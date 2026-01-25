Éð»Î¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¾®°ìÏº(ÃçÌîÂÀ²ì)¤Ë»ëÄ°¼ÔºÇÃíÌÜ ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÂè3ÏÃ²èÌÌÃí»ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ
¡ü¿®Ä¹¤ËµÁ¸µ¤È¤ÎÏÂËÓ¤ò¿Ê¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù(Áí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á ¤Û¤«)¤ÎÂè3ÏÃ¡Ö·èÀïÁ°Ìë¡×¤Î»ëÄ°Ê¬ÀÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
(º¸¤«¤é)ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡¢ÇòÀÐÀ»¡á¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÂè3ÏÃ¤è¤ê¡¡(C)NHK
¡û¡Ö¤ä¤Ï¤êÍè¤¿¤«¡£¾®°ìÏº¡×
ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ42Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ75.8¡ó¡£Éð»Î¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¾®°ìÏº(ÃçÌîÂÀ²ì)¤¬¡¢·»¡¦Æ£µÈÏº(ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼)¤Î¤â¤È¤ËÃÚ¤»»²¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
¤«¤¬¤ê²Ð¤¬¼þ°Ï¤ò¾È¤é¤¹Ãæ¡¢¿¥ÅÄ¤ÎÊ¼¤¿¤Á¤Ï¹²¤¿¤À¤·¤¯½Ð¿Ø¤Î»ÙÅÙ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÙ¹ñ¤ÎÂçÂçÌ¾¡¦º£ÀîµÁ¸µ(ÂçÄáµÁÃ°)¤ÎÂç·³¤¬¤Ä¤¤¤ËÈøÄ¥¤Ë¿¯¹¶¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£ÂçÀª¤ÎÊ¼»Î¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆ£µÈÏº¤Î»Ñ¤â¤¢¤ë¡£Ã°±©Ä¹½¨(ÃÓÅÄÅ´ÍÎ)¤«¤é¡¢¾¾Ê¿¸µ¹¯(¾¾²¼Þ«Ê¿)¤¬Âç¹â¾ë¤ØÊ¼ÎÈ¤ò±¿¤Ó¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë´Ýº¬ºÖ¡¢ÏÉÄÅºÖ¤Ø¹¶¤á¤«¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹(¾®·ª½Ü)¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¨ºÂ¤Ë½Ð¿Ø¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡¢¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤¬±³¤Î¤è¤¦¤À¡£
¶ñÂ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿Æ£µÈÏº¤¬¤Õ¤È´é¤ò¾å¤²¡¢¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀï¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¾®°ìÏº¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹ø¤Ë¤ÏÆ£µÈÏº¤¬Â£¤Ã¤¿Åá¤¬·È¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÂ¤¤¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¤½¤Î´ãº¹¤·¤Ë¤Ï¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤·è°Õ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ï¤êÍè¤¿¤«¡£¾®°ìÏº¡×Æ£µÈÏº¤¬ËþÂ¤²¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¾®°ìÏº¤¬¤³¤Î¾ì¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÀï¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡á¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÂè3ÏÃ¤ÎËèÊ¬Ãí»ë¥Ç¡¼¥¿¿ä°Ü
¡û¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤ÎÌÜÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡×
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÃæÂ¼¤Î»´·à¤Îµ²±¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¾®°ìÏº¤Ï¿®Ä¹¤ËµÁ¸µ¤È¤ÎÏÂËÓ¤ò¿Ê¸À¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄó°Æ¤Ï¿®Ä¹¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿®Ä¹¤Ë¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤ó¤Ê¿®Ä¹¤Ë¿´¿ì¤¹¤ëÆ£µÈÏº¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¾®°ìÏº¤Ï¡¢Àï¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÄ¾(ÇòÀÐÀ»)¤È¤È¤â¤ËÃæÂ¼¤Øµ¢¤í¤¦¤ÈÍ¶¤¦¡£¤·¤«¤·µÕ¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì»ø¤È¤·¤Æ²¼¹î¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ·è°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ£µÈÏº¤Î¤â¤È¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾®°ìÏº¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤¸÷¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤ÎÌÜÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¾®°ìÏº¤ÎÆ·¤Ë¤«¤¬¤ê²Ð¤¬±Ç¤ê¤³¤à±é½Ð¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÆ£µÈÏº¡¢²¿¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¾®°ìÏº¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤è¤ê¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¾®°ìÏº¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¿®Ä¹¤ÈµÁ¸µ¤ÎÁè¤¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÄ³¤¤Ï¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èÌÄ³¤Ä®¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÌÄ³¤¾ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÌÄ³¤¾ë¤Ï¤â¤È¤â¤È±þ±ÊÇ¯´ÖÂÍøµÁËþ¤ÎÇÛ²¼¤À¤Ã¤¿°Â¸¶½¡ÈÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¡£ÊÌÌ¾¤òº¬¸Å²°¾ë¤È¤¤¤¦¡£
»³¸ý¶µ·Ñ¤ÎÎ¥È¿¤ä²¬Éô¸µ¿®¤ÎäÆ¾ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³¸ý¶µ·Ñ¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤ÎÈøÄ¥¹ñ¤ÎÉð¾¤Ç¡¢¿®Ä¹¤ÎÉã¡¦¿¥ÅÄ¿®½¨¤Î²È¿Ã¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¿®½¨»à¸å¤Ë¿®Ä¹¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¡¢º£Àî²È¤Ø¿²ÊÖ¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£ÌÄ³¤¾ë¼ç¤È¤·¤ÆÈøÄ¥ÆîÅìÉô¤ÎÍ×¾×¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏµÁ¸µ¤Ë¤è¤ê½Ù²Ï¤ÇÉã»Ò¤È¤â¤É¤âÀÚÊ¢¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃäÃË¡¦»³¸ý¶µµÈ¤Ï1552(Å·Ê¸21)Ç¯¤ËÀÖÄÍ¤ÎÀï¤¤¤Ç19ºÐ¤Î¿®Ä¹¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£¿®Ä¹¤¬Åö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¹çÀï¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¬Éô¸µ¿®¤Ï¸µ¤Ïº£Àî²È¤Ë»Å¤¨¤ë½Å¿Ã¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢º£Àî²È¤¬¿êÂà¤·¤¿¸å¤ÏÉðÅÄ¿®¸¼¤Ë»Å¤¨¤¿¡£ÃéµÁ¤Ö¤ê¤ÈÉðÍ¦¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡£
·£³Ý¾ë¤Ï¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô·£³ÝÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿Àï¹ñ»þÂå¤ÎÊ¿¾ë¡£³ùÁÒ±ý´Ô¤ÈÄ¹µ×¼êÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦³¹Æ»¤¬¸ò¤ï¤ë¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Àï¹ñÂçÌ¾¤¿¤Á¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¾ë¤À¡£±þ±ÊÇ¯´Ö(1394¡Á1428Ç¯)º¢¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢Àï¹ñ´ü¤Ë¤ÏÃÏ°è¹ëÂ²¡¦¶áÆ£»á¤¬¾ë¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ëÀ×¤Ï¸½ºß¡Ö·£³Ý¾ëÔ®¸ø±à¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¡¢ÅÚÎÝ¤ä¶õËÙ¤Ê¤É°ä¹½¤Î°ìÉô¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1560(±ÊÏ½3)Ç¯¤Î²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤ÎÁ°Ìë¡¢µÁ¸µ¤¬½ÉÇñ¤··³µÄ¤ò³«¤¤¤¿¾ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÁ¸µ¤Î¿Ê·³¤Ë¾Ç¤ë¿¥ÅÄ²È¿ÃÃÄ¤Ë¡¢¿®Ä¹¤Ï¡Ö·£³Ý¾ë¤Ê¤É¤Þ¤À±ó¤¤¤«¤Ê¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢À¶¿Ü¾ë¤«¤é·£³Ý¾ë¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó30¡Á35km¡£¸½Âå¤ÎÀ®¿ÍÃËÀ¤¬1»þ´Ö¤ËÊâ¤¯Ê¿¶Ñµ÷Î¥¤ÏÌó4¡Á5km¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌó7¡Á8»þ´Ö¤ÇÅþÃå¤Ç¤¤ë¡£±ó¤¤¤«¤Ê¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Àî¤Î·³Àª¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ü¾®°ìÏº¡¢Éã¤ÎÅ¨¤òÃÎ¤ë
