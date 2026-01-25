『豊臣兄弟！』第4回 “小一郎”仲野太賀＆“藤吉郎”池松壮亮、初めての大戦へ 父の敵を前に大きな決断！
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第4回「桶狭間！」が25日の今夜放送される。
【写真】信長（小栗旬）が集まった兵たちに檄を飛ばす
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第4回「桶狭間！」あらすじ】
ついに信長（小栗旬）が出陣の決断を下し、小一郎（仲野）と兄・藤吉郎（池松壮亮）は対今川軍の前線基地である善照寺砦に向かう。兄弟にとって初めての大戦が始まるが、彼らの真の狙いはかつて父の命を奪った城戸小左衛門（加地将樹）を討ち果たすこと。
信長は善照寺砦に集まった兵たちを前に檄を飛ばし、決戦の地である桶狭間へ向かう。城戸を討つ千載一遇のチャンスを前にした兄弟がある決断を下す。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
