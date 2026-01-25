Âç³ØÁª¤Ó¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¹Í¤¨¤«¤¿
¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÅìÂç¡¦µþÂç¡¦Áá·Ä¡¦µìÄëÂç¡¦GMARCH¤Ø¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ1Ëü·ï°Ê¾å¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È»Ò¤É¤â¤ò¿¤Ð¤¹10¤ÎÎÏ¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤ä¼õ¸³Æñ°×ÅÙ¤À¤±¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿»Ò°é¤Æ¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤¦¸ì¤ëÃø¼Ô¤Ï¡¢¿äÁ¦Æþ»îÀìÌç½Î¥ê¥¶¥×¥íÂåÉ½¤ÎÂ¹Ã¤ÍÎ»á¤Ç¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»ý¤Ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Âç³ØÁª¤Ó¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¹Í¤¨¤«¤¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ³ØÉô¤äË¡³ØÉô¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·ÐºÑ³ØÉô¤äË¡³ØÉô¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È²¦Æ»¡É¤Î³ØÉô¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ç¤¹¡£½¢¿¦¤ä¾Íè¤Î°ÂÄê¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë³ØÉô¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤³ØÉô¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤È¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âç³ØÆþ»î¤Î»Ö´ê¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄ¬Î®¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤éº´²ìÂç³Ø¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø´Ä¡×¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ»º¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¶µ°é¤ò¹Ô¤¦³ØÉô¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°´ü¤Ç5.4ÇÜ¡¢¸å´ü¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï17ÇÜ¤È¤¤¤¦¹âÇÜÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å½£°Ê³°¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬4³ä¤òÀê¤á¡¢Á´¹ñ¤«¤éÉý¹¤¯»Ö´ê¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»äÎ©Âç³Ø¤Ç¤â¡¢¼óÅÔ·÷¤ä´ØÀ¾·÷¤ÎÍÌ¾Âç³Ø¤¬Â³¡¹¤È¿·¤·¤¤³ØÉô¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¶µÂç³Ø¤Î´Ä¶³ØÉô¤¬¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑ¤Ç18.1ÇÜ¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô¤¬43ÇÜ¡¢¶áµ¦Âç³Ø¤Î¿·Àß´Ç¸î³ØÉô¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï69.3ÇÜ¤È¤¤¤¦¹âÇÜÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö°ì²áÀ¤ÎÎ®¹Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø¼«¿È¤¬»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÆÉ¤ß¡¢³ØÀ¸¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¿Æ¤¬¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»ëÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ø¤ÖÆâÍÆ¡×¤È¡ÖÂç³ØÌ¾¡×¤òÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë
½¾Íè¡¢¡ÖÁá·Ä¤Î·ÐºÑ³ØÉô¡×¡ÖMARCH¤ÎË¡³ØÉô¡×¤Ê¤É¡¢Âç³ØÌ¾¤È³ØÉôÌ¾¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥Ö¥é¥ó¥É¼´¡É¤Ç¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤â°ì¤Ä¤ÎÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿·Àß³ØÉô¿Íµ¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¯³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø´Ä¤Ï²½¾ÑÉÊ»º¶È¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´Ä¶³ØÉô¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤òµá¤á¤é¤ì¤ë³Ø¤Ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³ØÉô¤Ï¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÉý¤âÂç¤¤¯¹¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬ºÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¿ÊÏ©ÁªÂò¤Î¼´¤ò¡¢Âç³ØÌ¾¤«¤é³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¿ÊÏ©¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡©¡×¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡×¤ÈÂç³ØÌ¾¡¦ÊÐº¹ÃÍ¼´¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡©¡×¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê³ØÌä¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¿Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î¤Î¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤ÄÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡¢²½¾ÑÉÊ¤äÈþÍÆ¡¦·ò¹¯»º¶È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°µ¡¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê³ØÉôÌ¾¾Î¤äÂç³Ø¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤òºÇ½é¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ÎÃæ¿È¤ò¼´¤Ë¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¤Ö¡Ö°ÕÌ£¡×¤ò°ì½ï¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ë
¿·Àß³ØÉô¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀìÌç³ØÉô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²¦Æ»¥ë¡¼¥È¤Ç¤Ï½¦¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÄÀ¤äÅ¬À¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£´Ä¶³Ø¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Àì¹¶¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÊ¹¤¯¤È»Â¿·¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»þÂå¡¦¼Ò²ñ¡¦»º¶È¤ÎÊÑ²½¤òÉÒ´¶¤ËÂª¤¨¤¿³ØÌä¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢¤Þ¤ºÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø¿´¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ò¡¢ÃúÇ«¤ËÊ¹¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç³ØÌ¾¤äÊÐº¹ÃÍ¤Ï¡¢Æþ»î»þÅÀ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Î»Å»ö¤ä´Ø·¸À¤Ë¿¼¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÊÏ©¤Ï¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¡×¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë
º£²ó¤Î»Ö´ê¾õ¶·¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂç³ØÌ¾¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¼«¿È¤¬³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë²¦Æ»¥ë¡¼¥È¡×¤ò´«¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤ÎÀè¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡Ö²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤òÌä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¡ÖÁá·Ä¤Î·ÐºÑ³ØÉô¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤À¤±¤ÇÎ©¤Á¹Ô¤¯»þÂå¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë²á¤®¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò³Ø¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¼´¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ¤È¤·¤Æº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î´Ø¿´¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¡¢³Ø¤Ó¤Î°ÕÌ£¤ò°ì½ï¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³ØÌä¤½¤Î¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¡Ö¿·¤·¤¤³ØÉô¤¬¿Íµ¤¤À¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