Âè3ÏÃ¡Ö·èÀïÁ°Ìë¡×¤Ç¤Ï1559(±ÊÏ½2)Ç¯¤«¤é1560(±ÊÏ½3)Ç¯¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó°Ê³°¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¾®°ìÏº¤¬Æ£µÈÏº¤«¤é¡¢Éã¡¦Ìï±¦±ÒÌç(¾®ÎÓ¸²ºî)¤ÎÅ¨¤¬¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç(²Ã¼£¾¼ù)¤À¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¾®º¸±ÒÌç¤¬Å¨¤Ç¤¢¤ë¾Úµò¤ÏÆ£µÈÏº¤¬Ìï±¦±ÒÌç¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿ÌÚÄ¦¤ê¤ÎÀï¼é¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ëµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¤¬¤é¤âÆ±¤¸¿¥ÅÄÀª¤Ç¤¢¤ê¡¢Áä¤ÎÏÓ¤Ï³Î¤«¤Ê¾®º¸±ÒÌç¤òÀµÌÌ¤«¤éÆ¤¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¹çÀï¤Î¤É¤µ¤¯¤µ¤ËÊ¶¤ì¤Æ°Å»¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤¬¿Æ¤ÎÅ¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÅ¨¤À¤«¤é°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·ù¤ÊÅÛ¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÎ¢¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¾®º¸±ÒÌç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤¶¤È¤é¤·²á¤®¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ö¤«¤·¤à»ëÄ°¼Ô¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¾®º¸±ÒÌç¤ÏËÜÅö¤ËÌï±¦±ÒÌç¤ÎÅ¨¤Ê¤Î¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Ï»ñÎÁ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤À¡£
(C)NHK
¼¡¤Ë¡¢¿Ê·³¤¹¤ëº£ÀîµÁ¸µ¤¬ÅÓÃæ¤Ç½³µÇ¤ò³Ú¤·¤à¥·¡¼¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÍ¾Íµ¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤Ï²È¿Ã¤¿¤Á¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µÁ¸µ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê·³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¥ÅÄÂ¦¤Ø¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸ø²È¤«¤Ö¤ì¤ÊµÁ¸µ¤ÏºÇ¶á¸«¤Ê¤¤¤«¤éµÕ¤Ë¿·Á¯¡×¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ì¤Ê¿®Ä¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¤ÊµÁ¸µ¤¤¿!¡×¤È¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÃé¼Â¤ÊµÁ¸µ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ûÁðÍú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿·¤¿¤Ê²ò¼á
¤Þ¤¿¡¢¿®Ä¹¤ÎÁðÍú¤ò´Ö°ã¤¨¤ÆÅð¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£Æ£µÈÏº¤¬¿®Ä¹¤ÎÁðÍú¤ò¼«Ê¬¤Î²û¤ËÆþ¤ì¤Æ²¹¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤¹¤®¤ë°ïÏÃ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï5·î¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ£µÈÏº¤Î²¹¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊÛ²ò¤ÏÄÌ¤¸¤º¡¢¤¹¤«¤µ¤º¾®°ìÏº¤¬¤â¤¦¤¹¤°±«¤¬¹ß¤ë¤Î¤ÇÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È½õ¤±½®¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Â¿·¤Ê¿·²ò¼á¤À¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Öº£ºî¤Î¿®Ä¹¤Ï´ðËÜ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ó¥Ó¤é¤ì¤Æ¤ë¤±¤É½ê¡¹¤Ç¿Í¤Î¤è¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¿®Ä¹¤Ï¸½¾õÍý²ò¼Ô¤¬¤ª»Ô¤À¤±¤À¤·¡¢µ¤³Ú¤ËÍ·¤Ù¤ëÆ£µÈÏº¤ÏÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¡¢¤à¤·¤í¿®Ä¹¤ÎÂÐ±þ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¾¾²¼²È¹¯¤¬½éÅÐ¾ì
