¶âÂôÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÐÀî¸©¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ»»þ´Ö¤ËµÏ¿Åª¤ÊÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ¾ã³²¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¶âÂô»Ô¡¦¾®¾¾»Ô¡¦¤«¤Û¤¯»Ô¡¦Çò»³»Ô¡¦Ç½Èþ»Ô¡¦ÊõÃ£»Ö¿åÄ®¤Î³ÆÃÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ4²ó¡¢¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¸áÁ°2»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡¦¤«¤Û¤¯»ÔÆó¥Ä²°¡Ê¤Î¤ÈÎ¤»³³¤Æ»¡¦¹â¾¾SA¡Ë26¥»¥ó¥Á¡¦¤«¤Û¤¯»Ô¹â¾¾Ä® 22¥»¥ó¥Á
25Æü¸áÁ°3»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡¦ÊõÃ£»Ö¿åÄ®ÌçÁ° 28¥»¥ó¥Á¡¦¶âÂô 26¥»¥ó¥Á¡Ê¶âÂôÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡Ë¡¦ÊõÃ£»Ö¿åÄ®»Ò±º 24¥»¥ó¥Á¡¦¶âÂô»ÔÄ¾¹¾Æî 20¥»¥ó¥Á
25Æü¸áÁ°5»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡¦Çò»³»ÔÈþÀîÉÍÄ® 27¥»¥ó¥Á¡¦Çò»³»Ô¸þÅçÄ® 26¥»¥ó¥Á¡¦Ç½Èþ»ÔÃ¤¸ýÄ® 25¥»¥ó¥Á¡¦Ç½Èþ»ÔÊ¡ÅçÄ® 24¥»¥ó¥Á
25Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡¦¾®¾¾»ÔÇò¹¾Ä® 26¥»¥ó¥Á
¸áÁ°6»þ¤ÎÀÑÀã¤Ï¡¢Çò»³²ÏÆâ¤Ç73¥»¥ó¥Á¡¢¶âÂô¤Ç62¥»¥ó¥Á¡¢²Ã²ìÃæÄÅ¸¶¤Ç51¥»¥ó¥Á¡¢¼î½§¤Ç28¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô¤Ç¤Ï¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤À¤±¤Ç37¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
26Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç25¥»¥ó¥Á¡¢²Ã²ìÃÏÊý¤Î»³ÃÏ¤Ç50¥»¥ó¥Á¡¢Ç½ÅÐÃÏÊý¤Î»³ÃÏ¤Ç30¥»¥ó¥Á¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã²ìÃÏÊý¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢½üÀã¤¬º¤Æñ¤ÊÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢25ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¡×¤È¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©
¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤ÇÃ»»þ´Ö¤ËµÏ¿Åª¤ÊÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤â¶¯¤¤¹ßÀã¤¬Â³¤¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Îµ¤¾ÝÂæ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯2·î¤ËÊ¡°æ¸©¤Î¹ñÆ»8¹æ¤Ç¤ª¤è¤½1500Âæ¤Î¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¿¼¹ï¤Ê»öÎã¤ò¼õ¤±¡¢½¾Íè¤ÎÂçÀã·ÙÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡È¹ï°ì¹ï¤ÈÇ÷¤ë´íµ¡¡É¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤Î¡ÈÀãÈÇ¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡Öº£¤Þ¤µ¤Ë´íµ¡Åª¤Ê¹ß¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëÂ®ÊóÅª¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Æ»Ï©¾õ¶·¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë±¿Å¾Ãæ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÂàÈò¤·¤Æ¡¢Àã¤Î¹ß¤êÊý¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌµÍý¤ËÆÍÇË¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Á°¤Î¼Ö¤¬¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¡¢¼«Ê¬¤âÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¡¢Æ»Ï©¾å¤Ç¼Ö¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹¤¬¼ÖÆâ¤ËµÕÎ®¤·¤Æ°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¼þÊÕ¤Î½üÀã¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿»ë³¦¤¬¤¤«¤Ê¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¸åÂ³¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÅÀÅô¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ÎÂ¸ºß¤ò¼þ¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£