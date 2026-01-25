「なんで、怒ってるんだろう…」

配偶者、恋人、親子…なんだかイライラしているけれど、理由も聞きづらい…と悩んだことはないだろうか。「問いのプロフェッショナル」の2人はこの問題にどう対処しているのか？

ベストセラー『「なぜ」と聞かない質問術』の著者・中田豊一さんと 『冒険する組織のつくりかた』 著者である安斎勇樹さんが、それぞれの知見から「職場のコミュニケーションの悩み」を解決へ導く。（構成協力／高関進・構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「なんで怒ってるの？」という質問は地雷

「妻が不機嫌です。以前、『なんで怒っているの？』と聞いたらブチギレられました。今回はどうすれば……？」（30代男性）

中田豊一（以下、中田） うーん、この相談については、「質問のプロ」として回答できることはありませんね。ただ、私の苦い経験なども踏まえてアドバイスするなら、「我慢できるところまではじっと耐える」ということくらいでしょうか。

ただ、ずっと我慢しているのはよくありません。相手の態度がこれ以上耐えられないというところまで来たら、私は「ごめん、ちょっと話がしたいんだけど」と正面から向き合うようにしています。このときも、小手先のやりとりはしないほうがいいですね。とにかく正面からいく。

……じつは最近もあったんですが、妻も正面から聞かれることを望んでいるのがわかったんです。「ぶつかったときは、あなたのほうから思っていることを素直に言って」と言われました。

こうしたことを5年か10年に一度くらいのペースで繰り返しているわけです。それが夫婦というものではないでしょうか、としか言いようがありません（笑）。

安斎勇樹（以下、安斎） 相談内容から察するに、これは「夫に原因がある」と思われている状態なんでしょうね。それにもかかわらず、夫のほうが「なんで怒ってんの？」と聞くのは、中田さんの言葉をお借りすれば、悪い意味での「なぜ質問」の典型ですよね。

相手からしてみれば、「おまえが原因だろ！」と思うわけで、この質問自体が「火に油」になってしまっている。聞くときのトーンによっては、相手を軽んじているようなニュアンスも加わるでしょうから、まさに「ブチギレ」案件になるでしょうね。

相手の不機嫌を察したら自分の言動を振り返ってみる

安斎 こういうときは、やっぱり安易に「なんで怒ってんの？」と問いかけないほうがいいと思います。

「妻にとって何かモヤモヤする、怒るまでには至らない『プチモヤ』の火種がどこかにあったはずだ」という前提の下で、自分の過去の言動を徹底的にリフレクションして分析し、仮説を立てるべきです。その中で最も確度の高そうな仮説を握りしめて、「もしかしてあれがいやだった？」と聞いて、すぐ謝ってしまうのがいいのではないでしょうか。

ちなみにぼくは、その「プチモヤ」を察知した段階で、すぐに仮説立案に入るようにして、リスクヘッジしているタイプですね。

中田 だいたい、原因はこちらの態度や物言いですよね。答えを相手に丸投げするなよ、ってことなんです。

夫婦というのは、だいたい同じパターンの衝突を繰り返してるんです。だから、できることなら「以前に妻を怒らせた理由」をメモしておいたほうがいい。パターンはせいぜい3つとか5つとかなので、それを覚えておけば未然に防げることもあると思います。

（本記事は本稿は、『「なぜ」と聞かない質問術』の著者・中田豊一さんと、『冒険する組織のつくりかた』の著者・安斎勇樹さんによる特別な対談記事です）