¤½¤·¤Æ¡¢»°±Ñ·æºÇ¸å¤Î1¿Í¡¦¾¾Ê¿¸µ¹¯(¸å¤ÎÆÁÀî²È¹¯)¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£²«¶â¤Ëµ±¤¯¶âÂËÈþ¶ñÂ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¶â¤Ô¤«³»µ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¡Ö¶âÂËÈþ¶ñÂ¡¢ÇòÅÆ¤ÎÅÂ¤Î³»¤À! ²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤ò±é¤¸¤¿¾¾ËÜ½á¤¬¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸Êª¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¶âÂËÈþ¶ñÂ¤ÏÁÇºà¼«ÂÎ¤Ï°ìÈÌÉð»Î¤Î³»¤ÈÆ±Åù¤Ç¡¢¼ÂÀï¤ËÂÑ¤¨¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÂ¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ïµ×Ç½»³Åì¾ÈµÜ¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤Î¥ª¡¼¥é¤¬Á´³«¤ÎÀÐÀî¿ôÀµ(Ç÷ÅÄ¹§Ìé)¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
(C)NHK
¡ûÄ¾¡¢¾®°ìÏº¤ò¼¸Ó£·ãÎå¤¹¤ë
ºÇ¸å¤ËÄ¾¤¬¾®°ìÏº¤ò¼¸Ó£·ãÎå¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£»ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀ¶¿Ü¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾®°ìÏº¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£µÈÏº¤ä¿®Ä¹¤È¤Î»×ÁÛ¤Î°ã¤¤¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£ÁïÌÀ¤Ê¾®°ìÏº¤Ï¿¥ÅÄ¤Èº£Àî¤ÎÀïÎÏº¹¤«¤é¾¡¤ÁÌÜ¤¬Ìµ¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ä¾¤òÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤ÆÃæÂ¼¤ØÌá¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤º¤Ã¤È¾®°ìÏº¤ò¸«¤Æ¤¤¿Ä¾¤Ï¤½¤ÎËÜ¿´¤ò¤ß¤ä¤Ö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï²¼¹î¾å¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¾®°ìÏº¤ÎÇØÃæ¤òÂç¤¤¯²¡¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÄ¾¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Í¥½¨¤ÊÍÄÆëÀ÷¤¬¤º¤Ã¤ÈÊª¤ï¤«¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥ê¤·¤ÆÄü¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤ò»õ¤¬¤æ¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡ÖÄ¾¤Á¤ã¤ó¤¢¤Ã¤µ¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¶¿Ü¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Ä¾¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¤ç¤¦25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè4ÏÃ¡Ö²³¶¹´Ö!¡×¤Ç¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¹æÎá¤Î²¼¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿¥ÅÄ·³¤Èº£Àî·³¤Î·èÀï¤Î²Ð¤Ö¤¿¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£Àï¤¤¤ÎºÇÃæ¡¢¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤ÏÉã¡¦ÌÚ²¼Ìï±¦±ÒÌç¤ÎµØ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Î¼ó¤òÁÀ¤¦¡£
(C)NHK
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù(Áí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á ¤Û¤«)¤ÎÂè3ÏÃ¡Ö·èÀïÁ°Ìë¡×¤Î»ëÄ°Ê¬ÀÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
(º¸¤«¤é)ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡¢ÇòÀÐÀ»¡á¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÂè3ÏÃ¤è¤ê¡¡(C)NHK
¡û¡Ö¤ä¤Ï¤êÍè¤¿¤«¡£¾®°ìÏº¡×
ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ42Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ75.8¡ó¡£Éð»Î¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¾®°ìÏº(ÃçÌîÂÀ²ì)¤¬¡¢·»¡¦Æ£µÈÏº(ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼)¤Î¤â¤È¤ËÃÚ¤»»²¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
¶ñÂ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿Æ£µÈÏº¤¬¤Õ¤È´é¤ò¾å¤²¡¢¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀï¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¾®°ìÏº¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹ø¤Ë¤ÏÆ£µÈÏº¤¬Â£¤Ã¤¿Åá¤¬·È¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÂ¤¤¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¤½¤Î´ãº¹¤·¤Ë¤Ï¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤·è°Õ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ï¤êÍè¤¿¤«¡£¾®°ìÏº¡×Æ£µÈÏº¤¬ËþÂ¤²¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¾®°ìÏº¤¬¤³¤Î¾ì¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÀï¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡á¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÂè3ÏÃ¤ÎËèÊ¬Ãí»ë¥Ç¡¼¥¿¿ä°Ü
