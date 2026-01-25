〈フェラーリと悩んでレクサスLCを購入、改造費用は500万円超、アルファード・シーマ・ハイエースも維持…“全身タトゥーの彫り師”が明かす“カスタムについての意外な思い”〉から続く

年齢や肩書は違えど、彼らを突き動かす衝動はただひとつ。「唯一無二の愛車」のために全力を懸ける、型破りなオーナーたちのリアルに迫る！

【画像】「車を仕上げるためにマックで副業して、めっちゃ働きました」「コメから何から全部高いし、ほんと死活問題です」…19歳女性が改造する愛車"マークX"の内外装を写真で一気に見る

今回は、マークXをカスタムする「清楚真面目」さんをご紹介。



物価高のなか、足用のタントと2台持ち。それでも新しいパーツを装着したときの喜びは捨てられないという清楚真面目さん

慣れない土地でもカスタムはやめられない

18歳で同級生が教習所に通いはじめて、仲間うちでも「クラウン乗りたい」とか、どんどん車の話題で盛り上がるようになったんですよね。私の周りだと、とくにセダン系が人気で、その流れで私も19歳のときにこのマークXを買ったんです。

当時はクラウンとも迷ったんですけど、先輩が乗っていたマークXのG’s（メーカーによるチューンナップモデル）の顔がカッコよくて、私も本物のG’sを探して。正直、顔だけ同じにすれば他の人にはわからないんですけどね。

今日はそのG’sを、彼氏のクラウンと並べて展示しているんです。普段も二人で車を弄ったり。最近は私が忙しかったので、かわりに彼氏がこっちも仕上げてくれました。

でも本当は、全部自分の手で仕上げたい気持ちもあって。車に限らず、自分で何か新しいことができるようになるのが好きなんですよ。

以前は独学でピアノを練習したり、留学のために英語を勉強したり。それが何かの結果につながっているわけじゃないんですけど、学んでいる最中が楽しいんですよね。

ただ最近は、標準語がうまく話せずに苦労していて……。もともと自分は京都の人間で、夏に千葉の方に引っ越してきたばかりなんです。彼氏が千葉なので、それに合わせてこっちに来て、仕事も変えたんですよ。

仕事中はずっと、「どういう風にしゃべったらええんやろ」って気を遣いますし、いつも自分が浮いている感じがするし。「来はりました」じゃなくて「来ました」でええんかな、とか。

まだこっちに友達もほとんどいないし、労働に、給料、物価……。もう、酒でも飲まんとやってられないですよ、今の世の中。いや、笑いごとちゃいますよ。コメから何から全部高いし、ほんと死活問題ですよ。

服もちょっといいなと思っても諦めますし、ディオールとかのちょっと高い化粧品も手が出ないし。でも、新しいパーツが家に届いたときと、車が完成したときは、ほんとに言葉にならんくらい幸せなんですよね。

まぁ、それでまた、お金がかかって苦しくなるんですけど。今回のイベントも、車を仕上げるためにマックで副業して、めっちゃ働きましたから。しんどいはしんどいですけど、やっぱり車だけはやめられないんですよね。

（鹿間 羊市）