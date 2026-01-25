私のせいで…。希死念慮を抱える漫画家が後悔。昔手放した飼い犬の思い出／死にたがりやさんの明日生きるため日記
『死にたがりやさんの明日生きるため日記』（加藤かと/オーバーラップ）第9回【全10回】
【漫画】『死にたがりやさんの明日生きるため日記』を第1回から読む
母の心ない言葉や初恋の人の自死をきっかけに、心のバランスを崩し希死念慮を抱えるようになった漫画家・日向ニジコ（40歳）。2児の母となったニジコは、明日も生きようとするために、その日見た美しいものを日記に描いている。『死にたがりやさんの明日生きるため日記』は、「死にたい気持ち」を受け入れて、明日を生きる日々を綴ったコミックエッセイです。
【漫画】『死にたがりやさんの明日生きるため日記』を第1回から読む
母の心ない言葉や初恋の人の自死をきっかけに、心のバランスを崩し希死念慮を抱えるようになった漫画家・日向ニジコ（40歳）。2児の母となったニジコは、明日も生きようとするために、その日見た美しいものを日記に描いている。『死にたがりやさんの明日生きるため日記』は、「死にたい気持ち」を受け入れて、明日を生きる日々を綴ったコミックエッセイです。