¡û¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤ÎÌÜÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡×
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÃæÂ¼¤Î»´·à¤Îµ²±¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¾®°ìÏº¤Ï¿®Ä¹¤ËµÁ¸µ¤È¤ÎÏÂËÓ¤ò¿Ê¸À¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄó°Æ¤Ï¿®Ä¹¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿®Ä¹¤Ë¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤ó¤Ê¿®Ä¹¤Ë¿´¿ì¤¹¤ëÆ£µÈÏº¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¾®°ìÏº¤Ï¡¢Àï¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÄ¾(ÇòÀÐÀ»)¤È¤È¤â¤ËÃæÂ¼¤Øµ¢¤í¤¦¤ÈÍ¶¤¦¡£¤·¤«¤·µÕ¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì»ø¤È¤·¤Æ²¼¹î¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ·è°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ£µÈÏº¤Î¤â¤È¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾®°ìÏº¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤¸÷¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤ÎÌÜÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¾®°ìÏº¤ÎÆ·¤Ë¤«¤¬¤ê²Ð¤¬±Ç¤ê¤³¤à±é½Ð¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÆ£µÈÏº¡¢²¿¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¾®°ìÏº¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤è¤ê¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¾®°ìÏº¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¿®Ä¹¤ÈµÁ¸µ¤ÎÁè¤¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÄ³¤¤Ï¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èÌÄ³¤Ä®¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÌÄ³¤¾ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÌÄ³¤¾ë¤Ï¤â¤È¤â¤È±þ±ÊÇ¯´ÖÂÍøµÁËþ¤ÎÇÛ²¼¤À¤Ã¤¿°Â¸¶½¡ÈÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¡£ÊÌÌ¾¤òº¬¸Å²°¾ë¤È¤¤¤¦¡£
»³¸ý¶µ·Ñ¤ÎÎ¥È¿¤ä²¬Éô¸µ¿®¤ÎäÆ¾ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³¸ý¶µ·Ñ¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤ÎÈøÄ¥¹ñ¤ÎÉð¾¤Ç¡¢¿®Ä¹¤ÎÉã¡¦¿¥ÅÄ¿®½¨¤Î²È¿Ã¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¿®½¨»à¸å¤Ë¿®Ä¹¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¡¢º£Àî²È¤Ø¿²ÊÖ¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£ÌÄ³¤¾ë¼ç¤È¤·¤ÆÈøÄ¥ÆîÅìÉô¤ÎÍ×¾×¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏµÁ¸µ¤Ë¤è¤ê½Ù²Ï¤ÇÉã»Ò¤È¤â¤É¤âÀÚÊ¢¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃäÃË¡¦»³¸ý¶µµÈ¤Ï1552(Å·Ê¸21)Ç¯¤ËÀÖÄÍ¤ÎÀï¤¤¤Ç19ºÐ¤Î¿®Ä¹¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£¿®Ä¹¤¬Åö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¹çÀï¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¬Éô¸µ¿®¤Ï¸µ¤Ïº£Àî²È¤Ë»Å¤¨¤ë½Å¿Ã¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢º£Àî²È¤¬¿êÂà¤·¤¿¸å¤ÏÉðÅÄ¿®¸¼¤Ë»Å¤¨¤¿¡£ÃéµÁ¤Ö¤ê¤ÈÉðÍ¦¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡£
