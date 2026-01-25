寒波のピークとなり、記録的な大雪となっています。きのう24日（土）は福井県、きょう25日（日）未明から明け方にかけては石川県と鳥取県で相次いで「顕著な大雪に関する気象情報」が発表されています。きょう25日（日）午前中は、非常に危険な雪の降り方が続く見通しです。

■午前中が大雪ピーク予想

きょう25日（日）午前中は、発達した雪雲が流れ込みやすい北陸・近畿北部・山陰で市街地も含めてドカ雪が続きそうです。再び「顕著な大雪に関する気象情報」が発表される可能性があります。午前中が大雪のピークとなる見込みですが、午後も山陰から北海道の日本海側では雪が降ったりやんだりが続くでしょう。太平洋側の市街地や九州北部では晴れますが、厳しい寒さが続く予想です。

【きょう25日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 :-3℃ 釧路:-2℃

青森 :-3℃ 盛岡:-2℃

仙台 :2℃ 新潟:2℃

長野 :-1℃ 金沢:2℃

名古屋:7℃ 東京:9℃

大阪 :8℃ 岡山:8℃

広島 :7℃ 松江:5℃

高知 :10℃ 福岡:8℃

鹿児島:12℃ 那覇:20℃

■雪弱まったりやんだあとも災害警戒

あす26日（月）になると少しずつ雪の降るエリアは狭くなり、午後にはようやく小康状態となる見込みです。あす26日（月）午前6時までの24時間に降る雪の量は、多い所で北陸や東北ではさらに70センチが予想されています。なお、大雪はやんだあとも積雪が残り続けることが特徴です。雪がやんだり弱まったあとも、積雪や路面の凍結による事故、車の立往生、なだれや除雪作業中の事故などの大雪災害に警戒が必要です。

【予想される24時間降雪量（多い所）】

▼あす26日（月）午前6時まで

北陸・東北 70センチ

関東甲信・北海道 50センチ

近畿・東海 40センチ

中国地方 30センチ

▼その後、あさって27日（火）午前6時まで

東北 50センチ

■週半ば以降は再び寒波強まるおそれ

あす26日（月）からあさって27日（火）にかけては、いったん寒波が弱まる見込みです。ただ、28日（水）ごろから再び寒波が強まり、次の週末にかけて山陰から北日本の日本海側では大雪や猛ふぶきとなるおそれがあります。太平洋側ではしばらく晴れて空気の乾燥が進み、厳しい寒さも続くでしょう。なお、2月1日（日）は東京など関東南部でも雪が降る可能性が出てきています。今後も最新の情報に気を付けた方がよさそうです。

