気象台は、午前6時17分に、大雪警報を鳥取市南部、八頭町に発表しました。

東部では、25日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□大雪警報
　積雪　25日昼前にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■鳥取市南部
□大雪警報【発表】
　積雪　25日昼前にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■倉吉市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■岩美町
□大雪警報
　積雪　25日昼前にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■若桜町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■智頭町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■八頭町
□大雪警報【発表】
　積雪　25日昼前にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■三朝町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■湯梨浜町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■琴浦町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■大山町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■伯耆町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■日南町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■日野町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■江府町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意