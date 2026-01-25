吉本新喜劇の座長・アキ、幕末舞台の本格時代劇公演 相方出演で“水玉れっぷう隊っぽさ”チラリ【コメント・概要あり】
吉本新喜劇座長のアキによるプロジェクト公演『時が来た』が23日から、大阪・近鉄アート館で始まった。26日まで。初日開幕直前に行われたゲネプロ終了後、出演するアキ、ケン、西川忠志と演出を手掛けたドヰタイジが、見どころを語った。
【写真】新喜劇ではなかなか見られない鋭い眼差し…千屋虎之助を演じるアキ
2025年3月に上演され反響を呼んだ同公演が再演されることが決定した。演出を手がけるのは、関西を拠点に活躍する劇団「STAR☆JACKS」のドヰタイジ。アキのコンビ相方である水玉れっぷう隊のケンも出演し、舞台を盛り上げる。
また芸人になる以前、東映京都撮影所でスタントマンとして活動していたアキが本格的な殺陣を披露する。自身にとってエンターテインメントの原点である時代劇をモチーフにした本格的な舞台が実現。新喜劇ではなかなか見られない表情にも注目だ。
『時が来た』の舞台は、激動の時代・幕末の土佐藩。当時は身分制度が色濃く残り、武士であっても、藩の中枢を支える「上士」と、地域に根を下ろして暮らす「郷士」という階級に分けられていた。日々、上士から虐げられてきた郷士の鬱屈した思いが、ある事件をきっかけに爆発。そんな時代の波に翻弄された4人の若者たちを中心に描いた群像劇となっている。
アキは、郷士から上士へと身分を上げた千屋虎之助。しかし、幼なじみである郷士・岡田以蔵や坂本龍馬らを大切に思い、変わらぬ親交を深めながらも、上士という立場ゆえに揺れ動く。そして“人斬り以蔵”こと岡田以蔵役をケン、幕末の土佐藩で尊王攘夷運動を主導した武市半平太を西川忠志が演じる。このほか、新喜劇からは伊賀健二、太田芳伸、佐藤太一郎が登場する。
【コメント】
ーー再演が決まり、今の率直なお気持ちを聞かせてください。
アキ：『時が来た』は去年の3月にも上演していますが、回数を重ねても毎回新鮮な気持ちになりますね。去年の11月半ば頃から稽古が始まって、皆さん忙しくてちょこちょことしか集まれなかったんですけど、ようやくここまで来たな、ホッとしていますし、早く本番をやりたくて仕方ないですね。
ケン：再演なんですけど、僕の中では去年から地続きでやっている感覚なんですよ。大きな中休みがあって、また続きからやる、という感覚なんです。今の段階では僕の中では、まだ6〜7割くらいの出来ですかね？回数を重ねてもっと精度を上げていきたいです。
西川忠志：正直、再演は難しいんですよ。前と同じようにできて当たり前で、そこからさらに深めたり、厚みを持たせないといけない。そんな中で、稽古場でドヰさんがちゃんと演出してくださるんです。それを心に留めて演じると、周りの出演者から「このシーン、変わりましたね」と褒めてもらえたり、本当にありがたかったです。
ドヰタイジ：再演で同じ役を演じるときって、演じていない間は役の人生は止まっていると思っていたんです。でも今回感じたのは、実は役柄の人生も一緒に動いている、ということ。前回から時間が経って、同じ役を演じているようで違う。感情は同じでも、表現の仕方が変わっているんです。その中で自分の中に生まれた変化を、どう伝えたらいいかを探るというのは僕の中でも大きな発見でした。結果的に、今回さらに解像度は上がっていると思います。
ーー演出で、前回よりパワーアップしている点はありますか？
ドヰタイジ：以蔵と武市の関係性は、前回より深く表現できたと感じています。そして今回は、直次郎（太田芳伸）の弟妹を細かく配役することで、より「家族を守る」というテーマが色濃くなりました。命をかけて家族を守る直次郎の真摯さもより深まっていると思いますね。初演とは全然違う楽しみ方ができると思います。
作品としての核になるのはやはり「友情」です。仲間を思う結束みたいなものが、家族を守り、国を動かしていく。その積み重ねを大切に描いています。仲間や家族のためなら命を張れるし、国も動かす。小さな思いが大きな物事を動かしていく。まさに「小さなことからコツコツと」ですよね？
西川忠志：ありがとうございます！
ーーそれぞれ役の見どころを教えてください。
アキ：今回も、（千屋虎之助の）お墓参りをさせていただきました。若い頃に日本を変えよう、街を良くしようと志を持って生きた人たちが殺されていった無念さ…。お墓の前に立った時、演劇を超えた感覚になりましたね。その思いを、演劇を通して伝えないといけないと強く感じて「この思いを伝えさせてください」とお願いしたんです。その経験を経て、千屋虎之助は初演とはまったく違う存在になったと感じています。
家族を守るために上士側へ行くのか、郷士として仲間と生きるのか…。その決断の迷いや痛みが、時代劇という枠を超えて現代でも伝わると思います。
あとは、殺陣ができる方がたくさんいてはるし、メリハリの効いた喜怒哀楽が詰め込まれた内容です。
ケン：僕が演じる以蔵は、正直でちょっとアホなところもある人物なんですが…。でも演じてみると、自分とそんなに変わらないなと思う部分もあって（笑）。自然に自分を重ねて演じていますね。
アキ：後輩のカレーの残りをへつる（取る）とか。
ーー虎之助演じるアキさんと、以蔵演じるケンさんが殺陣の最中に背中合わせになるシーンはとくに印象的でした。
アキ：あそこは“水玉れっぷう隊っぽさ”が一瞬見えるところでもありますよね。僕も好きなシーンです。
西川忠志：僕は上に立たなければならない“先生”という立場でありながら、誰一人、命も救えなかったという無力感を抱える役で、僕も無力感でいっぱいになるんですよ。でも、そんな中でも人は生きていかないといけない。心臓が動いている以上、立ち上がらないといけない、という。
それに、この作品は大きな友情を描いた物語なので、見終わったあとに「最近会ってない友達に会いたいな」と思ってもらえたらうれしいですね。
ドヰタイジ：龍馬は調子が良くて、新しいものにどんどん飛びつくその柔軟性が、世の中を動かしていったんだと思います。この物語の中でも龍馬はかなり成長していくので楽しみにご覧いただきたいですね。
ーー新喜劇や時代劇をあまり観ない方へのおすすめポイントは？
アキ：新喜劇や時代劇を観ているか観ていないは関係なく、時代を飛び越えて「人生一回しかないから熱く生きよう」というメッセージが伝わる芝居です。自然と涙が出たり、何かに挑戦したくなったり…。明日のヒントにつながるような、背中を押してくれる作品だと思います。
そして、時代劇や歴史が好きな方には、人斬り以蔵が出てきたり、新選組が出てきたりと、ゾクゾクできるような場面もありますので、楽しんでもらえると思います。
■吉本新喜劇アキプロジェクト公演『時が来た』概要
日程：全6公演
2026年1/23(金)18:30開場19:00開演
1/24(土) （1）13:30開場14:00開演 （2）17:30開場18:00開演
1/25(日) （1）12:30開場13:00開演 （2）16:30開場17:00開演
1/26(月)12:30開場13:00開演
会場：近鉄アート館
出演：アキ(吉本新喜劇)、ケン(吉本新喜劇)、西川忠志(吉本新喜劇)、ドヰタイジ(STAR☆JACKS) ほか
料金：
前売：SS席9500円 S席8500円
当日：SS席10000円 S席9000円
