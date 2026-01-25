厚生労働省によると、2025年9月1日時点の住民基本台帳に基づいた100歳以上の高齢者の数は9万9763人で、55年連続増加しているそうです。そのようななか、生命科学とオートファジーの権威である大阪大学名誉教授・吉森保先生は「21世紀に入り、生命科学研究の最前線では『老い』に対する考え方は大きく変わっている」と語ります。そこで今回、その著書『私たちは意外に近いうちに老いなくなる』から一部を抜粋。吉森先生が再生医療及びiPS細胞研究の第一人者である慶應義塾大学・岡野栄之教授に取材して判明した＜老化研究の最前線＞をお伝えします。

１００歳以上生きる人とそうでない人の違いを調べている機関がある

２０２３年版のＷＨＯ（世界保健機関）の発表によると、日本人の平均寿命は84.３歳で世界第１位でした。もちろん、これはあくまでも平均で、かなり長く生きられる方もいます。

老化研究で注目すべきは、１００歳以上の方々です。彼らを「百寿者」と呼んでいます。１００歳以上の方々は、現在９万人を超え、将来的に70万人台にまで増えるとも予測されています。

「いくら高齢化が進んでも、そんなには増えないのでは……」と思われるかもしれません。しかし、１９６３年には１００歳以上は１５３人しかいませんでした。これを考えると決して大胆な予測ではないかもしれません。２００７年生まれの日本人の半数は１０７歳まで生きるという試算もあります。

百寿者は、なぜ長く生きられるのでしょうか？

百寿者と、そうでない人の違いは何なのでしょうか？

１００歳以上の人口が増えているのなら、誰もが長生きは可能なのでしょうか？

それとも寿命は生まれながらにして決まっているものなのでしょうか？

誰もが関心を抱くこの謎にせまる老化研究を、ここでは紹介したいと思います。

スーパーセンチナリアン

慶應義塾大学医学部の百寿総合研究センターでは30年以上前から長寿研究に取り組んでいます。１００歳以上の方々を直接訪ね、健康や生活の状態を調査して、健康長寿のメカニズムを解明しようとしています。 ２０００年以降は百寿者を亡くなるまで可能な限り追跡する調査も始めました。

１００歳以上を百寿者と呼ぶことは先ほど言いましたが、１０５歳以上を超百寿者、１１０歳以上を「スーパーセンチナリアン」と呼んでいます。特に長寿国の日本の特性をいかして、スーパーセンチナリアンの研究では世界で唯一、１００人以上のデータを持っています。

ちなみに、日本におけるスーパーセンチナリアンは直近の国勢調査では１４１人で、前回調査（15年の１４６人）と比べてもほぼ横ばいです。

百寿者が増えていても、スーパーセンチナリアンの壁は高いのです。百寿者の内、スーパーセンチナリアンになれるのは、約５００人にひとりであるという調査結果が出ています。

長寿な人とそうでない人の違いは何か

では、長寿の中でもより長生きをしている、スーパーセンチナリアンにはどのような特徴があるのでしょうか。

百寿総合研究センターの調査では、スーパーセンチナリアンは平均寿命をはるかに上回る１００歳時点でも、食事や着替えなどで人の手を借りずに自立した日常生活を送っている人が多いことがわかっています。１００歳時点で自立した生活を送っていた人がスーパーセンチナリアンになる確率が高いことがわかっています。



「自立」を医学的な大きな特徴からいうと、「認知機能が保たれていること」になります。

１００〜１０４歳で亡くなった人と１０５〜１０９歳で亡くなった人、１１０歳以上まで長生きした人の、１００歳時点での認知機能を比べても、スーパーセンチナリアンの認知機能が最も高かったといいます。

入院や、介護が必要にならず、自立して生きられる期間を健康寿命といいます。言葉は悪いですが、１１０歳以上と聞くと、何とか生きている印象を持った人もいるかもしれませんが、スーパーセンチナリアンは、百寿者の中でも特に健康寿命が長いスーパーエリートです。

遺伝の影響

平均寿命前後で亡くなる方と百寿者を分けるものは何なのかの研究も明らかになっています。

結論から申し上げますと、遺伝の影響は決して小さくありません。

長年の研究で、長寿に先天的な影響がどれほどあるのかもわかりつつあります。

百寿センター長をかつて務めた慶應義塾大学再生医療リサーチセンターの岡野栄之教授は、寿命に対する遺伝の影響は、大規模な双生児研究（特に一卵性双生児と二卵性双生児を比較する研究）の結果から、25％ほどと指摘します（遺伝的に同じである一卵性双生児の研究より）。

「25％」が大きいか小さいかは見方が分かれるかもしれませんが（私は25％も影響するのかと驚きました）、寿命と関係する遺伝子も明らかになっています。

※本稿は、『私たちは意外に近いうちに老いなくなる』（日経BP）の一部を再編集したものです。