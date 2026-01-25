ジャンプW杯

ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子は24日、個人第21戦が札幌・大倉山ジャンプ競技場で行われた。来日中の出場選手は、オフ時間に日本のコンビニ食品に舌鼓。ファンからは羨望の眼差しが向けられている。

コンビニスイーツを満喫したのはセリーナ・フライタークとアナ・ホラント。まず手に取ったのは、セブンイレブンのいちごサンド。開けるのに戸惑ったが、フライタークが「あ、ここ、ここだよ……めちゃ簡単！」と開封。「すごい美味しい」と頬張り、気に入った様子。最後に「Lecker！（美味しーい！）」と声を合わせていた。

チョコレート菓子やチュッパチャップスのグミを試食。「美味しいんじゃない？」「でも固い」などと感想を言い合っていた。ドイツのスキージャンプチームと2人がインスタグラムで実際の映像を共同投稿。競技以外の時間でも日本を楽しんでいるようだ。

コメント欄では、元ジャンプ世界女王サラ・ヘンドリクソンさんも「私がここにいる理由はこれ」と反応。ファンからは「10点満点中10点」「ファミリーマートに行って。そこのティラミスがとんでもなく美味しいから」「面白い、もっとこういう動画が見たい」と反響が寄せられていた。

試合では、フライタークは5位。ホラント2回目に進めず35位だった。



（THE ANSWER編集部）