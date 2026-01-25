『リブート』“早瀬”鈴木亮平、儀堂の“裏の顔”＆“一香”戸田恵梨香との関係を告げられ絶望
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第2話が25日の今夜放送される。
【写真】合六（北村有起哉）の部下・冬橋（永瀬廉）
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。『マイファミリー』、『ラストマン-全盲の捜査官-』、『全領域異常解決室』などの作品で知られる黒岩勉が脚本を手がける。
■第2話あらすじ
儀堂に成り済ました早瀬（鈴木）を待っていたのは、非情な運命だった。合六（北村有起哉）は早瀬を10億円強奪の犯人と断定し、執拗に追い詰める。濡れ衣を着せられたまま散々な目に遭う早瀬だったが、命懸けの説得の末、突きつけられたのは“24時間以内に真犯人を見つけなければ命はない”という非情な宣告だった。
極限状態の中、早瀬は一香（戸田）から儀堂の裏の顔、そして二人の驚愕の関係を明かされ、絶望の淵で慟哭に暮れる。さらに、追い打ちをかけるように知らされる夏海の“嘘”。信じていたものすべてが崩れ去る中、早瀬が病院で目にしたのは、一香の意外な姿だった。そこにいたのは一香の妹・綾香（与田祐希）。そして、事態は誰も予想だにしない急展開を迎える。
日曜劇場『リブート』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】合六（北村有起哉）の部下・冬橋（永瀬廉）
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。『マイファミリー』、『ラストマン-全盲の捜査官-』、『全領域異常解決室』などの作品で知られる黒岩勉が脚本を手がける。
儀堂に成り済ました早瀬（鈴木）を待っていたのは、非情な運命だった。合六（北村有起哉）は早瀬を10億円強奪の犯人と断定し、執拗に追い詰める。濡れ衣を着せられたまま散々な目に遭う早瀬だったが、命懸けの説得の末、突きつけられたのは“24時間以内に真犯人を見つけなければ命はない”という非情な宣告だった。
極限状態の中、早瀬は一香（戸田）から儀堂の裏の顔、そして二人の驚愕の関係を明かされ、絶望の淵で慟哭に暮れる。さらに、追い打ちをかけるように知らされる夏海の“嘘”。信じていたものすべてが崩れ去る中、早瀬が病院で目にしたのは、一香の意外な姿だった。そこにいたのは一香の妹・綾香（与田祐希）。そして、事態は誰も予想だにしない急展開を迎える。
日曜劇場『リブート』はTBS系にて毎週日曜21時放送。