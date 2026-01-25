挨拶をしたいのか、先住猫さんに近づいていく子猫さん。先住猫さんは戸惑っている様子で、これ以上近づくな！と言うように、拳を振り上げていたのだそう。2匹の可愛らしいやり取りは18万回以上も再生され、「猫パンチ抑えて言い聞かせてる～♡可愛い～」「お母さんみたいな怒り方笑」とのコメントが集まっています。

【動画：赤ちゃん猫が先住猫に近づいた結果→戸惑っている様子で…『愛おしいやり取り』】

近づいてきた子猫に思わず拳を振り上げる猫

TikTokアカウント「ぼくたん」さまに登場したぼくたんくんに、挨拶をしようと自分から近づいていく子猫。ぼくたんくんは、子猫に顔を近づけて匂いを嗅いでいたのだそう。

すると次の瞬間、ぼくたんくんは拳を振り上げたのだそう。積極的に近づいてくる子猫の存在が怖かったのか、戸惑っているようにも見えます。これ以上近づくな！とでも言うように、鳴いていたのだとか。

子猫を指導するぼくたんくん

ぼくたんくんは、振り上げた拳を下したあとも、怒ったように子猫に話しかけていたのだそう。先住猫として、コミュニケーションのルールをしっかりと子猫に教えてあげているようにも見えます。

威厳たっぷりに子猫に言い聞かせるぼくたんくん。子猫も怒られているのがわかっているのか、少し体が引けている様子だったとのこと。しっかりと子猫を指導してあげられるぼくたんくんは、いいお兄さんになりそうですね。

少しずつ距離感を学んでいく2匹

ぼくたんくんは、子猫と暮らしていく中で、しっかりと猫同士の生活のルールを教えてあげているようです。時には、2匹でおもちゃで遊んでいることもあるのだとか。すっかり仲良しですね。

子猫もぼくたんくんを信頼しきっているようで、横並びで一緒に毛づくろいをしたり、戦いごっこをしたりと、リラックスしてのびのびと育っていっている様子。成長していく中で、たくさんの可愛らしいやり取りを見せてくれそうです。

子猫を叱るぼくたんくんの姿は、TikTokで18万回以上も再生され、「シャーの前の鳴き声かわよ」「めっちゃかわよ」「ぎゃー可愛すぎる」「叩かないの優しい」「調子悪い時のドナルドみたい笑」「子猫ちゃんも大きい子もかわいすぎる」「あーぁ、怒られちゃったよ、、て落ち込んで伏せちゃってるみたいで可愛い」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「ぼくたん」さまには、ぼくたんくんの日常の姿や、子猫とのやり取りがたくさん投稿されています。仲良しになっていく2匹の姿を見守ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぼくたん」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。