·£³Ý¾ë¤Ï¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô·£³ÝÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿Àï¹ñ»þÂå¤ÎÊ¿¾ë¡£³ùÁÒ±ý´Ô¤ÈÄ¹µ×¼êÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦³¹Æ»¤¬¸ò¤ï¤ë¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Àï¹ñÂçÌ¾¤¿¤Á¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¾ë¤À¡£±þ±ÊÇ¯´Ö(1394¡Á1428Ç¯)º¢¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢Àï¹ñ´ü¤Ë¤ÏÃÏ°è¹ëÂ²¡¦¶áÆ£»á¤¬¾ë¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ëÀ×¤Ï¸½ºß¡Ö·£³Ý¾ëÔ®¸ø±à¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¡¢ÅÚÎÝ¤ä¶õËÙ¤Ê¤É°ä¹½¤Î°ìÉô¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1560(±ÊÏ½3)Ç¯¤Î²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤ÎÁ°Ìë¡¢µÁ¸µ¤¬½ÉÇñ¤··³µÄ¤ò³«¤¤¤¿¾ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÁ¸µ¤Î¿Ê·³¤Ë¾Ç¤ë¿¥ÅÄ²È¿ÃÃÄ¤Ë¡¢¿®Ä¹¤Ï¡Ö·£³Ý¾ë¤Ê¤É¤Þ¤À±ó¤¤¤«¤Ê¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢À¶¿Ü¾ë¤«¤é·£³Ý¾ë¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó30¡Á35km¡£¸½Âå¤ÎÀ®¿ÍÃËÀ¤¬1»þ´Ö¤ËÊâ¤¯Ê¿¶Ñµ÷Î¥¤ÏÌó4¡Á5km¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌó7¡Á8»þ´Ö¤ÇÅþÃå¤Ç¤¤ë¡£±ó¤¤¤«¤Ê¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Àî¤Î·³Àª¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ü¾®°ìÏº¡¢Éã¤ÎÅ¨¤òÃÎ¤ë
Âè3ÏÃ¡Ö·èÀïÁ°Ìë¡×¤Ç¤Ï1559(±ÊÏ½2)Ç¯¤«¤é1560(±ÊÏ½3)Ç¯¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó°Ê³°¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¾®°ìÏº¤¬Æ£µÈÏº¤«¤é¡¢Éã¡¦Ìï±¦±ÒÌç(¾®ÎÓ¸²ºî)¤ÎÅ¨¤¬¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç(²Ã¼£¾¼ù)¤À¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¾®º¸±ÒÌç¤¬Å¨¤Ç¤¢¤ë¾Úµò¤ÏÆ£µÈÏº¤¬Ìï±¦±ÒÌç¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿ÌÚÄ¦¤ê¤ÎÀï¼é¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ëµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¤¬¤é¤âÆ±¤¸¿¥ÅÄÀª¤Ç¤¢¤ê¡¢Áä¤ÎÏÓ¤Ï³Î¤«¤Ê¾®º¸±ÒÌç¤òÀµÌÌ¤«¤éÆ¤¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¹çÀï¤Î¤É¤µ¤¯¤µ¤ËÊ¶¤ì¤Æ°Å»¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤¬¿Æ¤ÎÅ¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÅ¨¤À¤«¤é°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·ù¤ÊÅÛ¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÎ¢¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¾®º¸±ÒÌç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤¶¤È¤é¤·²á¤®¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ö¤«¤·¤à»ëÄ°¼Ô¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¾®º¸±ÒÌç¤ÏËÜÅö¤ËÌï±¦±ÒÌç¤ÎÅ¨¤Ê¤Î¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Ï»ñÎÁ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤À¡£
(C)NHK
¼¡¤Ë¡¢¿Ê·³¤¹¤ëº£ÀîµÁ¸µ¤¬ÅÓÃæ¤Ç½³µÇ¤ò³Ú¤·¤à¥·¡¼¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÍ¾Íµ¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤Ï²È¿Ã¤¿¤Á¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µÁ¸µ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê·³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¥ÅÄÂ¦¤Ø¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸ø²È¤«¤Ö¤ì¤ÊµÁ¸µ¤ÏºÇ¶á¸«¤Ê¤¤¤«¤éµÕ¤Ë¿·Á¯¡×¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ì¤Ê¿®Ä¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¤ÊµÁ¸µ¤¤¿!¡×¤È¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÃé¼Â¤ÊµÁ¸µ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ûÁðÍú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿·¤¿¤Ê²ò¼á
