気象台は、午前6時17分に、大雪警報を鳥取市南部、八頭町に発表しました。

東部では、25日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鳥取市北部

□大雪警報

積雪 25日昼前にかけて警戒

・平地

12時間最大降雪量 25cm



□なだれ注意報

26日にかけて注意



■鳥取市南部

□大雪警報【発表】

積雪 25日昼前にかけて警戒

・平地

12時間最大降雪量 25cm



□なだれ注意報

26日にかけて注意





■倉吉市□なだれ注意報26日にかけて注意■岩美町□大雪警報積雪 25日昼前にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 25cm□なだれ注意報26日にかけて注意■若桜町□なだれ注意報26日にかけて注意■智頭町□なだれ注意報26日にかけて注意■八頭町□大雪警報【発表】積雪 25日昼前にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 25cm□なだれ注意報26日にかけて注意■三朝町□なだれ注意報26日にかけて注意■湯梨浜町□なだれ注意報26日にかけて注意■琴浦町□なだれ注意報26日にかけて注意■大山町□なだれ注意報26日にかけて注意■伯耆町□なだれ注意報26日にかけて注意■日南町□なだれ注意報26日にかけて注意■日野町□なだれ注意報26日にかけて注意■江府町□なだれ注意報26日にかけて注意