UFC·×ÎÌÄ¾¸å¤Ë¼º¿À¡ÄÊâ¤¯Àª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÅ¾ÅÝ¡¡¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¸÷·Ê¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬¥«¥á¥é¤Ë¤â¡¡»î¹ç¤ÏÃæ»ß¤¬·èÄê
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎUFC¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖUFC324¡×¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬·×ÎÌÄ¾¸å¤Ë¼º¿À¤·Å¾ÅÝ¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ê¡¢²ñ¾ì¤¬°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖUFC324¡×¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤À¡£ÅÝ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î»î¹ç¤Ç¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥È¥¥¥ë¥·¥ª¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¹¥Þ¥¶¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤¬ÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢·×ÎÌÂæ¤Ë¾è¤ë¤È·×¤ê½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢³Û¤Ë¤Ï´À¤¬¸÷¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌµ»ö·×ÎÌ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î²¼¼ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤ÇÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë´í¸±¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¥É¥¯¥¿¡¼¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¶Á¤¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥¶¡¼¥Þ¥ó¤Ï¾åÈ¾¿È¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¤¿¤À¼«¤éÆ°¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÇÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇºÆ¤Ó²£¤Ë¿²¤«¤µ¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç±þµÞ½èÃÖ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥¹¥Þ¥¶¡¼¥Þ¥ó¤Ï¿ô¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊú¤¨¤é¤ì¤ÆÂà¾ì¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¹¬¤¤Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌµ»ö¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
UFC¤Ï»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥Þ¥¶¡¼¥Þ¥ó¤Î»î¹ç¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â²áÅÙ¤Ê¸ºÎÌ¤ä¿åÈ´¤¤¬¸¶°ø¤ÇÁª¼ê¤Î·ò¹¯¤äÌ¿¤ò¶¼¤«¤¹»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÀ¤´Ö¤¬¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
UFC¤äÅö³ºÁª¼ê¤Î¿Ø±Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÀè·è¤Ë¤·¤Æ¡¢³ÊÆ®µ»³¦Á´ÂÎ¤¬ÌµÍý¤Ê¸ºÎÌ¤ÎËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£