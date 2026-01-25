¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡È»Ê¡ÉÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢¡ÈÇ¯¾å¹¥¤¤ÎÆ°Êª¡É¤òÇ®ÊÛ¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!!¡×¡Ö¿¼¥¤¥¤ÏÃ¡×
¡¡¾åÇòÀÐË¨²Î¤ÈÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æ°Êª³Ø¼Ô¤ÎÄÇÆ²»Ê¡ÊÀ¸ÅÄ¡Ë¤¬¡ÈÇ¯¾å¹¥¤¤ÎÆ°Êª¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Ï¥¯¥»¶¯¤Ê¼Ì¿¿²È¡¦´îÂ¿Åç¡Ê¾®¼ê¿Ìé¡Ë¤ÈÂÐÖµ
¡¡ËÜºî¤ÏÀ¥ÆáÏÂ¾Ï¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Îø°¦ÁêÃÌ¥³¥é¥à¤òÃ´Åö¤¹¤ë°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐ¡Ë¤¬Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢»Ð¤Î°ì²Ö¡ÊäªÈþÏÂ»Ò¡Ë¤¬Åìµþ¤ØÍ·¤Ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£·ëº§¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î°ì²Ö¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ìÍÕ¤Ë¹ð¤²¤ë¡£°ì²Ö¤Ë¤è¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ï°ì²ó¤êÇ¯²¼¤Î21ºÐ¡£Áê¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÇ¯Îðº¹¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¡ÈÎ¾¿Æ¤ÈÀä±ï¤·¤Æ¤Ç¤â·ëº§¤¹¤ë¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·°ì²Ö¼«¿È¤âÇ¯Îðº¹¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖÈà¤¬¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡°ìÍÕ¤Ï¤½¤ó¤Ê»Ð¤òÏ¢¤ì¤Æ»Ê¤Î¸¦µæ¼¼¤Ø¡£°ìÍÕ¤Ï¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¡ÖÆ°Êª¤Ç¤â¼ã¤¤»Ò¤¬¥â¥Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢»Ê¤Ï¼ÁÌä¤Î°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤·¡¢À¸¤Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡»Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸¤Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È°äÅÁ»Ò¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë»Ä¤¹¡É¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼ã¤¤¸ÄÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¥á¥¹¤ÎÊý¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÆ°Êª¤Ê¤é¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£°ìÍÕ¤È°ì²Ö¤¬»×¤ï¤º¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢»Ê¤Ï¡ÖÂåÉ½¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤À¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤ÏÊÄ·Ð¤È¼÷Ì¿¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±»þ¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â½Ð»º¤Ç¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¥ª¥¹¤¬¡¢¼ã¤µ¤è¤ê¤â»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ä·Ð¸³¤ÎÊý¤ò¡È½ÅÍ×¤Ê»ñ¸»¡É¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡»Ê¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡¼!!¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼!!¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!!¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤¤ä¡Ö¼ã¤µ¤è¤ê¤â·Ð¸³ÃÍ¤«¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖËè²óÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿¼¥¤¥¤ÏÃ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
