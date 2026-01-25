¡Ú¤¹¤´¤¤¡Û°ì½Ö¤ÇÁê¼ê¤Ë¡ÖÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥¤¥ó¥É¿Í¤Î¡È1¤Ä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡É
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÂ»¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê!!¡×
ÆüËÜ¿Í¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æü¡¹É¬Í×°Ê¾å¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡Èµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½¡£¿ô½½²¯µ¬ÌÏ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍÉô²¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¤¥ó¥ÉÇþÃã»á¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¡ÖÃ»´ü»Ö¸þ¡×¡ÖÌµ·×²è¤Çº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤òëð²Î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·´©¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý14²¯¡¦¾å°Ì1¡ó¤¬ÉÙ¤Î40¡ó°Ê¾å¤ò½êÍ¤¹¤ëÄ¶¶¥Áè¡¦²áÌ©¡¦³Êº¹¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¿Í¡¹¤Î¡Öµ¬³Ê³°¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤È¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¡×¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¤¤¤¯¤é¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤È¸«¤«¤±ÅÝ¤·¤Ç¹¶¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÜ¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ö»þ¤ËËÜÅö¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÃæ¿È¤â¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÃÎÀÅª¤Ë¸«¤¨¤ëÅ¬Åö¤Ê¤¦¤ó¤Á¤¯¡×¤¬¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤ò¸«¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¿äÂ¬¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤ÎÎÏÁ´ÂÎ¤¬¤³¤Î½¬À¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÃÎÀÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤¦¤ó¤Á¤¯¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÉáÄÌ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤âÅöÁ³ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎÀË¤«¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÁê¼ê¤ÎÇ§ÃÎ¤òÏÄ¡Ê¤æ¤¬¡Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¥Æ¥¯¡×
¡¡¼¡¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î½¬´·¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Î¼þ¤ê¤Î¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î¤ä¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¦¿ôÃÍ¾ðÊó¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¡Ê´º¤¨¤ÆÆüÉÕ¤äºÙ¤«¤¤¿ôÃÍ¾ðÊó¤òÆþ¤ì¹þ¤à¡Ë¡£
¡¦ºÇ¶áÈ¯À¸¤·¤¿»þ»öÀ¤¬¤¢¤ë¥ï¡¼¥É¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¿ÍÊªÌ¾¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£
¡¦¡Ö¢þ¢þ¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ëÏÃÂê¤ä¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦¸¢°Ò¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤äµ¡´Ø¤Î°Õ¸«¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ê¤ª¤¤¤¤¡£
¡¦¤¦¤ó¤Á¤¯¤òÈäÏª¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¤µ¤â¼«Ê¬¤¬¾Ü¤·¤¤¤è¤¦¤ËÉÁ¤±¤ë¥°¥é¥Õ¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¡¤¦¤ó¤Á¤¯¤Î¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿·Ê¹¤¬¼ê·Ú¤À¡£ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¤ÐÆÃ¤Ë¡Ö³¤³°¤Î¿·Ê¹¡×¤Ï¼þ¤ê¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¦¤ó¤Á¤¯½¸¤á¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Ï¡¢¤¦¤ó¤Á¤¯¤ò¶î»È¤¹¤ëÁê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÉ±Ò¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¸«½Ð¤·¤Ë¤ÏÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ù¤ä¡Ø¥í¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤âÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡£¡ØTime¡Ù¤ä¡ØThe¡¡Economist¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤â¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ¤Ï¿®ÍêÀ¤È¿·µ¬À¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤«¤é¤Ï¼ã´³°ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÃæÅì¤Î¡Ø¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¡Ù¤ÏÀ¾Â¦¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤Ç¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖÃæ¿È¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤Ëºø³Ð¤µ¤»¤ë¥Æ¥¯
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¥½¡¼¥¹¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤¦¤ó¤Á¤¯¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤âÃæ¿È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾Ï¤ÎËÁÆ¬¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸Ä¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÈÀÜ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¤¡£¤½¤Î¸Â¤é¤ì¤¿ÀÜ¿¨¤ÎÃæ¤ÇÁê¼ê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¼ÂÎÏ¡É¤ò¿ä¤·¤Ï¤«¤ê¡¢°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤À¤Þ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¦¤ó¤Á¤¯¤Ç¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Î°ìÉô¤ò²ÃÉ®¡¦Ä´À°¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë