「人生のお守りです」東大生も効果を実感…たった1年で子どもの人生が激変する「適時教育」のすごい力

記事の前編では、子どもなら誰でも持っている、強みとなる「特性」を説明した。後編ではそれらの特性がどのように働いて子どもの学びが進むのかを、小泉氏が具体的に解説する。心温まるエピソードとともに、著書『最高の育て方事典』からお贈りする。

前編記事『ポイントは「5つの特性」を活かすこと…子どもの脳を伸ばすのは英才教育ではなく「適時教育」だった！』より続く。

特性が相互に関係しあって学びが進む

人生経験に乏しい子どもは、見るもの聞くものすべてが新鮮で面白そうに感じます。

面白そうなものには飛びついてみたくなるのが人間というもの。ここで大人なら、過去経験に照らして〈難しそう〉〈やめとこう〉と控える場合もあるでしょう。しかし、経験に乏しい子どもは、失敗したり躓つまずいたりした経験も乏しいので、挑戦をためらいません（特性1）。

何が「学び」で何が「遊び」かの区別もつかない（知らない）ので、思うがままにチャレンジします（特性2）。

そして少しでも〈楽しい！〉と感じると、〈もう一度やりたい〉〈もっと上手にやりたい〉という欲求が芽生え、情報をどんどん吸収し上達していきます（特性3）。

理解できることが増えたり、大人からほめられたりすると、嬉しくなっていよいよのめり込み、くり返しを通じてどんどん情報を蓄積していきます（特性4）。

そして情報を吸収するときに強みになるのが、5の「聴覚優位」という特性です。これについては拙著『最高の育て方事典』で詳しく書いてあるので、そちらをご参照いただけると幸いですが、後のほうで少しだけ補足します。

以上のようなプロセスのなかでどんな難しいことでも覚えてしまうという、子どもにしかない力を活かすことこそが、子育ての、そして幼児教育のポイントです。

では、強みを活かすために、大人（とくに親）は何をすればいいのでしょうか。実は親がすべきことは、たいへんシンプルです。

「学び方」には旬がある

子どもは「面白そうと思ったら」「楽しいと感じたら」興味を持って取り組みます。

そして子どもは学びと遊びを区別しません。あるのは「興味を持てるか、持てないか」の違いだけ。興味を持てなかったり、途中で「つまらない」「苦痛」と感じたりしたらやめますが、興味を持てれば何にでも挑戦し、「面白い」「楽しい」と思ったら続けるのです。

そう考えると、親の務めは明らかでしょう。

何事につけ、子どもが興味・関心を持てるように導いてあげればいいのです。

もう少し具体的に書くと、子どもが〈面白そう！〉と思えるように自然なかたちでいろいろなことに触れさせてあげて、ときには後押ししてあげるのが、大人の（とくに親の）務めということになります。それだけで、子どもは学びの入り口へと自然に導かれていきます。

子どもが何らかの能力や知識を身に付けることを「学び」とするならば、「学び」自体は、いつ始めても遅すぎるということはありません。

しかし、「学び方」には旬があります。子どもにしかない前述の5つの特性を活かせば、この時期だけに許された「誰もが苦労なく吸収できる学び方」ができるのです。これを活かさない手はありません。

学び方の旬を活かした教育こそが、時宜にかなった教育、すなわち「適時教育」であり、この適時教育を行えば、子どもには一生の宝が残ります。

子どもは「感じる」ことで伸びていく

特性5で触れた聴覚について、もう少し補足します。感覚、とくに聴覚へのはたらきかけ

によって成長していくのは、見逃してはならない子どもの特性です。

たとえば、幼児はなぜ、母語を苦もなく覚えてしまうのでしょうか。聴覚が臨界期（最も敏感で優れた時期）にあるからです。だから親が熱心に語りかけたり、絵本の読み聞かせをしたりすれば、言語能力はみるみる伸びていきます。

母語と同様に音感も、環境を整えて上手に教えれば磨かれていき、絶対音感が身に付きます（だからこそ、いずみ幼稚園では音感教育に力を入れているのですが、この点については記事では省略します）。

聴覚だけでなくほかの感覚にも同時にはたらきかけることで、大人に言われたことや、周囲からの刺激など、子どもはさまざまな物事を深く吸収します。同時に多くの刺激を受けたことで感覚機能はより鋭敏になり、もっと多くのことに「気づける」ようにもなっていきます。

このような「感覚から刺激を受け、刺激を受けることでさらに感覚が磨かれる」という好循環のなかで、子どもは成長していきます。

「聞く力」をつけ、聞き分けがよくなり、けじめのある振る舞いができるようになり、幼児とは思えない集中力を発揮するようにさえなります。

さらに、幼児期に吸収したことは、その後の学習の基盤にもなります。脳の「考える力」が伸びてくるのは6歳以降ですが、それ以前にしたいろいろな体験をベースに、子どもはさまざまな知識を蓄積し、より複雑で抽象的な思考を獲得していきます。

だから子どもに対しては、大人の強制や指図をできるだけ減らし、自分で感じてもらい、気づかせるようにしていくべきなのです。これこそが、子どもの脳をバランスよく育てるための最重要ポイントです。

幼いころに学んだことは無駄にならない

ある日、園に突然ひとりの青年が訪ねてきました。卒園児で、今年から東京大学に進学したと言います。その青年は、「いずみ幼稚園での経験が、『人生のお守り』になった」と嬉しそうに語ってくれました。

年長から園に転入してきた子だったので、慣れるのに苦労したそうです。ですが、きっと保護者が熱心に励まし、支えたからでしょう、やがて園になじみ、お遊戯会で主役を演じるほどにもなり、立派に巣立っていった子でした。

人生の節目で振り返ってみたとき、園が「自分のルーツ」だと思ったからこそ、わざわざ足を運んでくれたのだと思います。

子どもに親心は理解できないかもしれないし、何を教えても忘れたように見えることがあるかもしれません。しかし、普段は見えなくても、その子のなかには永久に宿るものがきっと残ります。

先ほどの青年が語ったように、園でのたった1年の経験が「人生のお守り」になるのであれば、ましてや親が熱心に教えたこと、関わったこと、伝えたことは、より深く子どもの心に刻まれ、成長を後押しするでしょう。そして、いつか大きくなったとき、いかに素晴らしい「ギフト」を与えられたかに、気づくはずです。

子どもの成長の礎（いしずえ）を築けるのは、いましかありません。さあ、さっそく適時教育を始めようではありませんか。

大人には理解できない「片付け」苦手な子が抱える「もっともな事情」