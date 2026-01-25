「私の魂には沖縄の心がある」――ロバーツ監督が打ち明けた“日本人としての感情”　自身のルーツに米インタビューで本音吐露

日本に対する想いを語ったロバーツ監督(C)Getty Images

自身のアイデンティティーに対する誇りは健在だ。

現地時間1月23日、ドジャースを指揮するデーブ・ロバーツ監督は、名物ジャーナリストであるボブ・コスタス氏が『MLB.com』で行ったインタビューで、自身の生まれ故郷でもある日本に対する想いを語った。

アメリカ海兵隊であった父と日本人の母親を持ち、沖縄で生まれ育ったロバーツ監督。コスタス氏から「あなたの『魂』にはどれぐらい日本人としての部分が残っているの？」と問われ、「魂について聞かれたのは初めてだ」とポツリ。続けざまに「だが、私の魂のかなりの部分は日本的だと言っていい」とアイデンティティーに対する考えを口にした。

「私の魂には、寛大さや誠実さ、そして感情の豊かさといった沖縄の心がある。それは母から受け継いだものなんだ。私の忠誠心はそこから生まれている。確かに私は生まれて、まもなくしてアメリカに移った。でも、日本人だった母親の影響は大きくて、私は彼女から人を思いやる大事さを教えられた」

ワールドシリーズ連覇を成し遂げた昨年11月には来沖。名将の“里帰り”は小さくない話題となった。ロバーツ監督にとっては今でも沖縄、ひいては日本は故郷なのである。