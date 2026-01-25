¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ß¤Á¤ª¡¡ÀöÂõÉÑÅÙ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶ÄÅ·¡¡¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼³èÍÑ¤ÇÍµÈ¹°¹Ô¡Ö°Î¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤â¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤ß¤Á¤ª¡Ê40¡Ë¤¬24Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡ÖÍµÈ¥¸¥ã¥Ý¥óII¡¡¥¸¥í¥¸¥íÍµÈ¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀöÂõ¤ÎÉÑÅÙ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶ÄÅ·¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö·ã°Â¤Ê¤Î¤ËÂçÀ¹¶·!¥¢¥ó¥À¡¼3ÄÚÅ¹¤È¤Ï!?¡×¤È¡Ö6Ç¯¤Ö¤ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤Î¤ß¤Á¤ª¥Ï¥¦¥¹¤Îº£!?¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆË¬¤·¤¿¤ß¤Á¤ª¤Î¼«Âð¡£6Ç¯Á°¤Ï4¾öÈ¾¤ÎÉô²°¤ËÂçÎÌ¤ÎÊª¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È±øÉô²°¡É¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£VTR¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢MC¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡Ö·ë¹½¤ä¤Ð¤¤¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤±?¤³¤Îº¢¡×¤ÈÆ±µï¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ª¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¡£YouTuber¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤È4¾öÈ¾¤Ë2¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¸½ºß¤ÏÃÛÇ¯¿ô50Ç¯2K¤ÎÉô²°¤Ë½»¤ß¡¢º£¤âÆ±µï¿Í¤È½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Öº£¤Ï2¿Í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢4¿Í¤Ç°ì²ó½»¤ó¤Ç¤¿»þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6Ç¯Á°¤ÏÀöÂõ¤¹¤ë¤Î¤Ë¸¼´Ø³°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿±ø¤ì¤¿ÀöÂõµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖºÇ¶á¤Ï¤â¤¦ÀöÂõ¤Ë¤â¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ÇÀöÂõ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬VTR¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤¢!°Î¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È´¶¿´¡£¤À¤¬¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡ÖËè·î1²óÎ¯¤á¹þ¤ó¤À°áÉþ¤ò¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ÇÀöÂõ¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö1²ó!?¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¤äÆ±¶É¡¦±ºÌî²êÎÉ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¶ÄÅ·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£