¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/25¡ÛÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬2·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¡¢¥ª¡¼¥éÊÌ³Ê¤Î¹ÃÑÉ»Ñ
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾®°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¡Ë¤òÃçÌî¡¢¤½¤Î·»¤ÇÆ£µÈÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎÅ·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡Ë¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤Ä¤¤¤Ë¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬½Ð¿Ø¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¡¢¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤ÏÂÐº£Àî·³¤ÎÁ°Àþ´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ëÁ±¾È»ûºÖ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂçÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤«¤Ä¤ÆÉã¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡Ê²Ã¼£¾¼ù¡Ë¤òÆ¤¤Á²Ì¤¿¤¹¤³¤È¡£¿®Ä¹¤ÏÁ±¾È»ûºÖ¤Ë½¸¤Ã¤¿Ê¼¤¿¤Á¤òÁ°¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤·¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë²³¶¹´Ö¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¾ë¸Í¤òÆ¤¤ÄÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁ°¤Ë¤·¤¿·»Äï¤Î·èÃÇ¤È¤Ï¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×
¢¡¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×Âè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
