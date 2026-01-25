¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡ÙÎç¼£(¥¸¥§¥·¡¼)¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤³¤º¤¨(¼Ä¸¶ÎÃ»Ò)¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë ¹´ÃÖ½êÆâ¤Ç¤Ï¿Í¼ÁÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê»ö·ï¤¬È¯À¸ ¤³¤º¤¨¤ÈÎç¼£¤¬¿Í¼Á¤Ë
¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï 1·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10:30¡Á11:25ÊüÁ÷¡Ë¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¡£Âè1ÏÃ¤¬TVer¤Ç200Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡Ê¢¨¡Ë¤·¤¿Ãæ¡¢ËÜÆü1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬¤è¤êÂè3ÏÃ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿·ºÌ³´±¤ÎÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤¬¡¢Éã¿Æ»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤Ç¹´ÃÖ½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ß¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£
Á°²ó¤ÎÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½ÅÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÎÅðÆñ»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¶µÃÄ¡Ø²ö¤Î¸÷¡Ù¤Î¸µ¶µÁÄ¤Ç»à·º¼ü¡¦³»ÄÍ¹°ÂÙ¡Ê²ÏÆâÂçÏÂ¡Ë¤ÎÃ±ÆÈ¼¼¤Ë¶µÅµ¤¬º¹¤·Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¥Ú¡¼¥¸¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¥á¥â¤«¤é¡¢Î¢¤Ç²¿¤«¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤¯Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½êÆâ¤Çµ¯¤³¤ë¿Í¼ÁÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê»ö·ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ö²¶¤Ï¿ÆÉã¤ò»¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£Îç¼£¤Î¹ðÇò¤Ë¤³¤º¤¨¤Ï¿´¤òÍð¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤«¤éÆ¨¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¡£¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµ¼Â¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÎç¼£¡£¤â¤·¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤³¤º¤¨¤ÎÄÉµÚ¤Ë¡¢Îç¼£¤Ï¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤«¤é¤ÏÎç¼£¤Î»ØÌæ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£Ìµ¼Â¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Îç¼£¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤³¤º¤¨¤ÎÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæÎç¼£¤Ï¡¢Ã¦¹ö¤ò´ë¤Æ¤ë³»ÄÍ¤Î¿®¼Ô¡¦¾ÂÅÄµ®»Ë¡Êµ×ÊÝÅÄÍªÍè¡Ë¤ÈÀ¾¾ëÄ¾ºÈ¡Ê¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡Ë¤ËÀÜ¶á¡£¡Ö¼«Ê¬¤âÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤í¡×¤È¶¦Æ®¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¤¬¡Ä¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢»ñºàÁÒ¸Ë¤ÇÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤º¤¨¤ÈÎç¼£¤¬¿Í¼Á¤Ë¡ª¤³¤º¤¨¤ÎÌ¿¤È°ú¤´¹¤¨¤ËºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÍ×µá¤¹¤ëÃË¡¦»°ÄÅ¶¶¹¨¹Ô¡ÊËÙÆâ·ò¡Ë¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡Ä!?
Âè3ÏÃ ¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/
Âè1ÏÃ¤ÈÂè2ÏÃ¤Ï¸½ºßTVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ê¢¨¡Ë¡§·×Â¬´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î11Æü¡Á1·î19Æü¡¿TVer¤Ë¤ª¤±¤ëVOD¤Î¤ß¤ÎÈÖÁÈÆ°²èºÆÀ¸¿ô¡ÊTVer DATA MARKETINGÄ´¤Ù¡Ë¡¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸¿ô¤Ï½ü³°¡¿ÊüÁ÷¶É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÂ¾¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÅù¤Ï½ü³°
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
½÷·ºÌ³´±¤Ï¤Ê¤¼¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡Ê±Ñ¡Ëpunch-drunk¡Û
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ã³²¤Î°ì¤Ä¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾¿ÊÊâ¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÍá¤ÓÂ³¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¼«Ê¬¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò²Ý¤·¡¢µ¬Î§Àµ¤·¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î½÷·ºÌ³´±¡¢ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡£
¹â¤¤Ê½¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹´ÃÖ½ê¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»¦¿ÍÈÈ¡½¡½
Èà¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÈëÌ©¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
½÷·ºÌ³´±¡¡¡ß¡¡»¦¿ÍÈÈ¡¡¡ß¡¡·º»ö
³¤³°¤Çµ¯¤¤¿¾×·â¤Î¼ÂÏÃ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¶ØÃÇ¤ÎÊª¸ì¡£
Èà½÷¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦¤«¡©¤½¤ì¤È¤âÀäË¾¤«¡©
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢ÃÏ¹ö¤ËÄÆ¤Á¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²®ÌîÅ¯¹°
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÎëÌÚ°¡´õÇµ¡¡Ê¡°æ²ê°á
±é½Ð¡§Ãæ·Ô¶¯¡¡Æî±ÀÀ»°ì¡¡¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡ÌÐ»³²ÂÂ§
µÓËÜ¡§¤¤¤º¤ßµÈ¹É
²»³Ú¡§ÃæÅç¥Î¥Ö¥æ¥
¼çÂê²Î¡§ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ØCanaria¡Ù¡ÊSony Music Labels¡Ë
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§SixTONES¡ØRebellion¡Ù¡ÊSony Music Labels¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢§ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS
