÈÖ¤Ç½Ð¤ë¡È¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡É¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¿ùÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÎý½¬¤â½çÄ´¤ËÀÑ¤á¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¤ä½ç°Ì¤È¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅöÆü¤Î¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¡¢MGC³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼Áª¼ê¤Ï¡ÖËÉÉÜÆÉÇä¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇMGC¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢MGC¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¹Í¤¨¤º¤Ë»ä¤ÏÁö¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êº£²ó¤ÎÂçºå¹ñºÝ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤Ã¤È¶¯²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÀ¤³¦¤Ç¾ÍèÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢2»þ´Ö20Ê¬¤Ï¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ÌðÅÄÁª¼ê¤Ï¡ÖÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Îý½¬¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤ÏMGC³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤È¶ÛÄ¥¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Öº£²ó2»þ´Ö20Ê¬¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤â¤·¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢Á°ÅÄÊæÆî¤µ¤ó¤Î»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢2028Ç¯¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¼¡¤Î2032Ç¯¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¦¥©¥ë¥±¥Í¥·¥å¡¦¥¨¥Ç¥µÁª¼ê¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¥¿¥¤¥à¤Ï2»þ´Ö17Ê¬¡¢1°Ì¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¤¤¤¥¿¥¤¥à¤ÇÁö¤ê¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ÎÂç²ñ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾Íè¤Î½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó³¦¤òÃ´¤¦¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¡×ÏÈ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÈ¬ÌÚÈþ±©Áª¼ê¡Ê´äÃ«»º¶È¡Ë¡¢Â¼»³°¦Èþº»Áª¼ê¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¡Ë¡¢¿¼ÅÄË¾Í§Áª¼ê¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Æ±¹¥²ñ R-United¡Ë¡¢¾®ÅÄÈþ·îÁª¼ê¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Æ±¹¥²ñ¡Ë¤Î4¿Í¤â²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¸Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢Í¿¹Íµ»Ò»á¡¢¹â¶¶¾°»Ò»á¡¢ÀéÍÕ¿¿»Ò»á¡¢Ìî¸ý¤ß¤º¤»á¡¢½Â°æÍÛ»Ò»á¡¢Ê¡»Î²ÃÂå»Ò»á¤é6¿Í¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤òÅ°Äì²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡ØÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÎ¢À¸¼Â¶·¡É¤òÇÛ¿®¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²òÀâ¡¦ÁýÅÄÌÀÈþ»á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿¹ÏÆ·ò»ù¡¢¡È¥Þ¥é¥½¥óÇî»Î¡É¤³¤È¾ëÀ¾¹ñºÝÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁÉô´ÆÆÄ¤Î¿¹²¬Ë§É§»á¤é¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥Þ¥é¥½¥ó¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¤Ç²áµî3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢¡È¤Ê¤Ë¤ï¤Î½÷²¦¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¾¾ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÄ´»Ò¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¯Áö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£»ä¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈºÇ½ª¾Ï¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤È¤·¤Æº£Âç²ñ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ãç´Ö¤È¾Ð¤¦¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÁö¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¡Ê2»þ´Ö20Ê¬¤òÀÚ¤ë¥¿¥¤¥à¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¾Ç¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÅÙ¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉüµ¢¤·¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿°Ëß·Áª¼ê¤Ï¡¢¡ÖËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÈÖ¤Ç½Ð¤ë¡È¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡É¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¿ùÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÎý½¬¤â½çÄ´¤ËÀÑ¤á¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¤ä½ç°Ì¤È¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅöÆü¤Î¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¡¢MGC³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼Áª¼ê¤Ï¡ÖËÉÉÜÆÉÇä¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇMGC¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢MGC¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¹Í¤¨¤º¤Ë»ä¤ÏÁö¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êº£²ó¤ÎÂçºå¹ñºÝ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤Ã¤È¶¯²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÀ¤³¦¤Ç¾ÍèÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢2»þ´Ö20Ê¬¤Ï¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ÌðÅÄÁª¼ê¤Ï¡ÖÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Îý½¬¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤ÏMGC³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤È¶ÛÄ¥¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Öº£²ó2»þ´Ö20Ê¬¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤â¤·¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢Á°ÅÄÊæÆî¤µ¤ó¤Î»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢2028Ç¯¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¼¡¤Î2032Ç¯¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¦¥©¥ë¥±¥Í¥·¥å¡¦¥¨¥Ç¥µÁª¼ê¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¥¿¥¤¥à¤Ï2»þ´Ö17Ê¬¡¢1°Ì¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¤¤¤¥¿¥¤¥à¤ÇÁö¤ê¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ÎÂç²ñ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾Íè¤Î½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó³¦¤òÃ´¤¦¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¡×ÏÈ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÈ¬ÌÚÈþ±©Áª¼ê¡Ê´äÃ«»º¶È¡Ë¡¢Â¼»³°¦Èþº»Áª¼ê¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¡Ë¡¢¿¼ÅÄË¾Í§Áª¼ê¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Æ±¹¥²ñ R-United¡Ë¡¢¾®ÅÄÈþ·îÁª¼ê¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Æ±¹¥²ñ¡Ë¤Î4¿Í¤â²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¸Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢Í¿¹Íµ»Ò»á¡¢¹â¶¶¾°»Ò»á¡¢ÀéÍÕ¿¿»Ò»á¡¢Ìî¸ý¤ß¤º¤»á¡¢½Â°æÍÛ»Ò»á¡¢Ê¡»Î²ÃÂå»Ò»á¤é6¿Í¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤òÅ°Äì²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡ØÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÎ¢À¸¼Â¶·¡É¤òÇÛ¿®¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²òÀâ¡¦ÁýÅÄÌÀÈþ»á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿¹ÏÆ·ò»ù¡¢¡È¥Þ¥é¥½¥óÇî»Î¡É¤³¤È¾ëÀ¾¹ñºÝÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁÉô´ÆÆÄ¤Î¿¹²¬Ë§É§»á¤é¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥Þ¥é¥½¥ó¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£