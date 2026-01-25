¥³¥ë¥Ó¡¼ÊÆ¹ñËÉ¼¡´±¤¬Ë¬Æü¤Ø¡¡ËÉ±ÒÈñ°ú¤¾å¤²¤òÄ¾ÀÜÍ×µá¤«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï24Æü¡¢¥³¥ë¥Ó¡¼¹ñËÉ¼¡´±¤¬¶á¤¯´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñËÉÁí¾Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¤Ç¹ñËÉÀ¯ºö¤òÅý³ç¤·¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ°ú¤¾å¤²¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤ËËÉ±ÒÈñ°ú¤¾å¤²¤òÄ¾ÀÜÍ×µá¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ë¥Ó¡¼»á¤Ï25¡Á27Æü¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡×¤ÎÀ¯ºö²ÝÂê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÌÜÅª¡£¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤äÆü´Ú¤È¤ÎÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï23Æü¡¢Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¹ñ²ÈËÉ±ÒÀïÎ¬¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£