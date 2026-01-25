パドレスのダルビッシュ有（３９）投手が、現役を引退すると２４日（日本時間２５日）にパ軍の地元メディア「サンディエゴユニオントリビューン」のＫ・アシー記者が報じた。

「パドレスの投手ダルビッシュ有が、メジャーリーグでこれ以上投げるつもりはない。３９歳の右腕で、この時代を代表する先発投手の一人であるダルビッシュは、契約が残り３年４３００万ドルある中で引退する意向を、球団側に伝えた」と同紙電子版で伝えた。

昨季は右肘の炎症のためＩＬで開幕を迎えて７月に戦列復帰。肘を下げてサイドスローに近い新フォームでローテを守ったが、１５登板で５勝５敗、防御率５・３８と本来の投球はできなかった。ワイルドカードシリーズでカブスに敗退した際は「本当にいっぱいいっぱいだった。とにかく疲れた」と語っていた。

昨年１１月、右肘の内側側副靱帯修復手術を受けた。だが１２月に地元サンディエゴでのチャリティーイベントに出席した際に通訳を介して「今はリハビリ中なので、本格的に投げることについてはあまり考えていません。腕のリハビリに集中しています。復帰したいという気持ちが湧いてきて、マウンドに立って復帰できると感じたら、そうするつもり。でも、今はそこまでにしておきます」と話したという。

大阪・羽曳野市出身のダルビッシュは、日本ハムで２００５年にプロデビューし、７シーズン通算で９３勝３８敗。１２年にレンジャーズへ移籍し、その後ドジャース、カブス、パドレスで活躍した。ＭＬＢでは通算１１５勝９３敗、防御率３・６５、２０７５奪三振を記録。５度のオールスター選出、サイ・ヤング賞投票で複数回上位に入るなど長年にわたり君臨した。日米通算２０８勝は、日本とメジャーを経験した投手で史上最多。