¤Þ¤¿¡¢¿®Ä¹¤ÎÁðÍú¤ò´Ö°ã¤¨¤ÆÅð¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£Æ£µÈÏº¤¬¿®Ä¹¤ÎÁðÍú¤ò¼«Ê¬¤Î²û¤ËÆþ¤ì¤Æ²¹¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤¹¤®¤ë°ïÏÃ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï5·î¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ£µÈÏº¤Î²¹¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊÛ²ò¤ÏÄÌ¤¸¤º¡¢¤¹¤«¤µ¤º¾®°ìÏº¤¬¤â¤¦¤¹¤°±«¤¬¹ß¤ë¤Î¤ÇÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È½õ¤±½®¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Â¿·¤Ê¿·²ò¼á¤À¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Öº£ºî¤Î¿®Ä¹¤Ï´ðËÜ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ó¥Ó¤é¤ì¤Æ¤ë¤±¤É½ê¡¹¤Ç¿Í¤Î¤è¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¿®Ä¹¤Ï¸½¾õÍý²ò¼Ô¤¬¤ª»Ô¤À¤±¤À¤·¡¢µ¤³Ú¤ËÍ·¤Ù¤ëÆ£µÈÏº¤ÏÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¡¢¤à¤·¤í¿®Ä¹¤ÎÂÐ±þ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¾¾²¼²È¹¯¤¬½éÅÐ¾ì
¤½¤·¤Æ¡¢»°±Ñ·æºÇ¸å¤Î1¿Í¡¦¾¾Ê¿¸µ¹¯(¸å¤ÎÆÁÀî²È¹¯)¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£²«¶â¤Ëµ±¤¯¶âÂËÈþ¶ñÂ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¶â¤Ô¤«³»µ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¡Ö¶âÂËÈþ¶ñÂ¡¢ÇòÅÆ¤ÎÅÂ¤Î³»¤À! ²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤ò±é¤¸¤¿¾¾ËÜ½á¤¬¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸Êª¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¶âÂËÈþ¶ñÂ¤ÏÁÇºà¼«ÂÎ¤Ï°ìÈÌÉð»Î¤Î³»¤ÈÆ±Åù¤Ç¡¢¼ÂÀï¤ËÂÑ¤¨¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÂ¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ïµ×Ç½»³Åì¾ÈµÜ¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤Î¥ª¡¼¥é¤¬Á´³«¤ÎÀÐÀî¿ôÀµ(Ç÷ÅÄ¹§Ìé)¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
(C)NHK
¡ûÄ¾¡¢¾®°ìÏº¤ò¼¸Ó£·ãÎå¤¹¤ë
ºÇ¸å¤ËÄ¾¤¬¾®°ìÏº¤ò¼¸Ó£·ãÎå¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£»ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀ¶¿Ü¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾®°ìÏº¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£µÈÏº¤ä¿®Ä¹¤È¤Î»×ÁÛ¤Î°ã¤¤¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£ÁïÌÀ¤Ê¾®°ìÏº¤Ï¿¥ÅÄ¤Èº£Àî¤ÎÀïÎÏº¹¤«¤é¾¡¤ÁÌÜ¤¬Ìµ¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ä¾¤òÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤ÆÃæÂ¼¤ØÌá¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤º¤Ã¤È¾®°ìÏº¤ò¸«¤Æ¤¤¿Ä¾¤Ï¤½¤ÎËÜ¿´¤ò¤ß¤ä¤Ö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï²¼¹î¾å¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¾®°ìÏº¤ÎÇØÃæ¤òÂç¤¤¯²¡¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÄ¾¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Í¥½¨¤ÊÍÄÆëÀ÷¤¬¤º¤Ã¤ÈÊª¤ï¤«¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥ê¤·¤ÆÄü¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤ò»õ¤¬¤æ¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡ÖÄ¾¤Á¤ã¤ó¤¢¤Ã¤µ¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¶¿Ü¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Ä¾¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¤ç¤¦25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè4ÏÃ¡Ö²³¶¹´Ö!¡×¤Ç¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¹æÎá¤Î²¼¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿¥ÅÄ·³¤Èº£Àî·³¤Î·èÀï¤Î²Ð¤Ö¤¿¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£Àï¤¤¤ÎºÇÃæ¡¢¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤ÏÉã¡¦ÌÚ²¼Ìï±¦±ÒÌç¤ÎµØ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Î¼ó¤òÁÀ¤¦¡£
(C)NHK
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é