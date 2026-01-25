たまたま通りかかった道で出会った、一匹の小さな白い子猫を保護したけど…事情があって飼えない…。子猫との心温まる出会いのストーリーが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は48万回を超え「色々大変やったみたいやけど、良かったねえ、可愛いねえ」「神様がこの子を使って家族を繋いでくれたのかな」「まさにご縁を繋ぐ招き猫」といったコメントが集まっています。

【動画：車の運転中、うずくまっていた『しょんぼり顔の子猫』と出会った結果…】

しょんぼり顔の子猫

Instagramアカウント「しょんぼりー」に投稿されたのは、保護子猫と家族の絆のエピソード。投稿者さんは、車を運転中にうずくまる子猫を発見したのだそう。子猫の写真を旦那さんに送ったところ「顔がしょんぼりーやん」と返ってきて、その言葉にときめき、子猫を保護したそうです。ただ、投稿者さんは猫を飼ったことがなかったため、どうしたらいいのか困ったのだそう。

子猫を飼うのは難しかったが…

玄関に簡易の飼育スペースを作りましたが、当時いろいろな事情から猫を飼うことが難しかったため、里親さんに引き渡すまで子猫と生活することに。しかし、動物病院に連れていくなどお世話をしながら一緒に暮らしていくうちに、子猫と離れがたくなってしまったのだそう。猫を飼うためにできることを家族で考え、里親さんにも理解してもらい、子猫を迎え入れることができたそうです。

子猫の名前は出会ったときのしょんぼりしたお顔から「しょんぼ」ちゃんになったのだそう。しょんぼちゃんが家族に加わったことで、猫中心の生活になり、家族の会話が増え、家の中が明るい雰囲気に変わっていったそうです。

家族の宝物

しょんぼちゃんも家族に慣れて、家族それぞれの距離感や関係性を築いていったといいます。リラックスして過ごすことも増えたそうです。そんなしょんぼちゃん、子猫のときは白色でしたが、成長とともにお顔が黒くなったのだそう。保護され、家族の大切な宝物になった幸せなしょんぼちゃんでした。

投稿には「子供は鎹と言いますが、まさに子猫は鎹。家族の中心になりましたね」「シャムミックス特有のどんどん色が濃くなる『白猫詐欺』共に楽しんでいきましょう」「皆さんに愛されている様子、ご家族の絆になっていることがわかります」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「しょんぼりー」では、しょんぼちゃんの成長の様子が投稿されています。

