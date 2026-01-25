【大雪警報】鳥取県・鳥取市南部、八頭町に発表 25日06:17時点
気象台は、午前6時17分に、大雪警報を鳥取市南部、八頭町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】鳥取県・鳥取市南部、八頭町に発表 25日06:17時点
東部では、25日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□大雪警報
積雪 25日昼前にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■鳥取市南部
□大雪警報【発表】
積雪 25日昼前にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■岩美町
□大雪警報
積雪 25日昼前にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■若桜町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■智頭町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■八頭町
□大雪警報【発表】
積雪 25日昼前にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■三朝町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■湯梨浜町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■琴浦町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■大山町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■伯耆町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■日南町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■日野町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■江府町
□なだれ注意報
26日にかけて注意