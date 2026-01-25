ドジャース・山本由伸投手が24日、都内のNIKEで行われたトークショーに登壇。最も緊張した試合を答えました。

「緊張したときの対処法」を問われた山本投手は「試合前は僕もすごく緊張します。ポストシーズン関係なく、レギュラーシーズンも全試合緊張しますし、逆にその状態をまず作る、それくらい1試合にかけることを大事にしてます」と、緊張との向き合い方を明かしました。

さらに、これまで最も緊張した試合が、2024年ポストシーズンのパドレス戦だと回答。同カード初戦では3回5失点、勝負が決まる第5戦の先発も任された試合を振り返り、「シーズンも3か月くらい(戦線から)抜けていたし、パドレス戦初戦で5点取られて負けているし、次やったらやばいぞと。その試合が一番緊張したというか、怖さ。初めてマウンドに行くことが怖く感じました」と話しました。

それでも山本投手は「もし打たれたらどうなるんだろうと(不安を感じた)。それだけの気持ちになった分、準備もそれだけやります。1試合にかけるという気持ちが大きければ大きいほど、緊張にもなるけれど、パフォーマンスにつながると思いましたね」と、思考の整理法を伝えました。